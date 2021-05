ÅSTED: Politiet stengte av containere i nærheten av åstedet der 33 år gamle Bård Lanes ble skutt på Kilen i Tønsberg 20. april. Foto: Fredrik Solstad, VG

Tingretten om Tønsberg-drapet: Ikke klare bevis på hvem som skjøt

Det er likevel klare indikasjoner på at den sist siktede mannen var aktivt involvert da Bård Lanes ble skutt på åpen gate i Tønsberg, mener retten.

Publisert: Nå nettopp

En mann i 20-årene ble pågrepet tirsdag denne uken og siktet for drap eller medvirkning til drap etter at Lanes ble skutt kvelden 20. april. Torsdag ble han varetektsfengslet i fire uker, med brev- og besøksforbud. De to første ukene skal han være i fullstendig isolasjon med medieforbud.

Forsvarer Javeed Shah har tidligere sagt til VG at mannen stiller seg uforstående til siktelsen. I en SMS fredag kveld skriver han følgende:

– Jeg har ingen kommentar til kjennelsen utover at den er anket.

«Retten peker på at politiet foreløpig ikke har funnet klare bevis på hvem som faktisk skjøt avdøde», står det i kjennelsen fra Vestfold tingrett, som VG har fått innsyn i. Den var først unntatt offentlighet, men er nå gjort offentlig.

Retten mener likevel at gjennomgangen av bevisene peker i retning av at mannen i 20-årene har hatt «en aktiv rolle under forfølgelsen og drapet på avdøde».

I tillegg vises det til bilder fra et overvåkningskamera og andre bevis, som indikerer at mannen i 20-årene har «vært aktivt involvert».

Skutt på åpen gate

Samlet sett er det etter rettens syn mer sannsynlig at siktede er skyldig i drap eller medvirkning til drap, enn at han ikke er det.

33 år gamle Bård Lanes fulgte en venninne til et solstudio før han ble skutt på Kilen i Tønsberg i april.

Han ringte selv nødetatene klokken 22.15 og fortalte at han muligens var skutt, før han segnet om på bakken. Han ble fraktet til Vestfold sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Tror på flere pågripelser

Fra før er en 31 år gammel mann også siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet mener at de har kontroll på de sentrale gjerningspersonene som kan knyttes til handlingen på drapsstedet, har politiadvokat Fredrik Borg Johannessen tidligere opplyst til VG.

Politiet mener at flere var involvert i drapet.

I begrunnelsen til hvorfor det er nødvendig å varetektsfengsle mannen i 20-årene, peker retten på at etterforskningen fortsatt er i en innledende og at det er «stor grunn til å tro at flere involverte i saken ennå ikke er pågrepet».

Retten viser til at den siktede mannen har mulighet til å påvirke personer, eventuelle vitner eller forspille andre bevis.

Sannsynligvis narkotikarelatert

Av kjennelsen går det fram at drapet sannsynligvis har sammenheng med narkotikaomsetning.

«Dette utgår fra et hardt miljø, hvor man for eksempel ved inndrivning av gjeld i ytterste konsekvens kan ty virkemidler som i denne saken.»

31-åringen som også er pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap, er tidligere dømt for å ha drevet omfattende profittmotivert narkotikavirksomhet i Tønsberg-området.