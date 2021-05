FØLER SEG USYNLIG: Luula Kabriel (64) har bodd 14 år i Norge som såkalt ureturnerbar asylsøker. Foto: Privat

Ureturnerbar i 14 år: − Føles så urettferdig

Luula Kabriel (64) har bodd i Norge i 14 år, og misser akkurat på kriteriene som kreves for å få bli. Werkitu Hunde (51) mangler fem dager for å få opphold som ureturnerbar asylsøker.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Helt i slutten av april kunne KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad legge frem en gladsak for en gruppe som har slitt i Norge: De såkalt «ureturnerbare asylsøkerne».

Dette er asylsøkere som har fått endelig avslag, men som av ulike årsaker ikke kan returneres til sine hjemland. De lever i Norge uten rett til språkopplæring, uten rett til å ta arbeid, og uten rett til å motta ordinær helsehjelp og sosiale tjenester.

Nå skulle eldre, lengeværende asylsøkere med avslag få oppholdstillatelse likevel. Som en én-gangs løsning.

– Jeg fikk gratulasjoner om at det endelig hadde løst seg for meg. Så innså jeg at jeg ikke får opphold likevel. Da ble jeg knust, da kom tårene. Det føles så urettferdig, forteller Luula Kabriel til VG.

– Usynlig

Da Ropstad la frem regjeringens vedtak for denne gruppen, sa han at KrF i lang tid har vært opptatt av situasjonen til de lengeværende og ureturnerbare asylsøkerne i Norge.

Men kriteriene som er blitt satt betyr at kun en liten andel får opphold:

Innen 1. oktober 2021 må man ha oppholdt seg i Norge i over 16 år etter at asylsøknaden ble innlevert, og man ha en samlet alder og oppholdstid på minst 65 år.

Luula Kabriel er 64 år gammel og har 14 år som ureturnerbar asylsøker i Norge. Hun er opprinnelig fra Eritrea, et land Norge ikke gjennomfører returer til, grunnet diktaturet i landet.

– Når man lever som meg er man ikke et menneske, ingen ser meg, ingen hører meg. Jeg kan ikke skaffe noe ordentlig sted å bo, jeg kan ikke jobbe på lovlig vis, forteller hun.

VANSKELIG: Livet som «ureturnerbar» er vanskelig, forteller Luula Kabriel. Foto: Privat

Mangler fem dager

Ifølge høringsnotatet vil løsningen omfatte omtrent 50 personer. Anslag viser at det er rundt 2500 «ureturnerbare» i Norge.

Én av dem som akkurat ikke får opphold er Werkitu Hunde. Hun kom til Norge 6. oktober 2005. Det betyr at da fristen går ut den 1. oktober mangler hun fem dager på å oppfylle kriteriene.

– Det mangler fem dager for en siste sjanse til å endre livet mitt. Jeg fylles av smerte når jeg tenker på det, sier hun til VG.

– Jeg er blitt rådet til å prøve å søke likevel. Jeg kan håpe på litt forståelse, fortsetter hun.

Den etiopiske 51-åringen får hjelp fra organisasjonen Mennesker i Limbo til å formulere en søknad.

– For få

Organisasjonen tar, sammen med Kirkens Bymisjons lavterskeltilbud «Batteriet», til orde for at flere får bli.

– Det er så mange som akkurat faller utenfor, personer som har vært her lenge og som er i en vanskelig situasjon, sier Trude Hellestø i Mennesker i Limbo.

– Amnestiet er et skritt i riktig retning, men det gjelder for få. Uten norskkunnskap og uten nettverk er dette en gruppe som er vanskelig å nå ut til. Vi frykter mange i gruppen ikke får søkt til denne én-gangs løsningen, sier Anne-Katrine Berglund, fagansvarlig ved Batteriet, Kirkens Bymisjon.

– Vi ønsker en permanent ordning, som gjelder flere, legger hun til.

VIL HJELPE FLERE: Pål Nesse, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Foto: NOAS

Foreslår 700

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sier de også har kontakt med mange som akkurat faller utenfor regjeringens amnesti.

– Hvis man hadde satt andre kriterier, si ti år i Norge og ingen aldersgrense, så hadde man gitt lovlig opphold til snaut 700 personer som uansett er her. Det kunne Norge klart i en periode der det knapt kommer ordinære asylsøkere grunnet reiserestriksjoner, sier Nesse.

– Men hvis så mange får opphold, vil ikke det føre til at andre «ureturnerbare» kommer hit?

– Det argumentet kjøper vi ikke. De som kommer som asylsøkere har et genuint ønske om å søke asyl, ikke være 10 år i Norge som ureturnerbar uten rettigheter.

Frp uenige i avtalen

Én-gangs løsningen baserer seg på en avtale som Høyre og Frp gikk med på da de tok KrF og Venstre inn i regjeringen, skrevet inn i Granavolden-plattformen som de fire partiene utformet.

Men etter at Frp gikk ut av regjering har de tatt avstand fra regjeringens amnesti. Partiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim har sagt til VG at ordningen er «langt utenfor» enn den opprinnelige avtalen.

– Den siste ansvarlige i justisdepartementet har åpenbart forlatt kontoret og skrudd av lyset. Nå er det fritt frem for totalt ansvarsløs aktivist-politikk, sier Helgheim.