NYE BESLAG: Politiet bekrefter at det er gjort nye beslag knyttet til etterforskningen av Vollvik.

Munnbind-beslag på Østlandet knyttes til Idar Vollvik

Politiet i Vest bekrefter at de ser en kobling mellom Daniel Færøykavlen og Idar Vollvik. De to er knyttet sammen gjennom beslag gjort av politiet.

VG skrev søndag om 26 år gamle Daniel Færøykavlen fra Lyngdal som har slått seg stort opp på salg av smittevernutstyr under corona-krisen. Det var Færøykavlen som chartret et privatfly som ble stoppet av politiet på Flesland.

Også Idar Vollvik (52) har satset stort på salg av smittevernutstyr. Færøykavlen har bekreftet overfor VG at de to har forretningsforbindelser.

Idar Vollvik ble i begynnelsen av september siktet for å ha merket om munnbind med forsett.

Nå knyttes de to aktørene sammen av politiet. Begge knyttes til beslag gjort i saken:

– Jeg kan bekrefte at politiet ser en kobling mellom Vollvik og Færøykavlen, og at det er en kobling mellom dem og deler av beslagene vi har tatt i saken, sier påtaleleder i saken, Sigrid Sulland, til VG.

Gjort beslag på Østlandet

Ifølge Sulland er det gjort flere nye beslag i saken på ulike adresser de siste ukene. VG har fått opplysninger om at det er gjort et beslag på en gård i Sarpsborg, som Sulland bekrefter.

Vest politidistrikt har fått bistand fra Øst politidistrikt i saken, bekrefter Sulland.

Hun bekrefter videre at beslaget har tilknytning til Vollvik-saken.

– Av praktiske årsaker så er noen av disse munnbindene fremdeles i Sarpsborg, sier Sulland.

Sulland vil ikke bekrefte hvilket beslag som knytter Vollvik og Færøykavlen sammen, men hun bekrefter at politiet ser en kobling mellom disse to personene.

– Kan dere si noe om hva kontakten mellom dem går ut på, dreier det seg om smittevernutstyr?

– Det er ganske åpenbart at vi mener de har hatt kontakt om det, sier Sulland.

Både Idar Vollvik og hans kone Anita Vollvik er siktet for brudd på loven om medisinsk utstyr (se faktaboks). Begge nekter straffskyld.

LOV OM MEDISINSK UTSTYR: Loven krever at medisinsk utstyr skal merkes i samsvar med kravene som følger av internasjonale avtaler, før utstyret markedsføres, omsettes eller tas i bruk. Vis mer

Færøykavlen: Ingen ting med dette å gjøre

Daniel Færøykavlen (26) sier han ikke har noe med siktelsen eller beslagene i Vollvik-saken å gjøre.

Færøykavlen er eier og daglig leder i firmaet Dafa Group AS.

Han ble i 2018 dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri i forbindelse med den såkalte «breaking bad»-saken på Sørlandet.

– Du har ingenting å gjøre med de munnbindene politiet nå har beslaglagt?

– Nei, overhodet ikke.

– Jeg skjønner ikke hvorfor du skal lage en artikkel om det. Jeg har ingenting med det å gjøre, sier han til VG.

VG har tidligere skrevet at Daniel Færøykavlen har kjøpt munnbind fra Idar Vollvik og solgt dem videre til kommuner og private aktører.

Sulland har tidligere bekreftet overfor VG at Færøykavlen har vært inne til avhør i forbindelse med siktelsen av Vollvik.

– Vi ønsker nok å avhøre Færøykavlen igjen. Men vi ønsker ikke å gå ut med hva vi ser på som tilknytninger, og hvilke spørsmål vi har til dem, sa Sulland til VG i forrige uke.

– Vi kan bekrefte at han har dukket opp, og at det er en kontakt mellom de personene og de selskapene. Han har status som vitne i vår sak.

Vollviks advokat: – Svært uheldig

VG har den siste uken sendt gjentatte spørsmål til Vollvik. Han har ikke besvart våre spørsmål, men skriver i en e-post til VG tirsdag ettermiddag:

«Mine ansatte har returnert et vareparti vi ikke var fornøyd med. Jeg har ingen kjennskap til hvor dette er blitt lagret og hva som er skjedd med dette varepartiet».

Hans advokat, Arild Dyngeland i advokatfirmaet Schjødt, sier til VG at han ikke har hørt om beslaget eller Vollviks tilknytning til Daniel Færøykavlen:

– Jeg konstaterer at politiet formidler informasjon knyttet til siktelsen, som jeg stusser veldig over. Innholdet i det du forteller kjenner jeg ikke til, sier Dyngeland.

– Dette er en svært uheldig måte å drive etterforskning på.

Mandag gikk politiet ut i en pressemelding og sa at flere av munnbindene som nå er testet, har bedre kvalitet enn fryktet.

Testene, som er utført av FFI (Forsvarets forskningsinstitutt), viser at alle de seks munnbindene som er testet har en såkalt bakteriell filtreringseffekt på 98 prosent.

I pressemeldingen skriver politiet at det kun er testet et lite utvalg munnbind og at det derfor ikke er representativt for det totale antall beslaglagte munnbind.

– Både politiet og Legemiddelverket har sikkert hatt gode intensjoner, men jeg er glad de tok feil, uttalte Vollvik til TV 2 i forbindelse med de nye testresultatene.

Publisert: 15.09.20 kl. 18:57