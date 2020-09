REKRUTTERT: Her blir Kjell Magne Bondevik gratuler med 70-årsdagen i 2017 av sønnen John Harald Bondevik. Nå er sønnen nyslått Sentrum-politiker, et parti pappa Kjell Magne ikke støtter. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud / NTB

Bondeviks sønn om nytt parti: – Traff meg midt i hjertet

John Harald Bondevik (44) sier at han ble rekruttert til partidannelsen av Sentrum for 10 dager siden, etter at han offentlig brøt med KrF i en kommentar på nettstedet NRK Ytring.

– Da jeg fikk tilsendt partiplattformen, traff den meg midt i hjertet. Jeg ble veldig engasjert og tenkte at det er dette jeg vil: Et parti som vil jobbe for inkludering og mangfold mot utenforskap, med en tydelig klima og miljøprofil, sier John Harald Bondevik til VG onsdag.

Men faren, Kjell Magne Bondevik, har allerede tatt avstand fra det nye partiet.

«Jeg støtter ikke partidannelsen. Er redd dette splitter krefter som er enig om svært mye», skriver den tidligere statsministeren og KrF-lederen i en SMS til VG.

Stadig svakere bånd

John Harald Bondevik har aldri vært i tillitsverv i KrF, noe som delvis hadde med farens svært profilerte posisjon å gjøre. Men han har vært medlem i en årrekke.

Til VG forteller han om stadig svakere bånd til KrF gjennom en lang periode:

– Det startet for flere år siden. Jeg mente at KrF hadde en altfor svak klima- og miljøprofil. Så kom kampen om å få K-en inn igjen i KRLE-faget. For meg handlet det mer om en kamp for symboler enn for innhold i politikken. Så var det selvsagt retningsvalget som jeg mente gikk galt, og KrFs valg om å gå inn i en regjering med Frp. Så på et tidspunkt sluttet jeg å betale kontingenten til KrF.

Fakta om Sentrum Partiet Sentrum ble stiftet som en frivillig forening den 24. september 2020.

Styret består av Geir Lippestad (leder), Kristin Walstad (1. nestleder), Irene Solli (2. nestleder), Kristofer Olai Ravn Stavseng, Dag Sele, Tom Sverre Tomren, John Harald Bondevik, Lillian Razafimandimby Våje og Tone Grøttum (kasserer).

Stifterne er blant annet politikere som forlot Kristelig Folkeparti etter retningsvalget høsten 2019.

Foreningens første aktivitet er å samle 5.000 underskrifter slik at foreningen kan søke om registrering i Partiregisteret.

Sentrum vil stille til stortingsvalget neste år hvis det får nok underskrifter og godkjennes som parti.

Partiet definerer seg som blokkuavhengig, men lener seg til venstre i det politiske samarbeidet. (Kilder: partietsentrum.no, NTB) Vis mer

Kommer fra flere partier

Bondevik mener at også uttrykket fra mange KrF-ere har endret seg:

– Jeg tror at mange i KrF ønsker å være inkluderende. Men mitt inntrykk er at de er redde for å støte bort konservative kjernevelgere, og derfor blir uttalelsene mer diffuse. Dermed blir inntrukket at politikken ikke er så inkluderende som den burde være, sier han.

John Harald Bondevik sier til VG at han foreløpig har rollen som styremedlem.

– Nå vil det være alles ansvar å forsøke å skaffe 5000 underskrifter og få registrert det nye partiet formelt.

– Hva er det i politikken til Sentrum som du mener skal engasjere folk?

– Det er klassiske sentrumsverdier som kan ligne på de andre partiene i sentrum, men jeg tror vi kan favne bredere. Det er allerede folk hos oss med bakgrunn fra mange forskjellige partier. Allerede i går kveld tok to fra SV kontakt. Vi har også hørt fra folk med bakgrunn i Høyre.

Onsdag formiddag opplyste tidligere nestleder i KrF, Odd Anders With, til VG at han melder seg inn i partiet Sentrum.

Peker på Støre

– Hvorfor peker dere allerede nå på Ap-leder Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat?

– Fordi vi ikke ønsker en regjering som er avhengig av Frp, eller fløypartier på den andre siden heller for den saks skyld. Men dette er ikke låst. Vi vil gå dit vi får mest gjennomslag. På sikt er drømmen at det kan oppstå en ny sentrumsregjering. Jeg tror de fleste velgerne ønsker at politikken skal ligge mest mulig i sentrum, sier John Harald Bondevik.

IKKE SPÅDD: – Ikke mange hadde sett det komme at Lippestad skulle være en av de sentrale figurene, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk. Foto: Jan Petter Lynau, VG

– Maks to prosent

– Dette blir nok et eksempel på en partiflopp.

Det sier redaktør i den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, til VG.

– Det er mange eksempler på oppstart av nye partier de siste årene, og så blir oppslutningen fra null komma en til maks to prosent, for eksempel Alliansen og Liberalistene. Sentrum kommer til å få samme type skjebne, sier han.

Venstres nye nestleder Sveinung Rotevatn sier at han ikke finner noe nytt i plattformen til Geir Lippestad og KrF-utbryternes nye parti Sentrum.

– Det er nok av eksisterende partier som sier de vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister, og som ikke vil svare konkret på om de vil ta imot flere flyktninger. sier Rotevatn til VG.

Kan vippe KrF under sperregrensen

At Sentrum får en stortingsplass, ser Selbekk på som urealistisk

– Det er fullstendig utenfor enhver realisme. Den eneste politiske innflytelsen de vil få, er at de eventuelt kan klare å vippe KrF under sperregrensen. De kan stå på noen få stemmer, sier han.

Selbekk mener situasjonen for KrF nå er «kilen».

– De utfordres nå av to partier, som er bygget på å kritisere dem. Sentrumspartiet kritiserer KrF for å gå for langt til høyre og fra den andre siden av partiet De Kristne, som kritiserer dem for å være for langt til venstre, sier Selbekk.

Og legger til:

– Det skaper et ytterligere problem for KrF, som allerede er i en vanskelig situasjon, sier han.

– Kom det nye partiet ut av det blå på deg?

– Ikke helt. Det har vært mumlet om en ny partidannelse etter at venstrefløyen i KrF gikk på nederlaget i 2018. Da ble også Drivkraft-nettverket dannet, som flere misfornøyde Krf-ere står bak, sier Selbekk.

