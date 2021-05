VIRUSVEKTOR: Mandag blir en skjebnedag for AstraZeneca og Johnson & Johnson. Foto: Dado Ruvic / Reuters

Regjeringens ekspertutvalg: Frivillig vaksinering har vært dilemma

Mandag leverer regjeringens ekspertutvalg sine vurderinger av vaksinene til AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Utvalget fikk i oppdrag å vurdere ta en helhetlig vurdering av vektorvaksinene AstraZeneca og Johnson & Johnson, og hvordan de skal - eller ikke skal - brukes i det norske vaksinasjonsprogrammet fremover.

Hvis vaksinene skal tas ut av vaksinasjonsprogrammet kan de enten droppes helt - eller være tilgjengelige for de som frivillig ønsker å ta dem.

Lars Vorland, som leder ekspertutvalget, bekrefter til VG at hvorvidt vaksinen kan tilbys frivillig eller ikke har vært et av de vanskelige dilemmaene. Han understreker at han ikke uttaler seg om konklusjonen.

– Noen mener det er individet som skal bestemme i stor grad, og så er det flere som mener at staten må inn fordi det skal godkjennes, sier han.

Han sier det også er et praktisk element i det.

– Skal det være frivillig, må det også være en infrastruktur for det i hele landet. Det er ikke lett, sier han - men legger til at det er mulig å løse.

I utvalget sitter blant annet leger, statistikere, jurister og samfunnsøkonomer, og de overrekker sin konklusjon til regjeringen mandag.

Dette er eksepertutvalgets mandat Ekspertuvalget skal gjøre en helhetlig risikovurdering både på individnivå og samfunnsnivå av å ta virusvektorvaksinene i bruk. Utvalget skal blant annet vurdere relevante internasjonale data på bivirkninger og risiko. Utvalget skal vurdere bruk i ulike aldersgrupper og se på muligheten for kompenserende tiltak for å forebygge bivirkninger og sikre rask medisinsk oppfølging. I tillegg skal de vurdere tilliten til vaksineprogrammet og befolkningens ønske om å få de ulike vaksinene. De skal vurdere frivillig bruk av disse vaksinene for dem som ønsker raskere vaksinering, forutsatt at vaksinene er godkjent for bruk av EMA. Utvalget bes også om å vurdere samfunnsmessige konsekvenser av å stanse bruken av disse vaksinene. Hva dette har å si for forekomsten av covid-19-sykdom og dødsfall, spesielt i yngre aldersgrupper, inkludert eventuelle data på konsekvenser av senvirkninger av covid-19. På bakgrunn av dette skal utvalget gi regjeringen en anbefaling om hvordan EMA-godkjente virusvektorvaksiner som anbefales brukt i andre europeiske land bør brukes i Norge. Fristen er 10. mai. Vis mer

216.000 av Norges AstraZeneca-doser ville hatt en holdbarhet som går ut i juni og juli, men dosene er for tiden lånt ut til Sverige og Island.

I Danmark har de nå funnet en løsning som gjør det mulig at de som vil ha, kan få AstraZeneca-vaksinen.

FHI ville droppe helt

Tas både AstraZeneca og Johnson & Johnson ut av vaksinasjonsprogrammet, har FHI regnet på at det jevnt over blir to ukers forsinkelse. Den største forsinkelsen blir for personer mellom 18–44 år, på tre uker. Økte leveranser fra Pfizer er grunnen til at det ikke er snakk om en større forsinkelse.

FHI leverer også en anbefaling om Johnson & Johnson-vaksinen til regjeringen mandag. De anbefalte den 15 april å droppe AstraZeneca-vaksinen helt i Norge, fordi de mener risikoen med vaksinens bivirkninger er for høy.

Da skrev de også i sitt faglige grunnlag at det kunne være en mulighet å la folk vaksinere seg frivillig hvis de ønsket en vaksine tidligere - men:

«Helsemyndigheten har plikt til å sikre seg at de som tar et slikt valg har forstått risiko på en riktig måte. I henhold til de analysene vi legger til grunn, vil alle som velger denne vaksinen i Norge utsette seg for større risiko for sykdom og død enn å vente på en annen vaksine. Vi mener derfor at et slikt alternativ kan fremstå som uetisk og med stor risiko for at de som tar et slikt valg ikke har forstått den risiko de utsetter seg for»

Det har ikke blitt meldt om like mange spesielle sykdomstilfeller etter vaksinering med Johnson & Johnsons vaksine, som etter vaksinering med AstraZeneca. Samtidig har vaksinen bare blitt tatt i storskala bruk i USA - og der er det ikke like god tilgang på data.

Det har både FHIs Geir Bukholm og Vorland i ekspertutvalget tidligere omtalt som en utfordring.