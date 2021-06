Regjeringen vil forby konverteringsterapi

Statsminister Erna Solberg sier regjeringen «snart» vil sende et forslag om å forby konverteringsterapi på høring.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Den blå veggen med riksvåpenet, som ofte er bakgrunn for regjeringens pressekonferanser var spritet opp med både regnbueflagg, blomster og ballonger da handlingsplanen på LHBTIQ-feltet ble lagt frem torsdag.

Hanne Krogh både sang og leste dikt i innledningen.

Kulturminister Abid Raja gikk deretter på talerstolen.

– Som kultur- og likestillingsminister er det en ekte glede å dele at regjeringen har sørget for, har sagt at vi skal sørge for, at Pride neste år, får tilskudd for første gang direkte over statsbudsjettet.

Han sa det kommer 5 millioner kroner til skeivt kulturår, som skal markeres neste år.

Statsminister Erna Solberg gikk deretter på podiet og inviterte til Pride-samling til neste år, dersom valget til høsten går hennes vei.

Hun sa at det ble igangsatt en juridisk utredning om konverteringsterapi i 2020. Det har nå resultert i et forslag til lovregulering.

– Regjeringen vil snart sende på høring et lovforslag om å forby konverteringsterapi. Dette er et viktig og stort steg i riktig retning, sa statsministeren.

Raja supplerte med at det er gjort et godt og grundig arbeid i forkant av høringen.

– Når vi skal forby noe vi ikke liker, så må det forbudet stå seg, både i forhold til grunnloven og våre internasjonale konvensjonsforpliktelser, sier han.