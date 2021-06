«Party Rockin’ 2021» har 22 medlemmer fra Lørenskog, Jessheim og Lillestrøm. Ida Cecilie Johnsen Berg (rosa caps) er talsperson på russebussen. Foto: Privat

Skadet i russebuss: − Vi hadde flaks

De hadde en hyggelig kveld i russebussen natt til torsdag. Så smalt det. Nå vil de advare andre.

Av Ivar Brandvol

Ida Cecilie Johnsen Berg (19) er kontaktperson for russen på «Party Rockin’ 2021». Totalt er de 22 russ fra Lørenskog, Lillestrøm og Jessheim. Natt til torsdag var bussen ute på rulling med 19 russ, samt sjåfør.

Ved Siggerud i Nordre-Follo gikk det galt.

– Sjåføren foretok plutselig en nødbrems fordi det var en elg i veien. Ifølge sjåføren kjørte vi i ca. 60 km/t. Hendelsen resulterte i at flere ble skadet, sier Johnsen Berg.

Ulykken skjedde litt etter klokken 02.30 og både politi, ambulanser og Røde Kors var raskt på stedet. To personer ble sendt til sykehus og seks andre måtte til legevakt.

Ambulanser og politi kom raskt til stedet, ved Siggerud i Nordre Follo. Foto: Privat

– Noen fikk sjokk

– Én på bussen er fortsatt innlagt på sykehus med tre brukne ribben og må kanskje opereres, sier Johnsen Berg.

– En er utskrevet med brudd i krageben. Fire personer fikk hjernerystelse, to av dem må fortsatt vekkes av foreldrene flere ganger om natten. Noen fikk stygge kutt, noen fikk sjokk. Vi hadde flaks, alle lever og kan bevege på seg, dette kunne gått mye verre.

– I 60 km/t blir kroppen tung ved en bråstopp. Hadde vi kjørt fortere kunne dette blitt fatalt.

Ber andre russ sjekke dette

Bussen er en leiebuss. Nå blir bussen undersøkt av eieren for skader eller feil, før den settes i tjeneste igjen.

– Vi vil særlig anbefale medruss og kommende russ å sjekke at alle lydanlegg er forsvarlig festet. Hos oss var det et nett som holdt høyttalerne på plass, men det ga nesten etter. Hadde nettet sviktet, kunne vi fått tunge høyttalere kastet over oss i tillegg, sier hun.

Slik er deler av bussen innredet. Foto: Privat

Saken etterforskes

Truls Hjortnæs ved Øst politidistrikt er fagansvarlig for trafikk.

– Saken er fortsatt under etterforskning. Vi vil kartlegge nærmere hva som skjedde. Det politiet rapporterte om fra stedet, var at flere av de skadde hadde oppholdt seg på et dansegulv bak i bussen. Skadepotensialet var stort, siden fartsgrensen på stedet var 80. Vi ønsker ikke å kommentere farten bussen eventuelt holdt, sier Hjortnæs.

Han påpeker at setebeltene skal brukes når russebussene er i bevegelse.

– Alle over 15 år er selv ansvarlige for at de bruker belte. Vanlig reaksjon er et gebyr, men vi har ikke tatt stilling til om dette er relevant her. Vi vet at mange russ pleier å bevege seg rundt inne i bussen, men vil advare mot dette, sier han.

Lørenskog-bussen «Party Rockin’ 2021». Natt til torsdag ble flere skadet. Foto: Privat

Forberedt på førerkortbeslag

En kontaktperson for den innleide sjåføren på russebussen, sier han er forberedt på førerkortbeslag.

– Siden det ble personskader er det ofte rutine at førerkortet beslaglegges en periode. Det er generelt krevende for sjåføren å påse at russ sitter på setene sine, sier vedkommende til VG.