ETTER SKREDET: Slik ser det ut etter at deler av boligfeltet Nystulia ble tatt av skredet 30. desember 2020. Foto: Tore Kristiansen

Gjerdrum: Slo alarm om erosjon i 2009 – var for sent å kreve nye tiltak ved boligfeltet

Rapporten advarte om erosjon på Ask, men loven hindret kommunen i å kreve nye sikringstiltak ved boligfeltet som i fjor ble tatt av kvikkleireskredet.

Av Oda Ording

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Boligfeltet B9 Nystulia, som ble rammet av kvikkleireskredet 30. desember i fjor, var blant de første prosjektene i den omfattende utbyggingen av Ask i Gjerdrum som startet på midten av 2000-tallet.

Området ligger innenfor faresone for kvikkleire, som kan kollapse og bli flytende hvis den overbelastes. Norges geotekniske institutt (NGI) konkluderte i 2005 med at sikkerheten mot skred ikke var ivaretatt.







De stilte derfor en rekke krav til sikringstiltak før boligene kunne bygges ut. Blant annet:

Bekkedalen nedenfor Nystulia skulle sikres med motfylling, for å stabilisere skråningen mot å gli ut

Vegetasjon måtte fjernes, og bekkeløpet steinsettes som et tiltak mot erosjon (prosess der jordmasser løsner og flyttes med vann), som kan føre til utvasking av kvikkleire

TILTAKENE: Denne skissen viser hvor det skulle utføres tiltak før utbyggingen av Nystulia B9 kunne starte. Foto: Norges geotekniske institutt

Etter at utbyggingen av Nystulia begynte, slo hydrolog Steinar Myrabø alarm om erosjon. Han mente nødvendige tiltak for å samle opp og forsinke overflate- og avløpsvann ikke var gjort.

En rapport om overvannshåndtering i 2009 bekreftet Myrabøs bekymringer. Den identifiserte problemområder og foreslo tiltak.

Men da rapporten kom, hadde ikke kommunen hjemmel i plan- og bygningsloven til å kreve at det ble gjort nye sikringstiltak i det allerede påbegynte prosjektet, Nystulia B9.

Det er fordi ansvaret for overvannshåndtering ligger på grunneier. Når et område er ferdig regulert, kan ikke kommunen uten videre stille krav til nye tiltak.

Geolog: – Burde ha vurdert risiko

Fjerningen av trær og vekster kan ha påvirket stabiliteten i området nedenfor Nystulia 9B, forklarer geologiprofessor Elen Roaldset, som har forsket på kvikkleire.

Det er fordi vegetasjonen bidrar til å stabilisere grunnen, og spiller en viktig rolle i å ta opp vann – og dermed forsinke avrenningen.

Geologen synes det er uforståelig og trist at kommunen, da den ble kjent med vann- og erosjonsproblemene, ikke kunne undersøke forholdene nærmere, og eventuelt stille krav om ytterligere sikringstiltak for området. For eksempel revegetering og stabiliserende fyllinger.

– Hvis et område med kvikkleire er forstyrret, er det ikke snakk om å vente mange år. Et ras kan komme raskt, nesten umiddelbart, etter dager og uker eller senere, sier Roaldset.

– Man burde jo ha vurdert om det kunne være en risiko for dette området, når det begynner å erodere eller vannføringene i bekkeløpet endres. Uansett hva lover og regler sier, må fornuften seire over paragrafer.

GEOLOGIPROFESSOR: Elen Roaldset, her fra en pressekonferanse om misfarging av operaen i 2007. Foto: Knut Falch / SCANPIX

– Må være uhyre forsiktig

Roaldset har gått gjennom flere av rapportene som ble utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av Nystulia B9, og stiller følgende spørsmål:

Ble de stabiliserende tiltakene som lå til grunn for godkjenning av utbyggingsplanene i 2005 utført som foreskrevet?

Ble stabiliseringsarbeidet kvalitetssikret og dokumentert?

Hvem har sett at det har blitt brukt riktig type fyllmasse, og at det er lagt høyt nok?

– Skal du stabilisere kvikkleire og forhindre erosjon, må du gjøre det på en skikkelig måte. Når det bygges ut i en slik erosjonsdal, med kjent kvikkleire, må man være uhyre forsiktig, sier professoren.

Overvannsproblemene fortsatt ikke løst

Gjerdrum kommunes virksomhetsleder for plan og bygg, Berit Adriansen, forklarer at kommunen var nødt til å håndtere overvannsproblematikken i fremtidige utbygginger.

De satt krav i detaljreguleringen av de nye boligfeltene til at det skulle etableres overvannsanlegg. Jobben med å etablere disse anleggene startet i 2015, og pågår fortsatt.

Med andre ord er overvannsproblemene på Ask fortsatt ikke løst.

– Det er et arbeid som går over ganske mange år, både for å identifisere hva som er nødvendig og hva man har myndighet til å gjøre, sier Adriansen.

VG har tidligere omtalt at kommunen, etter advarsler om oversvømmelser på golfbanen, heller ikke kunne kreve at det ble gjort tiltak her.

OVERSVØMMELSER: Gjerdrum golfklubb ga beskjed til kommunen allerede i 2013 om oversvømmelser på golfbanen, som skyldtes økt vannføring i bekkene på grunn av utbyggingen på Ask. Foto: Privat

Til tross for overvannsarbeidet kommunen viser til, har det kommet nye advarsler om vannføringen i Tistilbekken:

2019: Gjerdrum golfklubb pekte på at økt avrenning førte til oversvømmelser på golfbanen, nord for Nystulia

2019: En rapport fra konsulentselskapet Norconsult konkluderte med at risikoen for oversvømmelser fra bekken var stor ved de kritiske punktene

Januar 2021: Nystulia-beboer Bjørn Langerud kontaktet kommunen om bekymring for undergraving på grunn av store vannmengder i bekken

– Utført etter de føringene som ble gitt

Selskapet Johan Rognerud AS, i dag JR Anlegg, hadde ansvaret for både å utføre og kontrollere arbeidet med sikringstiltakene før utbyggingen av Nystulia. Plan- og bygningsloven er senere endret til å stille krav om uavhengig kontroll.

– Grunnarbeidene ble utført etter de føringene og underlaget som ble gitt. Vi vil nå bidra med all fakta og dokumentasjon som selskapet besitter i de undersøkelsene som er varslet igangsatt, sier daglig leder Jon Arve Rognerud til VG.

HEVING AV TERRENG: NGI foreslo å heve terrenget for å forbedre stabilitetsforholdene rundt Nystulia. Foto: Norges geotekniske institutt

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), ønsker ikke å svare på konkrete spørsmål knyttet til utbyggingene på Gjerdrum, og viser til etterforskningene.

De peker samtidig på et lovforslag sendt på høring i 2020, som blant annet vi gi kommunene:

Adgang til å stille krav til håndteringen av overvann Adgang til å pålegge huseiere å gjøre forebyggende tiltak i eksisterende bebyggelse

«NVE mener at dette er gode forslag til bestemmelser som klargjør og gir hjemler som kommunene har behov for i dag», skriver de i sitt høringsinnspill.