Slik planlegger de fadderuken Vi har spurt seks av Norges største høyskoler og universiteter om hvordan de skal ta imot ferske studenter til høsten. Og hva sier dem som bestemmer? Sveip for å få en oversikt. Ingvild Vik Av Publisert 06. mai, kl. 17:37 Ola Vogstad Vatn Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

NTNU – Vi planlegger for at det skal være mulig med noen arrangementer, men har også reserveplaner i tilfelle situasjonen blir veldig begrenset, sier Fabian Kolbergsrud Espeland i fadderutvalget på NTNUs campus i Trondheim. Privat Neste side (3) Forrige side (1)

Fadderutvalget deler ut penger til linjeforeningen, som planlegger det meste av fadderukeopplegget, men de arrangerer også to større arrangementer selv. Espeland tror det kan være et viktig tiltak å begrense kontakten på tvers av faddergrupper. Ole Martin Wold Neste side (4) Forrige side (2)

UiO På Universitet i Oslo (UiO) planlegges det for at de nye studentene skal møtes i mindre grupper. – Det aller viktigste er at de skal få fysiske møteplasser hvor de kan møte og knytte verdifulle relasjoner til medstudentene sine, sier fadderkoordinator Jonas Veland. Privat Neste side (5) Forrige side (3)

Veland sier at de planlegger varsomt, og påpeker at det er enklere å åpne mer opp enn å stramme inn igjen. – Vi skulle så gjerne kjørt på med velkomstseremoni med alle de nye studentene på Universitetsplassen i sentrum og andre store og gøyale arrangementer, men også i denne omgangen tror vi at det klokt at arrangementene blir flere og mindre enn større og færre, sier han. Eivind Senneset Neste side (6) Forrige side (4)

OsloMet – Vi jobber med flere ulike scenarioer, og tror at det blir en blanding av digitale og fysiske aktiviteter, sier fadderkoordinator Simen Blankenborg Berge. Privat Neste side (7) Forrige side (5)

De ulike fadderstyrene er i gang med å planlegge, men Berge tror mye vil falle på plass nærmere høsten på grunn av den usikre situasjonen. – Målet vårt er at de nye studentene skal få en fadderuke, på den ene eller den andre måten, og at den skal bli så bra som overhodet mulig. Berit Roald / NTB Neste side (8) Forrige side (6)

UiB Ved Universitetet i Bergen (UiB) håper fadderkoordinator Martin Jakobsen de kan gjennomføre en så normal fadderuke som mulig. – Vi er på et punkt der vi trenger en avklaring på hva vi kan forvente med tanke på smittevern, sier han. Privat Neste side (9) Forrige side (7)

Jakobsen og de andre fadderlederne i Bergen ber nå FHI om å snu på vaksinekøen når de kommer til vaksinasjon av de mellom 18 og 44, slik at de yngste får først. FHI sa i forrige uke til VG at de jobber med å vurdere denne rekkefølgen. Jakobsen påpeker at studentene må ha fått stikket før 25. juli for å ha tilstrekkelig beskyttelse til studiestart tre uker etter. Eivind Senneset Neste side (10) Forrige side (8)

USN – Fadderstyret er godt i gang med planleggingen, og alle aktivitetene skal gjennomføres på en smittevernvennlig måte, sier Dorthe Gundersen, leder i fadderstyret på Universitetet i Sørøst-Norges campus i Bø. Privat Neste side (11) Forrige side (9)

Gundersen sier at det er utfordrende å planlegge så langt frem i tid, og at de planlegger for ulike scenarioer. Flere av arrangementene vil også foregår utendørs, hvor det er lettere å holde avstand. – Vi håper selvfølgelig at studiestart blir mer eller mindre normal. Coronatiltakene og rådene fra FHI følger vi nøye med på underveis. Peter Jørgensen Neste side (12) Forrige side (10)

UiT – DebutUKA i Tromsø forbereder en innovativ og nytenkende fadderordning for de nye studentene. Da er smitteverntiltak en viktig del av forberedelsene, men det vil også være en god del fysiske arrangement som er trygge å gjennomføre, sier Tobias Hjermann, som er leder for DebutUKA – fadderukearrangementet på UiT. Privat Neste side (13) Forrige side (11)

Hjermann sier at de følger med på smitteverntiltak og gjenåpningsplanen til regjeringen, og at de tror gjennomføringen av fadderuken vil gå helt fint. – Vi skal gi fadderne og ikke minst de nye studenter en kulturfestival de absolutt kan se frem til, i trygge omgivelser og med gode smitteverntiltak. Ingvild Vik Neste side (14) Forrige side (12)

Sveip videre for å lese hva Espen Nakstad og Henrik Asheim tror om studiestart. Eivind Senneset Neste side (15) Forrige side (13)

Mange vil være faddere: − Over all forventning

Foto: Frode Hansen

Både Espen Nakstad og Henrik Asheim ser optimistisk på studiestart. Samtidig melder fadderlederne om stor interesse for å bidra til å ta godt imot ferske studenter i august.

Publisert: Nå nettopp

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at håpet er at alle over 18 år har fått minst én vaksinedose innen studiestart i august.

– Klarer vi det, vil vi i stor grad kunne starte semesteret på ganske normalt vis, også med fadderuke, sier han.

Les også: Nesten én av fire studenter har hatt selvmordstanker

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) tør ikke konkludere med at det blir vanlig fadderuke, men:

– Slik det ligger an nå, er det grunn til å tro det.

Han legger til at de som planlegger nok må ta høyde for at det fortsatt er noen restriksjoner, særlig når det kommer til hvor mange som kan samles.

– De største arrangementene må kanskje vente litt, sier Asheim.

Se video: Slik gikk det da fadderuken satt igang i fjor:

Vil ta igjen egen faddertid

På flere av studiestedene meldes det om skyhøy interesse for å være fadder, til tross for at det fortsatt er tre måneder til studiestart.

Les også: Dette er effektivt mot depresjon hos studenter

På OsloMet har mer enn 950 studenter meldt seg, noe som er over all forventning, og langt flere enn i fjor, ifølge fadderkoordinator Simen Blankenborg Berge.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra faddere som har meldt seg om at de ønsker å gi de nye studentene er fin fadderuke, og ta igjen litt av det de selv ikke fikk i fjor, sier Berge.

Han legger til at mange av dem som skal være faddere i august har med seg verdifull erfaring fra i fjor når det kommer til fadderuke i en pandemi.

Les også: Rektorer ber om at studenter prioriteres i vaksinekøen

Foto: Privat

Stor interesse flere steder

Ved UiO opplever de også stor interesse for å bidra til en hyggeligere studiestart for ferske studenter. Fadderkoordinator Jonas Veland forteller at mange faddere – flere enn på samme tidspunkt i fjor – allerede har meldt seg til tjeneste. Det er han glad for.

– Uten faddere ville det ikke vært noen studiestart, for det er ingen som kan hjelpe studentene inn i studentlivet som en annen student kan, sier Veland.

Les også: Rekordmange fullfører bachelorgraden

Også på UiB, UiT og NTNU i Trondheim meldes det om veldig høy interesse for å være fadder.

– Mange av de som opplevde å ha hatt en amputert fadderuke i fjor, ønsker å delta som fadder i år, sier Fabian Kolbergsrud Espeland på NTNU.

Se video: Slik klarer du deg som student i coronatiden: