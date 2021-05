HELSEMINISTER: Bent Høie ville ikke at FHI skulle legge ut sin konklusjon før pressekonferansen. Foto: Berit Roald, NTB

Helsedepartementet ba FHI vente med å legge ut anbefaling

FHI var klare til å legge ut sine vurderinger om vaksinespørsmål to timer før pressekonferansen. Så fikk de beskjed fra Helsedepartementet om å holde igjen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

To timer før regjeringens pressekonferanser, legger FHI ut sitt sine anbefalinger, det såkalte faglige grunnlaget, på sine nettsider. Det er for å vise offentligheten hvordan de har vurdert anbefalingene de har gitt til regjeringen.

Men på onsdagens pressekonferanse, der vaksinestrategien ble lagt frem, fikk FHI beskjed av regjeringen ikke å legge ut før, men vente til pressekonferansen startet klokken 18.

– Departementet bestemmer når de tingene vi har sendt inn til dem kan legges ut. I dag valgte de å bestemme at det skal legges ut samtidig som pressekonferansen startet. Det bare forholder vi oss til, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Å legge ut anbefalingene før pressekonferansen er en praksis som Stortinget oppfordret til, slik at folk og politikere får innsikt før beslutningen er tatt.

Høie: Må sees i større sammenheng

Helseminister Bent Høie bekrefter at de ba dem holde igjen:

– Det er vi som bestemmer når det offentliggjøres ja, sånn er det alltid.

– Hvorfor ville dere ikke legge ut før?

– Det har med at vi presenterer dette nå, det er fornuftig å få satt disse tingene i sammenheng.

– Stortinget mener dette må deles med offentligheten før – og det var din departementsråd som sendte anmodning til Helsedirektoratet og FHI, der det sto at dette burde legge ut senest to timer før?

– Som hovedregel legger vi det ut to timer før, noen ganger en time før. Og i noen sammenhenger, spesielt når det er mange større, kompliserte saker som krever at det blir sett i sammenheng med hverandre, har det hendt at man har lagt ut samtidig.

Gjør det som hovedregel

– Hvorfor gikk dere bort fra praksisen her?

– Her var det mange ulike saker som må sees i sammenheng.

– Men hva var vanskelig med dette?

– Det var flere ulike oppdrag fra Helsedirektoratet og FHI som ble satt sammen i en større sammenheng på pressekonferansen.

– Fordelen er at man har mulighet til å gå inn i det før dere kommer med beslutning?

– Det er riktig, derfor gjør vi det som hovedregel.

24 kommuner kan få mer

Regjeringens foreslåtte vaksinestrategi viser at 24 kommuner på Østlandet vil få 60 prosent flere vaksiner i en periode frem til de voksne er vaksinert.

Forslaget til FHI innebærer at 319 kommuner vil få om lag 35 prosent færre doser enn befolkningsnøkkelen tilsier, i opptil 7 uker. 13 kommuner får ingen endring.

– Hele Norge kan åpne opp tidligere om vi gjør det på denne måten. I sum betyr dette at det blir bedre for alle, sa Erna Solberg onsdag.

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier at forsinkelsen for de kommunene som får færre doser ikke blir stor i praksis.

– Jeg tror vi har kommet til at det er 3,75 dager forsinkelse på de som blir mest forsinket i gjennomsnitt. Det betyr at de som da ville vært ferdig på torsdag-fredag kan bli ferdig på mandag-tirsdag, så i en annen uke