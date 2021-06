FORNØYD: Mats Rolfsen og 21 andre omsorgsarbeidere er tilkjent millionerstatning etter rettssaken mot Stendi. Foto: Werner Juvik, Fagbladet

Mats Rolfsen vant over Stendi i retten: − Jeg er stolt

Den tidligere Stendi-ansatte Mats Rolfsen (37) vant over Norges største omsorgsaktør i lagmannsretten. De 22 omsorgsarbeiderne får millionerstatning.

Av Lars Hægeland

– Det føles ekstremt bra. Saken har gått over lang tid og det føles godt å bli hørt i denne runden, sier Mats Rolfsen. Han er en av de 22 omsorgsarbeiderne som vant over sin tidligere arbeidsgiver Stendi, tidligere kalt Aleris.

Borgarting lagmannsrett ga tirsdag omsorgsarbeiderne medhold i at de har vært arbeidstagere, til tross for at de har blitt behandlet som selvstendige næringsdrivende eller konsulenter.

Bakgrunnen for dommen er den såkalte Aleris/Stendi-saken. VG har blant annet skrevet om Oskar Wilhelmsen, som opplevde ikke å få støtte fra sin arbeidsgiver da det ble drama i forbindelse med samboerens fødsel.

Saken startet 14. januar 2019. I tingretten fikk 13 arbeidere delvis medhold, mens 11 ikke fikk medhold. Etter tingrettsdommen valgte 22 av saksøkerne å anke dommen til lagmannsretten.

Forbundsleder jubler

– Det var en kalddusj sist gang saken var oppe i Tingretten, så det var utrolig godt at det gikk vår vei denne gangen. Jeg er stolt av det vi har fått til og mener det er en viktig seier for arbeidslivet generelt, sier Rolfsen.

Som oppdragstager eller konsulent blir man ikke omfattet av arbeidsmiljøloven. Fagforbundet, som har bistått omsorgsarbeiderne i saken, mener at Stendi har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte.

JUBLER: Mette Nord, leder i Fagforbundet. Foto: Therese Alice Sanne

Mette Nord, leder i Fagforbundet, sa da rettsprosessen startet at dette er en av de viktigste arbeidslivsrettssakene i vår tid. Nå jubler hun:

– Dette er brakseier for våre medlemmer som har kjempet denne kampen i to rettsinstanser. Men det er også en uhyre viktig seier for Fagforbundet og andre som arbeider for et anstendig og regulert arbeidsliv.

Også nestleder i Arbeiderpartiet, Hadi Tajik er fornøyd med dommen.

– Dette er en viktig dom og vi har sett i flere sammenhenger at vanlige folk ikke får rettighetene de har krav på. Under Høyreregjeringen har adgangen til midlertidige ansettelser økt, det skaper et mer utrygt arbeidsliv, med færre rettigheter for arbeidsfolk, sier Tajik til VG.

VURDERER ANKE: Advokat Eirik Edvardsen representerte Stendi under rettssaken. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Får millionerstatning

Omsorgsarbeiderne vil motta betydelige etterbetalinger, og avslutningen av deres kontrakter er satt til side som ugyldig.

Stendi er også dømt til å betale arbeiderne om lag 24,1 millioner kroner, pluss betydelige forsinkelsesrenter. De tilkjennes også sakens omkostninger, på 17,5 millioner kroner.

Rolfsen arbeider nå som omsorgsarbeider i et annen privat foretak. Han beregner selv at han vil få omtrent 800 000 kroner i erstatning.

– Jeg fikk de pengene jeg hadde krav på i forhold til de timene jeg hadde jobbet, så det synes jeg rett og slett bare er på sin plass.

Stendi vurderer anke

Partene har nå en uke på å bestemme hvor vidt de vil anke saken. Stendi skriver i en kommentar på sin nettside at de nå skal tenke over hvor vidt de vil anke til Høyesterett.

– Vi tar til etterretning at Borgarting lagmannsrett er kommet til en helt annen konklusjon enn Oslo tingrett. Vi registrerer også at et mindretall i lagmannsretten i hovedsak slutter seg til vurderingene fra tingretten. Avgjørelsen fra lagmannsretten avviker vesentlig fra tingrettens vurdering, og vi skal derfor bruke god tid på å lese dommen nøye og vurdere å anke, sier advokat Eirik Edvardsen på vegne av Stendi.

Rolfsen håper rettssaken vil være med å endre norsk arbeidsliv.

– Jeg håper denne saken kan bidra til at det blir ryddige forhold i norsk arbeidsliv. Om et selskap ønsker å bruke konsulenter bør de være ansatt som reelle konsulenter.