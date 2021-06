GIR STØTTE TIL WINTHER: Overlege Audun Os ved Norsk senter for Cystisk fibrose (NSCF) ved Oslo universitetssykehus. Foto: Ous

Etikk-komité: Vil gi omstridt medisin til CF-pasienter

Klinisk etikkomité (KEK) ved Oslo universitetssykehus har gitt råd i striden om cystisk fibrose-rammede skal få medikamentet som kan redde dem: De anbefaler «å velge de som står i fare for snarlig død».

En av dem er Ellen Winther (46) fra Svelgen i Vestland. Hun kjemper en kamp mot klokken og helsemyndighetene, for å få tilgang til en ny amerikanskutviklet medisin, som har vist seg å ha svært gode resultater for cystisk fibrose-rammede.

Men i motsetning til mange andre europeiske land, er ikke denne medisinen å få på blå resept i Norge.

Danmark, Finland og Storbritannia har gitt CF-pasienter det amerikanske medikamentet på blå resept, men slik er det altså ikke i Norge.

De norske offentlige organene Nye Metoder og Beslutningsforum har foreløpig ikke sagt ja til medikamentet, og ligger i en forhandlingskrig med produsenten om pris.

Ellen Winthers lungekapasitet er nå nede i 22 prosent.

HVERDAGEN: Ellen Winther er avhengig av å gå med oksygenmaske og å få opp slim fra lungene. Foto: Helge Mikalsen

Anbefaler prøveperiode på et halvt år

En ledende overlege innen cystisk fibrose og Ellen Winthers egen overlege bestrider det faglige grunnlaget for å nekte henne pillene som kan redde hennes liv. Men både etisk komité og overlegene møter veggen.

Cystisk fibrose (CF) en medfødt arvelig sykdom som sakte, men sikkert, svekker lungene.

Winther har søkt sitt lokale helseforetak, Helse Førde, om å få tilgang til pillene, men fått nei.

I et brev til fagdirektøren ved Helse Førde helseforetak (HF) ber overlege Audun Os ved Norsk senter for Cystisk fibrose (NSCF) ved Oslo universitetssykehus og overlege Ole Lervik i Helse Førde HF, om at hun må få mulighet til å få gjennomført en individuell vurdering av pillenes effekt.

Winther har gjort brevet tilgjengelig for VG.

De to overlegene anbefaler en prøveperiode på et halvt år.

DYRE: Her er de omstridte pillene, som foreløpig koster 2,8 millioner kroner i året. Foto: Helge Mikalsen

«Hennes prognose er uten årsakskorrigerende behandling svært pessimistisk. Vi vurderer det derfor som nødvendig at hun får tilbud om å prøve ut Kaftrio+Kalydeko (Red. anmerk: De amerikanske pillene) for å kartlegge individuell respons som ledd i å gi henne forsvarlig helsehjelp».

«Årsakskorrigerende behandling» er en behandling som angriper de underliggende defektene av genfeilen; medikamentene kan stanse den negative utviklingen til lungene og sannsynligvis forlenge livet betydelig.

De skriver videre:

«Vi vurderer at hun grunnet sykdomssituasjonen ikke har tid til å avvente en fremtidig beslutning i Nye Metoder og har god grunn til å anta at behandlingen vil kunne gi henne et markant løft i lungefunksjon og medføre flere gode leveår og bedre livskvalitet».

De bekrefter at hun ikke kan få lungetransplantasjon. Risikoen for død ved en lungetransplantasjon er så stor i hennes tilfelle, at det ikke kan faglig forsvares.

«Hun har dermed ingen annen behandlingsopsjon enn årsakskorrigerende behandling med Kaftrio+Kalydeko», skriver de to overlegene.

Møter veggen

De har forelagt problemstillingen for Klinisk etikkomité (KEK) ved Oslo universitetssykehus, som har konkludert:

«Å velge de som ikke kan transplanteres og står i fare for snarlig død vil kunne forsvares etisk utfra prinsippet om å gjøre vel og vektlegging av alvorlighetskriteriet når en må prioritere mellom pasienter. Behandlerne skal ikke behøve å ta et overordnet prioriteringsansvar, så lenge unntaksordninger finnes».

Unntaksordningene det vises til er blant annet en understrekning fra leder Geir Jørgen Bekkevold i Helse – og omsorgskomiteen på Stortinget, da Nye Metoder ble votert over 13. desember 2019:

«Det skal gis et tilbud til pasienten som systemet for nye metoder eventuelt har sagt nei til, dersom det kreves for å gi forsvarlig helsehjelp».

Men også de to overlegene møter veggen.

Direktør ved medisinsk klinikk i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes, har i et brev til fagdirektør Evy-Helen Helleseth i Helse Førde, avvist de to overlegenes søknad om et halvt års prøveperiode.

– Går bare en vei, mot døden

Hun viser til at Beslutningsforum hverken har godkjent metode eller pris.

«Medisinsk klinikk kan ikkje sjå at denne pasienten har ei fagleg uforsvarleg

behandling», skriver hun og fortsetter:

«Tvert imot vurderer ein ut frå beskrivinga at behandlinga både har vore og er forsvarleg. At pasienten diverre ikkje kan få tilbod om transplantasjon endrar ikkje dette».

Winther har en veldig annen opplevelse i hverdagen. Hun sa i et intervju sammen med sin mor i VG mandag dette om at helsehjelpen hun får er forsvarlig.

– Det er mulig det, jeg er takknemlig for all hjelpen jeg får, men den helsehjelpen jeg får går bare en vei, mot døden.

Medisinsk direktør Vingsnes skriver at klinikere har rett til å være uenig i Beslutningforums vurderinger, men at Helse Førde HF «forheld oss til vedtak gjort i Beslutningsforum».

– Gjelder noen få utsatte pasienter

9. juni støttet fagdirektør Helleseth konklusjonen til Vingsnes.

Hun skriver at det er en vanskelig sak med store menneskelige omkostninger, men at det er gjort en helhetsvurdering og at helseforetakene, inkludert Helse Førde, må «vere lojale til beslutningar gjort i Beslutningsforum for nye metoder».

VIL IKKE UTDYPE: Direktør ved medisinsk klinikk i Helse Førde, Trine Hunskår Vingsnes (t.v.) og fagdirektør Evy Helen-Helleseth i Helse Førde ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Helse Førde

Overlege Audun Os ved Oslo universitetssykehus ber om fornuft.

– Nå har det kommet en ny medisin som i USA og flere land i Europa allerede inngår som standardbehandling ved CF. Denne har vist svært gode resultater. Så lenge denne ikke tilbys norske pasienter må vi kunne diskutere om vi gir forsvarlig behandling.

Han sier at de nå gjør en ekstra innsats for de mest sårbare, men fremholder at de ønsker at alle CF-pasienter skal få tilgang til årsakskorrigerende behandling så raskt som mulig.

– Det dreier seg om å la noen få spesielt utsatte pasienter få denne medisinen i en prøveperiode på seks måneder.

To veier

Os sier Stortinget, da Nye Metoder og Beslutningsforum ble opprettet i 2019, fastslo at det også skulle gjøre individuelle vurderinger.

– Komiteen la til grunn at overordnede beslutninger om metoder ikke skal påvirke muligheten til å få rett til individuelle vurderinger: At Beslutningsforum jobber med saken, forhindrer ikke at enkeltmennesker med individuelle behov kan få medisinen – og at fagdirektørene i de ulike helseforetakene kan gjøre en individuell vurdering.

Men det sier Helse Førde nei til.

Den andre veien til pillene er gjennom godkjenning i Beslutningsforum, organet som avgjøre hvilke medisiner som skal tas i bruk i Norge.

KRITISK: Audun Os kritiserer også produsenten av pillene. Foto: Ous

– Jeg synes det er rart at vi i Norge med vår gode økonomi ikke greier å lande en avtale vi kan leve med, når andre land har klart det.

Men Os presser også den andre siden – produsenten, amerikanske Vertex.

– Jeg synes det er rart at produsenten velger ikke å ha inntekter fra Norge, i en tid hvor de kunne hatt det, men i stedet fortsetter forhandlingene med en pris som åpenbart er for høy.

Overlege Ole Lervik i Helse Førde HF er på ferie og ønsker ikke å kommentere saken.

Produsenten avviser prispress

Vertex-sjef i Norden, Stefan Frenning, sier de jobber for å finne en løsning «som er akseptabel for alle parter».

De avviser at de setter prisen for høyt og fremholder at inntektene og fortjenesten fra én medisin brukes til å oppdage og utvikle nye medisiner.

– Hvert år investerer vi flere milliarder dollar i utvikling av nye medisiner for mennesker med CF, i tillegg til andre, som i dag har få eller ingen behandlingsalternativer.

De viser til at tre av fem som er ansatt hos dem er dedikert til dette formålet.

– Mer enn 70 prosent av våre driftsmidler brukes til forskning og utvikling, noe som er godt over gjennomsnittet sammenlignet med andre ledende legemiddel- og bioteknologiselskap, sier Frenning.

Vil ikke kommentere

Helse Førde administrerer sykehustilbudet i Sogn og Fjordane og eies av statlige Helse vest, som for tiden har det administrative ansvaret for Beslutningsforum.

Fagdirektør Evy-Helen Helleseth i Helse Førde ønsker ikke å kommentere enkeltsaker.

– Vi har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for CF-pasienter. Dersom det kommer en formell klage, vil Helse Førde behandle den på vanlig måte, sier hun til VG.