HJEMMET: Etter drapet på Frogner i Oslo 28. april rykket politiet ut til den siktede 39-åringens bolig i Bærum. Foto: HELGE MIKALSEN

Siktet for Frogner-drapet: Risikerte å miste huset

Han forlot sin tidligere jobb for å bistå bekjente som investerte i fast eiendom. Det startet som vennetjenester og endte med milliontvist og drapssiktelse.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

39-åringen er siktet for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate i Oslo, etter at han var dømt til å betale henne nærmere 12 millioner kroner i erstatning.

– Med et så stort krav er det ikke usannsynlig at han måtte ha solgt huset, sier mannens advokat i erstatningssaken Per Conradi Andersen til VG.

Dommen er ikke rettskraftig. Andersen håper utfallet blir et annet i lagmannsretten.

Hans klient hadde ingen formell kompetanse eller yrkeserfaring knyttet til ledelse og oppfølging av byggeprosjekter, da han ble hyret av ekteparet Sørebø fra nyttår 2016.

– Sørebø var imponert over hva han hadde fått til hjemme med rimelige midler og begynte å spørre ham til råds, sier advokat Per Conradi Andersen.

DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble drept på Frogner i Oslo 28. april. Ektemannen hennes døde i mai 2018. Foto: Privat

Sluttet i jobben

Ekteparet Sørebø hadde investert tungt i fast eiendom. De ønsket noen som kunne ha dialog med bygningsmyndighetene og følge opp håndverkere og leverandører.

Valget falt på vennen som hadde barn på samme skole. Han sluttet i jobben han hadde og ble engasjert av ekteparet for 50.000 kroner måneden.

– Betraktet han seg selv som en profesjonell byggeleder?

– Nei, han gjorde nok ikke det. Og han fremstilte seg aldri som det, sier advokat Andersen.

Partene inngikk en avtale der ekteparet knyttet til seg mannen i halvannet år «som rådgiver og prosjektleder for ulike eiendomsprosjekter».

Mannen opprettet et eget aksjeselskap i forbindelse med engasjementet.

Oppdraget var å få oppført tårnstue i Sørebøs leilighet i Thomas Heftyes gate og få revet et hus og oppført ny bolig i Kristinelundveien 14B på Frogner i Oslo.

– Ta hånd om fremdriften

Ifølge avtalen skulle han innhente gode priser, inngå avtaler, følge opp håndverkere og leverandører og sørge for at byggearbeidene ble godkjent av myndighetene.

Av avtalen fremgår at alle avtaler over 10.000 kroner skulle forhåndklareres med Sørebø.

– Han hadde ikke stort handlingsrom på egen hånd?

– Nettopp, sier advokat Andersen.

GIGANTVILLA: Huset på nærmere 900 kvadratmeter er langt fra ferdig, men eiendommen i Kristinelundveien på Frogner er ifølge VGs opplysninger lagt ut i markedet for 100 millioner kroner. Foto: Helge Mikalsen

Fevziye Kaya Sørebøs ektemann døde i mai 2018. Samme vår raknet byggeprosjektene:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune oppdaget at den nye tårnstuen i familiens toppleilighet avvek fra rammetillatelsen og byantikvarens krav.

Bygningsmyndighetene ble tipset om at det var bygget i større omfang og nærmere naboene enn hva som var godkjent i Kristinelundveien.

– Det meste var muntlig

Før jul samme år varslet enken søksmål mot sin prosjektleder og ba ham oversende avtaler, fakturaer og kvitteringer på arbeidet som var utført.

Mannen hadde svært lite dokumentasjon å fremlegge.

– I ettertid er den formløse avtalestrukturen mellom partene blitt et problem, at det meste var muntlig. Underlig nok er det bare min klient som sitter med det problemet, sier Andersen.

fullskjerm neste BYGGESTANS: Byggeplassen i Kristinelundveien på Frogner har vært stengt i mer enn tre år.

Prosjektlederen påpekte i tingretten at Sørebø og hans profesjonelle rådgivere hadde utarbeidet rammesøknader og bearbeidet prosjektene lenge før han kom inn i bildet.

– Byggherren ønsket det

Han viser til at Sørebø fulgte byggingen tett og flere ganger i uken var i Kristinelundveien, hvor han tok initiativ til endringer og utvidelser.

– Det er bygget for mye, fordi byggherren ønsket det underveis, sier advokat Andersen.

– Hvorfor kom ikke din klient med innsigelser?

– Han mener han ikke hadde kompetanse til det, sier Andersen.

Han legger til at heller ingen andre reagerte på overskridelsene av byggetillatelsen.

– Byggherre og ansvarshavende var like nær å gjøre det, sier Andersen.

Advokaten understreker at prosjektlederen ikke var meldt inn som ansvarshavende for noen av arbeidene som ble utført i leiligheten eller i Kristinelundveien.

Han sier det var opp til hans klient å melde endringer til kommunen, men mener det var Sørebø som hadde risikoen for at tillatelse ble gitt.

– Ønsker byggherren mer areal, er det byggherren som må betale for det, sier Andersen.

Han mener tingrettsdommen innebærer at hans klient er dømt til å bekoste ferdigstillelse av arbeider utomhus og de verdier som er tilført Sørebø, i form av økt areal.

RETTSSAK: Advokatene Per Conradi Andersen (til venstre) og Marius A. Rød.

– Rydde i kaos

Sørebøs advokat i byggetvisten, Marius A. Rød, mener tingrettsdommen er grundig.

– Det som ligger bak erstatningskravet, er utgifter til rettingsarbeider og tilbakeføring og til konsulenter for å rydde opp i en kaotisk situasjon, sier Rød.

Han understreker at kravet ikke knytter seg til opparbeidelse av godkjente arealer.

Rød sier det uttrykkelig var angitt fra Sørebø at alle endringsarbeider skulle godkjennes og at det overhodet ikke er hold for at byggherren ønsket å bygge uten godkjenning.

– Gjorde ikke sin plikt

Prosjektlederen hevdet at han stolte på Sørebøs utlegninger om kommunale regler og handlet i tillit til at de profesjonelle ikke ville iverksette ulovlige arbeider.

Oslo tingrett mener at han ikke oppfylte sine avtalte forpliktelser som byggeleder.

Retten mener han hadde plikt til å foreta en forsvarlig vurdering og behandling av Sørebøs endringsønsker og til å dokumentere sine forbehold og innsigelser.

Retten er ikke enig med mannen, som hevdet at han ikke hadde noen frarådingsplikt.

– Anførselen innebærer i realiteten at han ikke hadde plikt til å yte noen innsats for at myndighetene ville godkjenne arbeidet, heter det i dommen.

Akkurat dét mener retten klart er i strid med avtalen, hvor det fremgikk at det var viktig for Sørebø at byggearbeidene ble godkjent av Oslo kommune.

– Kan ikke klandres

– Retten mener at Sørebø ikke kan bebreides eller klandres for skaden som oppsto på grunn av (NN) sin uaktsomme utførelse av prosjektlederoppdraget, skriver retten.

Oslo tingrett konkluderer med at «organiseringen, tilsynet, kontrollen og oppfølgingen av byggeprosjektene har vært klart utilstrekkelig og at den må anses som grov uaktsom.»

Oslo tingrett kom til at prosjektlederen hadde utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. 17. desember i fjor ble han dømt til å betale Sørebø 11, 8 millioner kroner i erstatning.

Plan- og bygningsetaten i Oslo ga i mars ny rammetillatelse, forutsatt at deler av de ulovlig utbygde arealene i Kristinelundveien rives, men det er kommet innsigelser til tillatelsen.

ÅSTEDET: Fevziye Kaya Sørebø ble skutt og drept i Tostrups gate på Frogner i Oslo onsdag 28. april. Foto: Fredrik Solstad

Drap på åpen gate

28. april – seks måneder etter rettssaken – falt flere skudd på Frogner på Oslo vest.

Tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) døde på stedet. En mann ble pågrepet på E18 da han var på vei til politiet for å melde seg.

Drapssiktede – identisk med Sørebøs prosjektleder – ble torsdag varetektsfengslet for fire uker. Han er innlagt på psykiatrisk sykehus.

Ifølge politiadvokat Rita Parnas har politiet en klar formening om at det er byggekonflikten som kan være motivet for drapet.

– Politiet har ikke funnet noe annet som kan fremstå som et motiv, sier Parnas.

STANSET: Drapssiktede skal ha vært på vei for å melde seg, da han vinket en politibil til side på E18 på vei ut av Oslo. Foto: Tore Kristiansen

Bygget på egne erfaringer

Erstatningskravet er i prinsippet løsrevet fra drapssiktelsen. Tingrettsdommen er anket og berammet for lagmannsretten i månedsskiftet februar-mars neste år.

Fevziye Kaya Sørebø tok i mars utleggspant for over 12 millioner kroner i siktedes bolig.

Han fikk i juni 2012 tillatelse til å oppføre en enebolig til sin familie i Bærum. Villaen har et bruksareal på mer enn 450 kvadratmeter over tre plan.

Det var nettopp hans erfaringer med egen byggeprosess som ledet til at ekteparet Sørebø i sin tid engasjerte ham til å skjøtte deres eiendomsprosjekter.

– Med en alminnelig årsinntekt er et krav på 12 millioner kroner av stor betydning. Jeg tar nærmest for gitt at han ville måtte selge huset sitt, sier 39-åringens advokat.