VENTER PÅ TUR: Her fra vaksinesenteret på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Illustrasjonsfoto. Foto: Fredrik Solstad, VG

Vaksineregisteret: Mangler vaksineårsak for 30 prosent

For rundt 30 prosent av alle vaksinerte i Norge, mangler det forklaring i vaksinasjons-registeret på hvorfor de er vaksinert. FHI sier de har for dårlig oversikt.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Om alle som hittil har fått vaksine i Norge, har hatt «riktig» plass i køen, er vanskelig å si sikkert.

– Vi har for dårlig oversikt, for kommunene rapporterer ofte ikke grunnen til at hver enkelt person er vaksinert – det vil si om de er helsepersonell eller tilhører en risikogruppe. Det er en ganske høy andel som ikke rapporterer hvordan disse dosene er satt, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til VG.







FHI ønsker at kommunene skal rapportere årsak til vaksinasjon i SYSVAK-registeret. Tallene viser at det mangler for 30 prosent av de vaksinerte.

Folkehelseinstituttet har satt kriterier for hvem som skal prioriteres, og i hvilken rekkefølge. Men ingen andre enn kommunene har den fullstendige oversikten over hvordan vaksinene fordeles internt.

Kommunene skal gi ut doser til innbyggerne etter hvor de står på prioriteringslisten, i tillegg til at de kan gi 20 prosent av dosene de får til helsepersonell i kommunen.

Siden oppstart i romjulen 2020 har nærmere 700.000 nordmenn fått første dose av coronavaksinen. Vaksinetallene fra FHIs siste ukerapport viser at:

14 prosent av befolkningen har fått første dose med covid-vaksine

Blant risikogruppene er det 27,6 prosent som har fått første dose

Andelen er 48 prosent for ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientnært arbeid

Blant helsepersonell er det størst andel ambulansepersonell (75,6 prosent) som har fått minst én vaksinedose, etterfulgt av leger (72,9 prosent) og spesialsykepleiere (69,4 prosent)

I aldersgruppen 85+ har rundt 90 prosent fått første dose, og blant personer mellom 75 og 84 år er andelen 77 prosent

Har du tips om feilprioritering av vaksiner? Kontakt VGs journalister.

1/3 DOSER TIL HELSEPERSONELL: Ifølge FHI-direktøren har helsepersonell i kommuner og på sykehus fått rundt 30 prosent av alle doser Norge har fått. Foto: Berit Roald

Dette tror de er hovedårsaken

Are Stuwitz Berg i FHI sier at ikke alle vaksinatører har mulighet til å registrere årsakskode.

– Derfor ser vi også på arbeidstagerregistrene for å få et bedre bilde. For eksempel ser vi på nasjonal statistikk at ganske mange helsepersonell i ulike yrkesgrupper er vaksinert. Vi har i gjentatte møter med statsforvalterne tatt opp hvordan helsepersonell skal defineres.

Fagleder for vaksinasjonsregisteret, Hilde Bakke, forklarer at vaksinatører har ulike løsninger:

Noen bruker SYSVAK nett, der man må rapportere årsakskode

Andre bruker et elektronisk journalsystem som kommuniserer med SYSVAK, der årsakskode ikke er obligatorisk for å registrere

Mens noen løsninger mangler muligheten til å registrere årsak til vaksinasjon

– Vi tror at manglende mulighet til å registrere er hovedårsaken til at det mangler årsakskode for 30 prosent. Men det er klart, det har ikke vært et krav til å registrere fordi vi visste at ikke alle journalleverandørene hadde det på plass. Vi har signaler om at det vil være på plass i løpet av de nærmeste månedene, sier Bakke.

Hun sier videre at tallene de henter rett fra SYSVAK er å anse som rådata. Det vil si at eventuelle feilregistreringer ikke er filtrert ut, slik de er når de havner i ukerapporten til FHI.

Slik er FHIs prioriteringsrekkefølge Inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. Kriteriene som ligger til grunn for utvelgelse av helsepersonell er: Helsepersonell som arbeider innen essensielle tjenester, og som er kritisk vanskelige å erstatte

Har direkte pasientkontakt hvor smitte fra pasient til ansatt er en risiko Resten av dosene skal gis til personer i risikogruppene, i første omgang: Beboere i sykehjem

Personer som er 85 år og eldre

Personer som er 75–84 år

Personer som er 65–74 år, og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp Vis mer

– Står ikke og ser på hvem de vaksinerer

Både ordføreren og kommunedirektøren i Færder beklaget etter at kommunens kriseledelse besluttet å vaksinere seg selv – før beboere på sykehjem. I Bodø ble restdoser gitt til kommunens tekniske etat, som ikke står på prioritert liste, for å unngå at vaksinedoser gikk til spille. Og i Trondheim fikk smittesporere på hjemmekontor vaksinen før leger på akuttmottak.

Men kommunene har ikke plikt til å rapportere inn avvik fra prioriteringslisten. Et slikt meldesystem hadde blitt for krevende å administrere, mener Berg i FHI.

– Norske kommuner, som vaksinerende enhet, er veldig forskjellige. Det er vanskelig for oss fra nasjonalt hold å detaljstyre hvordan de skal forestå sin vaksinasjon, sier han.

– Vi følger opp så godt vi kan, men vi står ikke og ser på hvem de vaksinerer, sier vaksinekoordinator John Sverre Fæste Dahl for Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Hver torsdag har Statsforvalteren møte med alle kommuneoverlegene og vaksinekoordinatorene i kommunene, hvor også FHI deltar. Hvis kommunene har spørsmål, tas de opp her.

– Det ligger jo en mulighet for kommunene til å foreta individuelle vurderinger. Hva som er en kritisk helseressurs for en kommune, kan være litt annerledes i en annen kommune. Det drøftes med Statsforvalteren og særlig FHI, men til syvende og sist er det kommunene som avgjør, sier vaksinekoordinator Fæste.

– Tungt for brukerne som sitter og venter

VG har spurt alle landets statsforvaltere om de har registrert avvik fra FHIs prioriteringsrekkefølge i kommunene de har ansvar for. Svaret er at det ikke finnes et slikt rapporteringssystem.

– Men vi kan følge med på fordelingen på aldersgrupper og gjøre noen betraktninger rundt det. Vi har jo registrert at administrativt personell har blitt vaksinert, men inntrykket mitt er at det ikke skjer i stort omfang, sier fylkeslege Anne Sofie Syvertsen i Statsforvalteren i Agder.

FÅR DAGLIGE HENVENDELSER: Statsforvalteren i Agder blir daglig kontaktet av særlig eldre innbyggere som venter på sin tur og ikke kan forstå prioriteringene i sin kommune. – Det skjønner jeg veldig godt. Mange har holdt seg hjemme og isolert seg fra familie, venner, barnebarn – og venter bare på å kunne bevege seg trygt ute, sier fylkeslegen. Foto: Ole Wilhelm Svensen

For eksempel ble kriseledelsen i Vågardshei kommune vaksinert før annet samfunnskritisk personell, slik Tvedestrandsposten har omtalt.

– Det er ikke i henhold til retningslinjene. Det at vi hører sånne historier har jo gjort at vi har hatt mye større fokus på dette i de ukentlige møtene med kommunene, sier Syvertsen.

Feilprioriteringer i én kommune, skaper problemer for kommunene som følger reglene, mener fylkeslegen:

– Innbyggere i kommunene som samvittighetsfullt følger prioriteringene, kan høre at «i den og den kommunen har de gruppene fått». De blir sittende mellom barken og veden. Det er tungt for disse kommunene, og det er tungt for brukerne som sitter og venter.

ANSVAR FOR VAKSINASJONSPROGRAMMET: Fra venstre: Overlege Are Stuwitz Berg, smitteverndirektør Geir Bukholm og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Stian Lysberg Solum

– Ber statsforvalterne følge det opp med kommunen

Are Berg forteller at FHI, dersom de ser tydelige avvik, ber statsforvalterne følge det opp med kommunen.

– Vi prøver å være svært tydelige på at det er personer i risikogrupper og helsepersonell med pasientkontakt som er prioritert.

– I noen kommuner har restdoser blitt gitt til personer som ikke er på prioritert liste. Hvordan ser dere på det?

– Det er selvfølgelig viktig å bruke opp dosene de har, men i utgangspunktet vil kommunene ha personer som er i risikogrupper eller helsepersonell med pasientkontakt som skal få disse overskuddsdosene, sier seksjonslederen.