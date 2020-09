Sverige har nå mindre smitte enn Norge. Men FHI vil ikke gjette på når grensene åpner. Foto: Fredrik Solstad

Sverige har mindre smitte enn Norge: – En god nyhet

Ferske tall viser at Sverige de siste 14 dagene har hatt lavere smittetrend enn Norge. Det er gode nyheter for deg som lengter over grensen.

Nå har Norge høyere smittetrend enn Sverige, viser VGs tallspesial.

Det er basert på antall smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Norge har 23,9 smittede per 100.000. Sverige er nede i 23.

Også ferske tall europeiske smittevernbyrået ECDC viser at Norge har høyere smittetall.

GODT TEGN: FHIs Camilla Stoltenberg er glad for at Sverige nå har lavere smittetrykk. Foto: Mattis Sandblad

– Gir håp

FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier dette kan åpne opp for mer reising mellom Norge og Sverige.

– Dette er en god nyhet som gir håp om at vi kan åpne grensene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.

Mange nordmenn har fritidsbolig i Sverige, og har lenge krevd karantene-unntak for å kunne reise dit.

Stoltenberg sier det er mange, ikke bare hytteeiere, som gleder seg til en tur over grensen. Men vi kan ikke pakke bagen ennå:

– Vi vet ikke når. Det er avhengig av om de fortsatt vil ha en gunstig situasjon fremover. Vi ser at Norge på grunn av to noe større utbrudd får en annen situasjon enn vi hadde. Det er sårbart, vi vil måtte leve med at det er svingninger i smittetallene.

– Sverige vil ha noe mer immunitet

Det er fortsatt slik at smittenivået i regioner i Sverige og andre nordiske land må legge på under 20 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

– Siden smittetrykket er omtrent likt som Sverige, kan det bli aktuelt å åpne opp for hytteeiere selv om tallet ligger over 20 per 100.000?

– Det er ikke aktuelt med egne regler for Sverige. Det skal være like regler for Norden og helst for hele Europa.

Stoltenberg legger til at det er regjeringen som beslutter retningslinjene som tar utgangspunkt i en rimelig og rettferdig linje mellom de europeiske landene.

Sverige, og kanskje spesielt deres statsepidemiolog Anders Tegnell, har måttet tåle massiv kritikk for måten de har håndtert coronapandemien. Mens mange land i både Europa og verden stengte ned så å si hele samfunnet, kunne svenskene fremdeles gå på bar, skole og krysse landegrenser uten karantene.

Det ga umiddelbart høye smittetall – og påfølgende mange dødsfall, noe som førte til at Sverige raskt havnet på «verstinglisten» over coronarammede land.

Tallene viser at 86.505 svensker er eller har vært smittet av viruset, mens over 5846 har mistet livet.

Til sammenligning er tallene i Norge henholdsvis 12.079 og 265.

Ulik smittesituasjon

Norge og Sverige har ulik smittesituasjon. Stoltenberg sier at mens Norge har ferske utbrudd, har Sverige regioner med høyere smitte over tid (se smittegraf høyere opp i saken).

Hun tror det nå er kombinasjonen av flere tiltak som gjør at Sverige nå har kontroll på smitten:

– Immunitet kan ha noe med det å gjøre, og det kan være god nyhet. Sverige vil ha mer immunitet, men vi vet ikke hvor stor rolle det spiller for å redusere smittespredningen. De har nå i sterkere grad enn før tatt i bruk testing, sporing og karantene, det vil si de samme virkemidlene som vi bruker for å kontrollere utbrudd.

Hun legger til at Sverige også har økt testingen, noe som ser ut til å virke som et smittetiltak.

– Kan endringen ha noe å gjøre med at folk er lei i Norge, mens i Sverige har man tydeligere sett konsekvensene av coronasmitten?

– Det vet vi ikke svaret på nå. I all hovedsak ser det ut til at innbyggere i Norge også følger smitteverntiltakene.

Lokale utbrudd

Norge har nå 14 kommuner med økende smittetrend. Det er spesielt Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg som jobber med å få bukt på smitteutbrudd.

– Vi er bekymret for å miste kontrollen når vi får utbrudd som i Bergen. Det har blitt stort og komplisert. Det er avgjørende å få kontroll med det. Vi er bekymret og oppfatter det som alvorlig situasjon. Kommunen gjør en meget solid jobb, og vi i FHI gir løpende råd og støtte.

