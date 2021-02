Kunnskapsministeren sier i en kommentar at hun er klar over at skoleåret ikke har vært ideelt og at mange elever har hatt flere perioder borte fra skolen, i tillegg til mer digital undervisning.

– Vi avlyser eksamen for å gi bedre tid til å prioritere arbeidet med opplæringen fram mot standpunkt og av smittevernhensyn, selvsagt. Ikke fordi vi er redde elevene ikke har lært noe, sier hun.