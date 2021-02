POPULÆRT: Det var lange køer for å komme seg opp i bakken i Hafjell på tirsdag formiddag. Mens noen skigjester mener folk er flinke til å holde avstand, mener andre tvert om. Foto: Tore Kristiansen

Storinnrykk til fjells: Utsolgt for heiskort hele vinterferien

HAFJELL (VG) Godt skiføre og åpne ølkraner har lokket mange til fjells. Men frykten for plutselig smitte ligger alltid og ulmer. For skinæringen ser det fortsatt mørkt ut.

Sol, nypreparerte skiløyper, lange køer og dunkende musikk i høyttaleranlegget. I Hafjell i Øyer kommune er heiskortene utsolgt og Oslo-folket har inntatt løypene: Den etterlengtede vinterferien står denne uken for tur.

Men dansker i skibakken og afterski kan du se lenge etter. Selv til fjells prikker pandemien skiløperne på skulderen.

– Det blir ikke noe «rai-rai» i bakken i år, sier Veslemøy Eineteig Wedum (36), markedssjef i Hafjell og Kvitfjell Alpinco til VG.

– Men det er alkoholservering til maten, forsikrer hun.

TØFFE TIDER: Veslemøy Eineteig Wedum (34) er markedssjef i Hafjell og Kvitfjell (Alpinco). Hun forteller til VG at det er utfordrene for skinæringen å holde hodet over vann med så redusert kapasitet i bakken.

På parkeringsplassen foran skianlegget stopper en turbuss, og et titall unge barn kommer strømmende ut. På en god dag besøker 9000 gjester i alpinanlegget på Hafjell. Årlig håver Alpinco inn over 140 millioner kroner i «heisomsetning».

Nå er kapasiteten halvert, selv om det kryr av både unge og gamle skiglade.

– Det er ikke et godt år det her, for å si det sånn, forteller Wedum.

– Det har faktisk blitt verre enn det vi tenkte var «worst case scenario». Men vi går ikke konkurs, det gjør vi nok ikke.

Oslo-familie om smittevern: – Ble litt overrasket

Til tross for at de fleste er godt innpakket og stort sett befinner seg utendørs, har skisenteret forsøkt å legge til rette for smittevern i bakken.

Et nytt slusesystem ved heisen skal sørge for at alle som tilhører ett reisefølge transporteres sammen i gondolheisen. Enkeltalpinister må benytte seg av stolheis med et minst ett sete mellom hverandre.

VG møter familien Michalsen på toppen av bakken. Foreldrene fra Korsvoll i Oslo har tatt seg inn på hotell i Øyer sentrum, like ved skianlegget i Hafjell, sammen med sin 11 år gamle sønn.

Virke Reiseliv har beregnet at rundt 80.000 voksne og barn kommer til å reise ut av byen i forbindelse med vinterferien.

SKIFERIE: De har reist fra Oslo til Hafjell for å få en timeout fra pandemiens episenter. Roar Michalsen (61) og Ann Lyn Michalsen (55) er overrasket over hvor dårlige mange norske skiturister er på å holde smittevernregler. Her sammen med sønnen Kristian Michalsen (11). Foto: Tore Kristiansen

Bak Oslo-familien snirkler det seg en lang kø til skiheisen. De innrømmer at de har blitt overrasket over hvor mye bedre avstandsregler overholdes i hovedstaden enn det de så langt har sett i heiskøen.

– Det er ikke så mange som følger reglene om avstand her, sier mor Ann Lyn Michalsen (55) og peker mot køen.

– Men det er vel sånn det er, det er fort å glemme.

Ektemannen Roar Michalsen (61) stusset også over at nesten ingen brukte munnbind på hotellet, selv om man blir bedt om å gjøre dette dersom det er påbudt i din egen hjemkommune:

– Jeg ble litt overrasket at alle går uten munnbind på hotellet. Det er vi så vant til i Oslo, sier han.

– Er dere bekymret for å være her med tanke på smittevern?

– Nei. Gleden over å ha ferie her veier mye tyngre enn den bekymringen akkurat nå. Det er etterlengtet, svarer Ann Lyn.

– Men man har jo hele tiden i bakhodet at man kanskje plutselig må i karantene fordi noen blir smittet. Det kan jo skje, stemmer ektemannen i.

Hytteeier: – Folk holder avstand

Mangeårig hytteeier på Hafjell, Espen Tranum (50), har tatt seg en pause fra slalåmkjøring sammen med kamerat Bjørn By (57).

Han er uenig med Oslo-familien, og mener folk er flinke til å gjøre som de skal.

– Det var litt kaotisk her i starten. Men jeg synes de har fått det til med slusesystemet nå, sier Tranum til VG.

– Folk holder avstand, selv om det kanskje ikke ser sånn ut. Køkulturen er bedre nå enn vanligvis. Folk respekterer hverandre og har bedre tid i køen, konstaterer hytteeieren videre.

FORNØYD: Kameratene Espen Tranum (50) og Bjørn By (57) nyter en pause mellom slagene i skibakken. De opplever at køkulturen til heisene aldri har vært bedre enn den er nå. Foto: Tore Kristiansen

Men at det ikke er helt det samme i år som det pleier å være, er Tranum klar på. Han er bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for næringen her på lang sikt.

– Det er ikke den samme stemningen. Det er mye mindre folk nå enn det har vært, forteller Tranum, som allerede har rukket innom de fleste serveringssteder som fortsatt er åpne.

Likevel mener han at det er verdt turen.

– Det blir litt mindre sosialt. Men man må komme seg ut og få en pause, så du ikke får brakkesyke hjemme

Vanskelig uten utenlandske turister

Før jul hadde Wedum et lite håp om at det ville være mulig å få tilbake de internasjonale skigjestene i løypa en gang på nyåret.

– Men nei, konstaterer hun.

Innreiserestriksjoner har strippet anlegget for alt som heter utenlandsturister. Det store omsetningstapet vil ha konsekvenser for fremtidig investeringer og utvikling av anlegget.

– Det vil ha en påvirkning. Mye har allerede blitt skrinlagt eller satt på vent, forteller markedssjefen.

Hun er likevel glad for at nordmennene fortsatt spenner ski på bena og benytter seg av anlegget.

– Det er i hvert fall flott at vi kan være ute. Om det så er med en kakao eller en brus i hånden, så er det noe annet enn å være i byen og stampe hjemme som mange har gjort i et år nå.