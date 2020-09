VANSKELIG: Muhammad Saqib Aslam forteller at det er vanskelig å si til kona og barna at de har lite penger, og familien bytter på å sove på sofaen i den lille leiligheten. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Bussjåfører i streik: – Man blir helt utbrent

MORTENSRUD (VG) Bussjåfør og trebarnsfar Muhammad Saqib Aslam (36) har måttet ta to jobber for å forsørge familien, og sliter med å få endene til å møtes. – Vi trenger høyere lønn.

– Jeg måtte ta en ekstrajobb ved siden av jobben som bussjåfør, fordi jeg ikke tjener så mye. Jeg slet hver måned. Til slutt orket jeg ikke mer, og måtte slutte i ekstrajobben, sier Muhammad Saqib Aslam (36).

Bussjåføren og trebarnsfaren står hjemme i stuen i blokkleiligheten på Mortensrud i Oslo. Her bor familien på fem trangt, med kun to soverom, og sofaen bak ham er derfor redd opp til å sove i.

– Det er ikke lett, jeg skulle ønske vi kunne bodd større. Barna trenger eget rom – det ønsker de seg veldig. Spesielt den eldste datteren min, som går på videregående og trenger ro til skolearbeid.

TRANGT: Familien på fem bor trangt i leiligheten med to soverom. Her er ett av dem.

Aslam tjener rundt 450.000 i året i Unibuss etter å ha tatt fagbrev. Med en kone som er syk og under rehabilitering, er det vanskelig å få endene til å møtes som eneforsørger. Gjennom åtte år jobbet han i et flyttebyrå ved siden av, men så sa det stopp.

– Man blir helt utbrent. Jeg ble syk og klarte ikke mer. Vi bussjåfører trenger høyere lønn, så vi slipper å tenke på jobb nummer to.

BAKGRUNN: Derfor streiker bussjåførene

Vanskelig å snakke om

– Statusen vår er ikke der den skal være, bussjåfører blir sett ned på. Vi har mye ansvar, men har samtidig dårlig lønn. Det er et tøft yrke som krever mye konsentrasjon, det er ikke bare å sitte bak rattet. Du kommer hjem trøtt og sliten, sier Aslam fra lenestolen.

Han forteller at det er vanskelig å si til kona og barna at de har lite penger, og blir i stedet sittende med tankene som kverner alene.

Les også: Topplederne i bransjen tjente i snitt 2,85 millioner kroner i 2019

– Det er mye vi ikke kan gi barna. Det er synd, for vi vil jo gi dem mest mulig, sier Aslam mens han titter ned på føttene sine.

– Selv om jeg har kredittkort, bruker jeg ikke det unødvendig. Den sirkelen vil jeg ikke inn i igjen. Jeg var en stund i en ond sirkel, og den har jeg kommet meg ut av.

BLE SYK: Muhammad Saqib Aslam forteller at han ble syk og utslitt av å ha to jobber, samtidig som han måtte ordne det meste hjemme. – Jeg har fått litt grått hår allerede.

Bussjåfør, tillitsvalgt og verneombud i Unibuss, Annstein Garnes, peker på at flere bussjåfører har ekstrajobber for å få hverdagen til å gå rundt.

– Vi må kunne leve av det. Det går ikke uten å være to i husholdningen som jobber. Og skal alle sjåfører ha to jobber, klarer vi ikke være opplagte på jobb, sa han til VG mandag.

– Håper folk skjønner

Aslam mener det nå blir synlig hvor viktige bussjåførene er i samfunnet.

– Det er mange som er sinte på oss nå, men vi håper folk skjønner det etter hvert. Vi må få betalt for den viktige jobben vi gjør, for lønnen nå gir signaler om at vi ikke er så viktige.

Han er svært motivert til å streike videre, og håper arbeidsgiverne vil gå med på kravene.

les også Alenemor og helsepersonell rammet av busstreiken: – Jeg står i en krise

– Det hadde hjulpet veldig økonomisk. Jeg synes vi fortjener det, det er urettferdig, og i tillegg har de lovet oss det.

Forbundsleder Jørn Eggum og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen var mandag på plass på Alnabru for å snakke med de streikende sjåførene og vise sin støtte.

– Vi har stilt opp for en næring som har sakket akterut og vi mener vi burde ha fått mer enn det arbeidsgiverne var villige til. Før de eventuelt tar kontakt og vil sette seg ned å diskutere, skjer det ingenting. Og da må det penger på bordet, understreket Eggum.

STØTTE: Forbundsleder Jørn Eggum (t.v) og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h) er på plass på Alnabru for å snakke med de streikende sjåførene og vise sin støtte.

LO-leder Gabrielsen mener det er arbeidsgiverne som må ta ansvar for denne streiken.

– Dette er en yrkesgruppe som over tid har blitt hengende etter lønnsmessig, hvor det foreligger en avtale om en harmonisering som ikke har blitt fulgt opp.

– Faktum er at denne gruppen har hatt nedgang i kjøpekraft de siste årene, og dette er en streik arbeidsgivere må ta ansvar for.

les også Helsetilsynet følger streiken: – Pandemien kompliserer bildet

– Ikke mer å tilby

– Vi har sagt klart i fra om det og det står vi ved: Vi har ikke noe mer å tilby. Bussjåførene får samme nivået i lønnsøkning som andre industriarbeidere får i dette lønnsoppgjøret, sa Jon Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport til VG mandag.

Han svarer at det ikke er holdbart at flere sjåfører opplever en stressende arbeidshverdag og må ha ha ekstrajobb for å få hverdagen til å går rundt.

– Man skal kunne leve av en bussjåførlønn, den er i snitt 452.000 kroner. Vi mener ikke at de ligger så dårlig an i forhold til andre grupper. I Oslo har de i snitt 10.000 mer enn i resten av landet. De har dessuten 34 timers arbeidsuke, mot 37,5 som er vanlig, sier Stordrange.

Stordrange peker dessuten på at færre passasjerer som følge av pandemien har ført til tap av inntekter.

– Men når vi får penger for å kompensere for det, ønsker vi å unngå nedbemanning og permittering. Det er ikke for å gi lønnsøkning.

– Flere på arbeidsgiversiden mener ikke at dette handler om corona, men om flere år med etterslep og en gruppe som har seilt akterut lønnsmessig?

– Det kommer an på øynene som ser. Siden 2006 har bussjåførene gått fra å ha 86 prosent av industriarbeidernes snittlønn, til 91 prosent. Vi bruker tallene fra Teknisk beregningsutvalg som beregner lønnsutvikling for alle yrker, sier Stordrange.

Han argumenterer dessuten for at snittlønnen for industriarbeidere har økt som følge av at mange lavtlønnede industriarbeidere ikke lenger er der på grunn av teknologiske fremskritt.

– Hva venter dere på nå?

– Vi håper å få motparten i tale og få avsluttet streiken så snart som mulig – ikke minst med den smittefaren det nå utgjør.

