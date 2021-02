VIL PÅ SKOLEN: Mariann Moberg er lærer på Marker skole og norsk statsborger. Men med bostedsadresse I Töcksfors like over svenskegrensen, er hun forhindret fra å dra på på jobben. Foto: Privat

Lærere får innreisenekt - rammer skoler ved svenskegrensen

Innreiseforbudet førte plutselig til at lærer Mariann Moberg (54) og flere kolleger ikke fikk dra på jobben på Marker skole slik de har gjort i årevis - også tidligere i corona-perioden.

Vanligvis har Moberg, som er norsk statsborger bosatt i Sverige, reist de 17 kilometrene fra Töcksfors i Värmland til Marker skole i tidligere Østfold helt problemfritt hver morgen.

Men denne uken var det bom stopp på svenskegrensen ved Ørje. Norge innførte innreiseforbud fra Sverige. Og myndighetene nedgraderte lærere og barnehagelærere fra status som personell med kritisk samfunnsfunksjon til viktig samfunnsfunksjon. Da får ikke Moberg og fire andre lærere på Marker skole dra over grensen.

Det skaper trøbbel for både lærerne, skolen og elevene.

ER PÅ SKOLEN: Mona Søbyskogen er både rektor ved Marker skole og skolesjef i Marker kommune. Foto: Privat

– Det oppleves som tungt, ja. Det er heller ikke noe alternativ å være ti dager i karantene på norsk side. Myndighetene bør revurdere yrkesgruppen vår til status som kritisk samfunnsfunksjon igjen, sier Mariann Moberg til VG.

Da vil i så fall hun igjen få dispensasjon til innreise - på linje med helsepersonell.

Holder koken

Mens hun sitter hjemme i Töcksfors, så holder rektor Mona Søbyskogen koken så godt hun kan med mindre bemanning og daglige utfordringer i coronaskolen i Marker på norsk side.

– Klart vi savner de fem av våre ansatte som er nektet innreise fra Sverige. Dette er blant annet faglærere i både engelsk, norsk og kunst- og håndverk. Dette går ut over både elevenes tilbud og spesialundervisningen, og vi får ekstra vikarbehov, sier rektor Søbyskogen.

STOR TRAFIKK: Vanligvis er det stor trafikk og grensehandel i Töcksfors. Bildet er tatt utenfor Systembolaget i august i fjor. Foto: Fredrik Solstad, VG

Både hun og lærer Moberg minner om at svenskegrensen for dem lokalt vanligvis er som en hvilken som helst kommunegrense.

Grenseløst dagligliv

Folk jobber, handler og lever vanligvis på kryss og tvers helt grenseløst i grensetraktene. Derfor blir innreisenekten også veldig inngripende for mange.

Begge har også forsøkt å påvirke via sine fagforbund, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet. De vil ha regjeringen til å gjøre om på at lærere og barnehagelærere ikke lenger kategoriseres som samfunnskritisk personell.

SKI-SPERRE: Ved Kjølen Sportcenter ved grensen til Sverige i Ørje - er skisporet stengt etter innreisenekten - med en preppemaskin. Foto: Fredrik Solstad, VG

– Jeg vil ikke fremstå som sutrete. Helsepersonell krysser grensen. De gjør en kjempejobb, og slik skal det være. Men lærere og skoleansatte er også viktige - i en krevende en tid for mange elever, sier Søbyskogen som er skolesjef i Marker kommune i tillegg til jobben som rektor og sjef for Mariann Moberg og kollegene.

Smittefri skole hittil

Hun presiserer at skolen hennes hittil har vært helt fri for smitte - og at de Sverige-bosatte lærerne testes ukentlig - og tar alle mulige forholdsregler mot smitte.

VG har vært i kontakt med både Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet og Justis- og politidepartementet om saken torsdag. Men det vil ikke bli gitt et svar fra myndighetene før fredag, får vi opplyst.