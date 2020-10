BEREDSKAP: Asker kommune punget ut nesten 25 millioner kroner på smittevernutstyr i pandemiens første fase. Foto: Janne Møller-Hansen

Enorme forskjeller i kommunenes smittevern-innkjøp

Asker kommune handlet utstyr for nesten 25 millioner kroner på to måneder. For Kristiansand er tallet 7,5 millioner - selv om kommunene er omtrent like store.

– Den økonomiske situasjonen for kommunene har ikke vært så alvorlig siden tidligere finanskriser. Og det er en fare for at den kommer til å vare ut i 2021, sier Lars Bjerke, kommunedirektør i Asker, til VG.

Slik VG avslørte lørdag panikkhandlet norske kommuner 350 millioner kroner på smittevernutstyr i starten av corona-pandemien.

VGs kartlegging viser også at det er store variasjoner i hvor mye penger kommunene har brukt på smittevernutstyr:

Mens Asker handlet for nesten 25 millioner kroner, fikk Kristiansand bare tak i utstyr for syv millioner kroner i samme tidsrom. De to kommunene er omtrent like store i innbyggertall.

Kommuneledelsen i Asker er fornøyd med at de fikk tak i utstyr tidlig i pandemien, men har samtidig en bekymring:

– Vi er en av de kommunene i Norge med best inntektsforutsetning og økonomi. Når vi ser at vi, på grunn av coronasituasjonen, vil lande på et underskudd på anslagsvis 100 millioner kroner, så vil dette gjelde for resten av kommunebransjen også, sier ordfører Lene Conradi.

Tidlig rammet

I februar 2020 er skiglade nordmenn er på vei hjem fra vinterferie i Østerrike og Italia.

Kort tid senere begynte smittetallene her hjemme å stige.

– Det var en utrolig uoversiktlig situasjon, sier kommunedirektør Bjerke.

Innkjøpsavdelingen ble satt til å handle munnbind, hansker, frakker og beskyttelsesbriller til hjemmesykepleiere, sykehjem og omsorgsboliger - i en fart.

I mars og april brukte kommunen nesten 25 millioner kroner, viser kartleggingen VG har gjort.

I normaltid ville det samme beløpet vært mellom 300.000 og 400.000, anslår kommunedirektøren.

– Kommunen vår ble hardt rammet i starten fordi det er sterke tradisjoner for innbyggerne her å dra på utenlandsreise i vinterferien.

– Samtidig har innbyggere i Asker, Bærum og Oslo det samme arbeidsmarkedet. Vår plassering i nærheten av episenteret gjør at viruset sprer seg raskere her.

Brukte «enorme» mengder

I midten av april døde den femte pasienten på samme sykehjem i Kristiansand som følge av coronasmitte.

«En katastrofe», sa kommuneoverlegen i et intervju med VG.

I en uke spredte viruset seg ukontrollert i sykehjemmet. Fra første pasient viste tegn på symptomer, gikk det kort tid før situasjonen ble dramatisk for både beboere og ansatte.

– Vi fikk flere utbrudd i starten av pandemien, da det gikk enorme mengder smittevernutstyr, sier Øyvind Haarr, rådgiver for hjemmetjenester og rehabilitering i Kristiansand kommune, til VG.

– Vi hadde perioder i mars og april der vi var helt avhengig av at leverandøren vår kunne gi oss utstyr fra de begrensede kvanta de hadde.

Stort sett var det fem til syv ukers leveringstid på utstyret de bestilte. I ettertid er de glade for at utstyret rakk:

– Vi hadde lite, men vi hadde nok, sier Haarr.

Like smittetall

Kristiansand og Asker har omtrent hatt like mange smittetilfeller, viser VGs coronaoversikt, med henholdsvis 269 og 264 smittede siden mars.

– Det er interessant at to kommuner som er cirka like store og har et likt antall innbyggere, har handlet for helt forskjellig summer, sier styreleder i Kommunesektorens organisasjon (KS), Bjørn Arild Gram, til VG.

Slik VG har omtalt tidligere, forteller mange kommuner at mye handlet om flaks da de skulle skaffe utstyr til innbyggerne sine. Global knapphet gjorde også at prisene steg til værs.

Da produksjonsstansen i Kina opphørte og transporten til Norge gikk raskere, løsnet det også for Kristiansand:

Fakturaer VG har fått innsyn i, viser at kommunen i perioden mai/juni kjøpte utstyr fra sine leverandører for i overkant av 25 millioner kroner.

Noen av disse bestillingene ble trolig gjort i perioden mars-april, men fakturaene ble registrert senere på grunn av lang leveringstid, oppgir kommunen til VG.

Også Indre Østfold og Stange i Innlandet har hatt smitte i sine kommuner.

Regnestykkene for penger brukt ser derimot helt ulike ut, ifølge VGs kartlegging:

For tre andre kommuner, som alle har rundt 80.000 innbyggere, ser beløpene slik ut:

Mandag garanterte helseminister Bent Høie (H) at kommunenes coronarelaterte kostnader skal dekkes av staten.

– Kommunene kommer til å bli kompensert for kostnadene for corona, sa helseministeren til VG.

Han hadde samtidig følgende beskjed til norske kommuneansatte:

– Hvis kommunene må kutte i tjenestetilbudet så vil det være av de samme grunnene som tidligere, nemlig at de ikke klarer å styre økonomien sin.

Ifølge VGs kartlegging ligger Asker kommune på 15. plass i oversikten over hvem som har brukt mest penger per innbygger på smittevernutstyr i tomånedersperioden.

– Jeg ser frem til en avklaring omkring kompensasjon for tapte inntekter og økte utgifter, for å kunne videreføre tjenestetilbudet vi har i dag til våre innbyggere, sier ordfører Conradi.

Gram i KS frykter det vil bli vanskelig å beregne hvordan kompensasjonene fra staten skal fordeles fordi det er så store utgiftsforskjeller.

– Det vil være en mager trøst for de kommunene med størst utgifter, dersom midlene skal fordeles likt. Da vil det gå utover andre tjenester i kommunene. Derfor mener KS det er viktig at kompensasjonen fordeles presist og rettferdig, sier han.

Det er nå satt ned et utvalg som skal beregne hvordan kompensasjonen skal fordeles mellom kommunene.

Høie lovet mandag et snarlig svar på hvor mye den enkelte kommune skal kompenseres.

Publisert: 02.10.20 kl. 15:03