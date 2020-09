MISTER STØTTE: Deler av de offentlige midlene som Shabana Rehmans organisasjon kan ha blitt brukt til private formål, ifølge rapporten fra Ernst og Young. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Rapport: Slik brukte Rehman-stiftelse pengene

Konsert med A-Ha, billetter til showet «Thriller» i London, og spa-besøk. Det er noe av pengebruken som Ernst og Young kritiserer Shabana Rehmans stiftelse «Født Fri» for.

Regjeringen gikk mandag kveld ut med at de kutter støtten til «Født Fri». Stiftelsen skal ha brukt deler av statsstøtten de mottok til andre formål enn de fikk støtte til, og mangler god økonomistyring, viser en rapport fra Ernst og Young, ifølge en pressemelding fra Regjeringen.

VG har gått gjennom deler av rapporten, samt fått tilsendt tilsvaret som stiftelsens advokat har levert som kontradiksjon.

Ifølge rapporten fra Ernst og Young, som stiftelsens advokat er svært kritisk til, så har:

«Født Fri gjennomført totalt 3 628 banktransaksjoner i perioden stiftelsen har mottatt midler fra lMDi. Av disse er 2 568 transaksjoner ved bruk av stiftelsen sitt kredittkort (bedriftskort), i hovedsak benyttet av daglig leder i kjøp av varer og tjenester for til sammen ca. kr 2 420 000».

«Negativ sosial kontroll»

«Født Fri» ble etablert høsten 2017 som en stiftelse med mål om å arbeide mot negativ sosial kontroll og likestilling på tvers av kjønn, tro og etnisitet.

Siden 2017 har stiftelsen mottatt i overkant av 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og gjennom tilskuddsordninger forvaltet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), blant annet som nasjonalt ressursmiljø.

VG har vært i kontakt med Shabana Rehman om rapporten, men hun viser til styreleder i Født Fri, Jan Sverre Asker. Han sier til VG at han ikke vil diskutere detaljene i rapporten.

– Det er sjokkerende at IMDi har gått ut med denne rapporten før vi har fått tilgang til den. Det ser ut som om de ikke har tatt vårt tilsvar til følge. Jeg vil diskutere hvert enkelt punkt med IMDi og regjeringen før jeg diskuterer det i mediene, sier Asker til VG.

Advokat for «Født Fri», Harald F. Strandenæs, sier til VG at de er overrasket over utfallet av granskingen. Han har videresendt VG brevet som han har sendt til Ernst og Young som kontradiksjon.

– Det er en svært uventet konklusjon som IMDi trekker på bakgrunn av det som fremkommer i selve rapporten. Vi opplever at hele prosessen med granskingen har vært høyst utilfredsstillende, delvis på grunn av det hastverk som arbeidet er preget av, sier advokaten til VG.

Skriveseminar på Spa

Her er noen av punktene som dras frem i rapporten, og tilsvaret fra advokaten som representerer Født Fri.

«Et «skriveseminar» gjennomført ved Son Spa fra fredag 4. januar 2019 til søndag 6.jariuar 2019. Hotelloppholdet er betalt av Stiftelsen Født Fri. Fakturaen (...) pålydende kr 14.964 inkluderer hotellrom, «dagpakke» for to personer søndag 6. januar 2019 og middag på restaurant». «Reisen ble gjennomført en helg med tilgang til hotellets spa-anlegg (dagpakke). Formålet med oppholdet kan fremstå som å være av en privat karakter. Videre overgår kostnadsnivået det som vil kunne anses å være rimelig til virksomhetsrelatert formål».

Tilsvaret til advokat Strandenæs inneholder blant annet:

«Son Spa – et Nordic Choice Hotels, ligger nærmest midt mellom (...) og Shabanas hjem, dette ble opplyst i intervjuet. Om EYs personell hadde undersøkt er distansen 2,7 mil mellom Knapstad og Son og det er dermed et av de nærmeste hotell til hennes hjemsted».

– Private reiser

Rapporten fra Ernst og Young inneholder også påstander om at Rehman har vært på reise av «privat karakter» til London. Påstandene, som tilbakevises av stiftelsens advokat, er blant annet:

«Det har ved gjennomgang av regnskapsdokumentasjonen blitt identifisert kostnader for til sammen kr 65.348 for et fem dager langt opphold i London i perioden 2. november til 6. november 2019 for daglig leder og (...). Kostnadene inkluderer reise, restaurantbesøk, hotellopphold og billetter til musikalen Thriller for de to».

Advokaten skriver blant annet i sitt tilsvar rundt dette:

«På dette punkt kan det nevnes at London-seminaret, som var klarert med styret, aldri har hatt «som formål å gå på AHA konsert». (...) «AHA konserten», som altså var gratis, bød seg som en plutselig mulighet etter at billetter var innkjøpt og turen planlagt. Det er intet kritikkverdig i å gå på denne konsert på en jobbreise. Tidsbruken er kort og må i alle fall kunne henføres til hvile og rekreasjon».

– Ble ikke hørt

Advokatens tilsvar bærer preg av at stiftelsen mener at rapportørene ikke har lyttet til Rehmans forklaring. Han skriver også at rapporten inneholder «en rekke grove feil som dessverre ikke kan forstås på annen måte enn at EYs personell har vært forutinntatt».

Vedrørende det nevnte showet skriver advokaten:

«Omtalen av kostnadene til billetter på «Thriller»- et Michael Jackson show, der to utøvende kunstnere og komikere ser et av verdens mest sette show med musikk og dans, for å hente impulser til en revy med egne tilsvarende ingredienser, viser et forhold til kreative tankeprosesser som sier mer om rapportskriver enn kostnaden».

«Når jeg tillegger at dette i IKKE er finansiert med offentlige midler, men i forståelse med Shreibler stiftelse gikk av deres tildeling, noe som fremgår av det originale regnskapsbilag, kan jeg ikke oppfatte annet enn at rapportskriver har manglet et objektivt blikk», legger advokaten til.

KOMIKER: Shabana Rehman er primært kjent som komiker, her fra innspilling av en pilot til en humorserie i 2013. Foto: Helge Mikalsen

– Innkjøp av elektronikk

I rapporten fra Ernst og Young står det at det har fremkommet påstander om

anskaffelser av elektroniske artikler til private formål som skal ha blitt belastet stiftelsen.

«Innkjøpene er hovedsakelig foretatt fra varehusene Eplehuset og EIkjøp. Det er registrert to ansatte i stiftelsen. Undersøkelsene viser omfattende anskaffelser av elektronisk utstyr anskaffet i perioden for undersøkelsene, herunder en Mac-datamaskin til kr 73 319, fem mobiltelefoner med kostnad på opptil kr 17 190 pr. stk., en drone til kr 9 984 og to stk. Apple Watch klokker for til sammen kr 10 580».

Her viser rapporten til hva Rehman har forklart:

«Stiftelsen, ved organisasjonssekretær og daglig leder, har redegjort for at formålet med anskaffelser av teknisk utstyr har vært relevante for stiftelsens drift og formål. Herunder at innkjøpt Mac-datamaskin og en drone har vært tenkt benyttet til filmproduksjon, men at stiftelsen foreløpig ikke har tatt i bruk utstyret til slike formål».

Restauranter

Det står også om utstrakt bestilling av mat på stiftelsens bedriftskort. Her står det blant annet at det er «foretatt innkjøp av mat og foretatt restaurantbesøk betalt med stiftelsens bedriftskort (kredittkort) 46 ganger for over kr 52 000 fra restauranten Mr. India i Oslo. Det er videre identifisert 13 innkjøp fra restauranten Mr. India hvor betalingen ble foretatt kl. 20.00 eller senere på kvelden».

Rapporten omtaler også en båttur i forbindelse med en dokumentar som skulle lages om en skolerevy, der kostnaden var på over 46.000 kroner, og der fire av de 21 deltagerne var i familie med en tilknyttet organisasjonen.

Disse punktene berøres ikke spesifikt av advokaten i sitt tilsvar til Ernst og Young.

Stiftelsens advokat skriver i sitt tilsvar at Shabana Rehman mener at referat fra intervjuene er upresist.

«Det er fra denne side gitt utvetydig uttrykk for at referatene fra intervjuene er ufullstendige og slett ikke dekkende for intervjuenes innhold», skriver advokaten.

Advokaten påpeker også at Shabana Rehman fikk svært kort frist til å gi noe tilsvar, en frist som gikk ut allerede neste dag.

«En slik frist er praktisk sett ikke mulig å etterleve», skriver advokaten.

I rapporten anbefaler Ernst og Young at IMDi vurderer å politianmelde forholdene beskrevet i rapporten for å få en vurdering av hvorvidt det har vært brudd på straffeloven eller annen lovgivning.

– Det er riktig at Ernst og Young anbefaler å vurdere å politianmelde. Vi vil komme tilbake med en nærmere vurdering av dette, sier direktør i IMDi, Libe Rieber Mohn til VG.

