HAR TILLIT: Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har full tillit til at statlige arbeidsgivere følger de nye rådene i Oslo. Foto: Kristofer Sandberg / Verdens Gang

Forventer at statlige arbeidsgivere følger hjemmekontor-rådet

Byråd Raymond Johansen (Ap) ba statsråd Nikolai Astrup (H) om å oppfordre til hjemmekontorbruk. Det har han gjort, sier Astrup.

Nå nettopp

Det var under mandagens pressekonferanse om tiltak for å bukt med coronasmitten at Johansen (Ap) sa han forventet at Astrup og arbeidsgiverorganisasjonene var tydelige om bruk av hjemmekontor.

– Folk må jobbe hjemmefra så mye som mulig for å gi plass på kollektivtransport til de som ikke kan, sa Johansen.

Det er kommunal- og moderniseringsminister Astrup (H) helt enig i.

– Vi har et ansvar om å begrense smitten sammen, hvis ikke kommer vi ikke til å lykkes. Derfor er jeg glad for at Oslo kommune annonserer dette i dag, sier han til VG.

Her er de nye smitteverntiltakene i Oslo Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltagere uten faste sitteplasser.

Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand. Tiltakene varer i første omgang til 13. oktober, så vil byrådet gjøre en ny vurdering. Vis mer

– Jeg forventer at alle statlige arbeidsgivere over hele landet følger de til enhver tid gjeldende nasjonale og lokale retningslinjene. Jeg har i dag likevel lagt ut en ny oppfordring om at de som kan ha hjemmekontor, har det, sier statsråden.

Statsråden forteller at det er mange tusen statlige ansatte som jobber i Oslo, og at det derfor vil ha stor betydning dersom de statlige ansatte som kan jobbe hjemmefra, gjør det.

Astrup legger til at anbefalingen hans i første omgang gjelder for de statlige arbeidsplassene i Oslo.

– Det er ikke grunnlag for å ha hjemmekontor over hele landet, men i denne situasjonen anbefaler jeg statlige arbeidsgivere i hovedstaden om at alle ansatte som kan ha hjemmekontor, har det de neste ukene.

– Hvis vi er flinke nå kan vi heller slippe opp senere. Da unngår vi kanskje enda mer inngripende tiltak utover høsten, avslutter Astrup.

Se byråd Raymond Johansen (Ap) annonsere de nye tiltakene i Oslo

Publisert: 28.09.20 kl. 21:36