Her skal alle som vil ha fått vaksine innen fredag: − Nesten uvirkelig

Fra full nedstengning for bare noen måneder siden, kan Sarpsborg nå bli den første prioriterte kommunen som får gitt første stikk til alle over 18 som har takket ja.

– Det en ufattelig stor glede, og det er en så stor milepæl for vårt lokalsamfunn som har vært hardt rammet, veldig preget av nedstengninger, med mange som har slitt, sier Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) til VG.

– Det å ha kommet så langt og se at lyset i tunellen har blitt nokså stort, det er nesten uvirkelig med tanke på det vi har vært gjennom.

Sarpsborg har vært hardt rammet av pandemien - de er også blant kommunene som har blitt prioritert for å få ekstra vaksinedoser på grunn av smittetrykk, mange innleggelser, og langvarige strenge tiltak.

Og nå er de altså nesten i mål - allerede fredag denne uken mener kommunen at de skal ha gitt alle over 18 både tilbud om sin første dose - og første stikk til alle som har takket ja, inkludert 2003-årgangen.

VG kartlegger vaksinestatusen i Norske kommuner - av de 270 kommunene som har gitt en tilbakemelding om når de tror de kan være ferdige med første dose, eller som har lagt ut informasjon om dette, er det bare Sarpsborg som oppgir at de skal være ferdige denne uken. Det er også før de seks prioriterte Oslo-bydelene, og de 22 andre kommunene som har fått ekstra doser.

Hvordan ligger andre an? FHI anslår at de fleste over 18 i Norge skal ha fått tilbud om første dose innen midten av august (uke 32). I Oslo september. Les mer om de som ligger et stykke bak FHI anslår at de fleste over 18 i Norge skal ha fått tilbud om første dose innen(uke 32). I Oslo skal alle ha fått tilbud innen uke 29. Ifølge FHI er det opptil 50 mindre kommuner med mange eldre eller risikogrupper som kanskje blir forsinket, og ikke ferdige med alle førstedoser før. Les mer om de som ligger et stykke bak her.

Har trukket ut ekstra-dosene

Martinsen-Evje sier Sarpsborg planlegger en markering fredag - men minner om at pandemien fortsatt ikke er over, og at folk må følge de nasjonale reglene.

Ifølge ordføreren er oppslutningen god, og han tror at det er flere grunner til at Sarpsborg leder an i vaksineringen enn skjevfordelingen av vaksiner.

Én av dem er at de vært konsekvente i å trekke opp ekstradosene man kan få ut av vaksineglassene med rett teknikk, ifølge ordføreren.

– Vi har planlagt opptrekk av dosene veldig nøye med farmasøyter som gjør det. Det gjør at vi får mest mulig ut, og at så lite som mulig går til spille.

Han trekker også frem et tett samarbeid med sanitetskvinnene. Kommunen har også Sykehuset Kalnes der innbyggere kan ha fått vaksine som helsepersonell.

– Det kan ha gitt noe utslag også. Men selv om sykehuset ligger her, er det mange som jobber der som bor i andre kommuner.

– Har gjort en kjempeinnsats

Sarpsborg-ordføreren sier de var stort press på sykehuset tidligere i pandemien, med mange innlagte ikke bare fra kommunen, men kommuner rundt. Nå er situasjonen bedre:

Siden den 23 juni har det ikke vært noen sykehusinnlagte tilknyttet Sarpsborg. Det siste smittetilfellet kommunen selv har registrert var den 20. juni.

To dødsfall ble registret i Sarpsborg den 20 april, men etter det har det ikke vært flere. Smittetrykket har gått ned til 10,5 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Til sammenlikning er smitterekorden kommunen har registrert 75 nye tilfeller på én dag den 19 mars

– Hva sier du til de som mener kommuner med mye smitte nå har blitt belønnet med ekstra vaksiner, mens andre har blitt straffet?

– Det handler ikke om å være flink eller ikke flink, men hvor i landet man bor og hva man grenser til. Vi har nærhet til Sverige og stor arbeidsinnvandring. Vi har E6 til Oslo, Gardermoen og Göteborg. Det er tettest befolkning i aksen med kommunene rundt det området og ned mot Sverige, og man har ikke klart å «lukke» utbrudd fordi det hele tiden har kommet nye inn, sier Martinsen-Evje.

ORDFØRER: Sindre Martinsen-Evje Foto: Vidar Ruud

– Man kan ikke legge skylden på innbyggerne som bor her, for de har gjort så godt de kunne og en kjempeinnsats for å slå ned smitten for hele landet. Men man klarer ikke det alene, og ikke uten vaksiner.

Ordføreren sier han skjønner at de som ligger lenger bak er frustrerte, men at han tror man bør være glade for at mange har fått vaksine i deres region nå.

– Ellers kunne vi i verste fall fått nye store utbud i med spredning av delta. Og så vil jeg minne om at lokalsamfunnet vårt har vært preget av lange nedstengninger og strenge tiltak, som andre kommuner med lite smitte har sluppet. For næringslivet og våre innbyggere har dette vært tøft.

– Ikke for sent

Fremover vil Sarpsborg fokusere på å sette dose to. Etternølere som av ulike grunner har takket nei kan ta kontakt med kommunen.

– Det er ikke for sent. Vi vil ha tilgjengelige vaksinedoser dose én ukene fremover for de som ønsker det, sier ordføreren.

Utsira med i underkant av 200 innbyggere topper listen over kommuner som har vaksinert størst andel innbyggerne totalt sett. De vaksinerer på onsdager og er snart ferdige, men sier onsdag ettermiddag til VG at de ikke har vaksinert alle 18-åringene enda.

