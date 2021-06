Kråka Roger og kompisen Erik (56) – venner for livet

HAKADAL (VG) Ikke så veldig langt inni Hakadalen styrer kråka Roger livene til familien Trehjørningen. Roger flyr rundt hvor han vil og blir elsket for det.

– Kona mi var litt skeptisk til og begynne med, men nå er Roger en av oss. Han tilhører familien, sier anleggsgartneren Erik Trehjørningen.

Kråka Roger elsker å kjøre MC-sykkel sammen med mannen som reddet livet hans. De to er blitt uatskillelige og herjer rundt på Hadelandsveien i Hakadalen, som en attraksjon for naboer og folk de møter på veien til butikken.

TETTE: Det er nært forhold mellom Erik og kråka Roger. – Vi prater om mye, også politikk hjemme og ute, sier Roger bestevenn. Foto: Hallgeir Vågenes

Forkommen og gjørmete

– Går det for sakte, kakker han til meg med nebbet. Da er det bare å dra på litt, sier Erik Trehjørningen lattermildt.

For tre uker siden fant en han forkommen, gjørmete og svak liten fugl som nettopp hadde unngått å bli kjørt over av hjulene på en diger anleggsmaskin.

I stedet for å ta livet av den lille bylten, slik kollegene på jobben til Erik mente var riktig å gjøre, tok han den med hjem og pleide den lille kråka til fuglen kom seg, og forsiktig begynte å slå med vingene.

– Jeg har brukt mye tid på Roger siden han ble funnet. Nå er han på kort tid blitt en kompis som jeg setter veldig stor pris på. Jeg har alltid hatt forkjærlighet for dyr, men aldri har jeg opplevd å få en slik trofast kamerat. Han er en smart fyr, skjønner`u, sier kråkas mentor og velgjører.

fullskjerm neste KOMPIS-KJØRING: Går det ikke fort nok blir kråka Roger forbannet og kakker matfar, Erik i hodet. Inne på tunet blir det mange kakk å få.

Erik påstår at de prater om alt. Politikk og spesielt det som skjer i Midtøsten skal være et tema som hyppig kommer opp mellom dem.

– Er Roger pro-palestiner eller støtter han Israel?

– Igjen viser det seg at Roger er klok, og veldig diplomatisk innstilt. Etter å ha veid for og imot, kommer han til at han støtter begge parter. Det imponerer meg, sier Erik Trehjørningen.

fullskjerm neste FANT HVERANDRE: Vennskapet mellom Erik og Roger er unikt. De parter sammen om alt mellom himmel og jord.

– Du har døpt ham Roger. Hvorfor det?

– Kråka er enkelt og greit oppkalt etter en gammel sjef jeg hadde. Det er ikke mer å si. Jeg er sikker på at begge syns det er greit, sier Erik.

Kona Berit er litt lei av å tørke opp moroa som Roger legger igjen inne i huset.

– Det skal bli fint nå han flyr mer ute i naturen enn her inne i huset, sier hun og mener det nå er på tide med storrengjøring innomhus

– Roger betaler vel ikke for kost og losji, men er han dyr i drift?

– Det går greit. Menyen består av barnegrøt, bananer, kjøttdeig, melon, jordbær og hardkokte egg. Han sprenger ikke budsjettet.

MYE MORO: Roger og Erik henger sammen store deler av dagen. -Jeg må gi ham god mat så han ikke flyr sin vei, men velger å bli, Erik. Foto: Hallgeir Vågenes

Erik Trehjørningen innrømmer at han er over gjennomsnittet dyrekjær og glad i å formidle hvor viktig det er at folk tar vare på dyra. – Jeg jobber en del med barn og ungdom. Nå er planen at jeg skal ta med Roger, vise han fram og fortelle hvor spesiell denne kråka er.

– Jeg er ser at det er noe eksepsjonelt med Roger, men når den får det stellet vi gir ham, viser det at det er fullt mulig å oppnå kontakt med, og kommunisere med en fugl slik vi gjør det. Det gir meg og familien stor glede å ha den daglige omgangen med Roger, sier Erik Trehjørningen.

Lørdag var Roger festens midtpunkt da familiens datter hadde venninneparty. – Han danset og fløy rundt med alle de vakre jentene. Det var fryktelig moro å se på, sier mamma Berit.