PÅ BAR: Da serveringsstedene i Oslo igjen kunne åpne, møttes helsebyråd Robert Steen og byrådsleder Raymond Johansen på en pils. Snart skal de vurdere om skjenketiden kan utvides. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Oslos helsebyråd: Vurderer enda flere lettelser i trinn tre neste uke

Byrådet i Oslo skal tidlig i neste uke vurdere om flere deltakere på arrangementer, flere gjester i private hjem og om skjenketiden kan utvides.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Oslo ligger an til å få det laveste antallet registrerte smittetilfeller på en uke siden september i fjor.

Hittil denne uken er det registrert 280 tilfeller, det betyr at Oslo for første gang på nesten ni måneder kan havne under 300 tilfeller på en uke.

– Det er et svangerskap siden Oslo hadde så lave smittetall, sier helsebyråd Robert Steen.

Etter flere uker med synkende smittetall, førte et utbrudd blant Oslo-russen til et hopp i smitte i forrige uke. For å få kontroll på utbruddet, utsatte byrådet den videre gjenåpningen av Oslo med én uke.

I starten av neste uke vil de gjøre en ny vurdering.

– Vi har fått kontroll på utbruddet. Systemet fungerer som forutsatt og vaksineringen fungerer som forutsatt, sier Steen og fortsetter:

– Det ser lyst ut for å fortsette gjenåpningen i Oslo.

Dette sa Raymond Johansen da Oslo måtte utsette gjenåpningen:

Vurderer å utvide trinn tre

– Hva vil dere vurdere i neste trinn av gjenåpningen?

– Vi vil nok vurdere veldig tidlig i neste uke om det er steg fra trinn to som fortsatt sliter med å komme i gang. Så vil vi også se om vi kan ta inn ting fra trinn fire, sier Steen.

– Hva vurderer dere å ta inn fra trinn fire?

– Det som ligger i trinn fire er i hovedsak smittevernbegrensninger i det som allerede er åpnet. Vi har åpne en del der det er strenge begrensninger, som arrangementer innendørs og utendørs, gjester i private hjem og skjenkestopp klokken 22. Vi vil vurdere om det kan lettes på disse områdene.

Helsebyråden tror Oslo kan være på det nasjonale tiltaksnivået i løpet av første halvdel av juli.

– Det er et bilde på at vi har klart å få smitten i Oslo tilbake på nasjonalt nivå etter å ha strevet med de strengeste tiltakene siden november. Det er en kjempeinnsats av Oslos innbyggere som gjør at vi har klart å komme hit, sier Steen.

Vaksine-milepæl

Tirsdag neste uke vil Oslo trolig nå en ny milepæl: 50 prosent av den voksne befolkningen over 17 år vil ha mottatt minst én vaksinedose.

I neste uke vil omkring 60.000 osloborgere bli vaksinert.

Men: Delta-varianten, som først ble oppdaget i India, kan true gjenåpningen.

– Jeg ser ikke noe annet som kan komme i veien nå enn deltavarianten. Data fra England viser at den er vesentlig mer smittsom og kan gi mer alvorlig sykdom, sier Steen.

Han er likevel optimistisk til at den positive utviklingen fortsetter fremover.

– Det er bra vær, varmt og folk er ute. Vi vet at det er mindre risiko for smitte ute enn inne. Det ser positivt ut, sier han.