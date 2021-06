IKKE TILFREDS: Sylvi Listhaugs parti er ikke fornøyd med regjeringens budsjett-tilbud. Foto: Helge Mikalsen

Frps budsjett-krav i siste time: Gi oss billigere brus!

Regjeringspartiene har under fire timer til å skaffe enighet om revidert budsjett. Frp sier at de er langt unna enighet og ber regjeringen komme tilbake med kraftige avgiftskutt.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

– Det virker som regjeringspartiene mener at det fortsatt er mindre usunt å handle produkter i Sverige enn i Norge, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til VG.

Han krever tøffere avgiftskutt for alkoholfri drikke, som det tradisjonelt handles mye av i Sverige. Dette inkluderer brus.

– Vi har et krav om at det må være ytterligere reduksjon i særavgifter på de typiske grensehandelsvarene. Regjeringen har ikke levert tilstrekkelig på det området og vi er ganske langt unna, sier han til VG.

Frp har forhandlet med regjeringspartiene i et par dager, men Limi sier at partene står langt fra hverandre bare fem timer før fristen løper ut.

Innen klokken 20 må regjeringspartiene enten ha levert sitt budsjettforslag eller et fremforhandlet opplegg sammen med Frp.

VENTER: Frps Hans Andreas Limi på kontoret. Han sier at han har lagt fra seg telefonen og venter på at regjeringspartiene tar initiativ. Foto: Eirik Røsvik

Billigere brus

Beregninger fra regjeringen viser at pandemien har gitt den norske stat 12 milliarder kroner mer i avgiftsinntekter.

Limi vil at mer av «harryhandelen» skal tas i Norge – også etter corona.

I det ordinære budsjettet i fjor høst fikk Frp gjennomslag for å redusere grenseavgiftene på 3,4 milliarder kroner.

– Vi fikk redusert avgiften på alkoholfri drikke på 50 prosent i budsjettet. Vi mener den burde vært fjernet. Den eksisterer ikke i Sverige.

– Vi har også den spesielle norske avgiften på engangsemballasje. Den burde man helst fjernet, men i alle fall redusert betraktelig. Dette er avgifter som går direkte på grensehandelen.

BRUS-ENTUSIASTENE: Skal regjeringen få med seg Fremskrittspartiet på budsjettenighet, krever Sylvi Listhaugs parti billigere brus. Her med en brus av typen Pepsi Max på Frps landsmøte i 2018, da hun var folkehelseminister og festrøyker. Foto: Heiko Junge / NTB

Lagt fra seg telefonen

Limi sier at regjeringen har levert på en del av Frps prioriteringer og krav knyttet til psykisk helse og samferdsel, men langt fra nok på avgifter.

Han sier at han har lagt fra seg telefonen og at Frp ikke vil ta opp igjen kontakten med regjeringspartiene på eget initiativ.

Han avviser likevel at de bryter forhandlingene nå.

Limi mener regjeringen har en gylden mulighet til å få bukt med mye av det som drar folk til Sverige, før grensene åpner og folk faller tilbake til gamle vaner.

– Forhandler dere videre?

– Nå er det opp til regjeringspartiene. De kan fortsatt sikre seg enighet hvis de vil gjøre noe med avgiftsnivået, sier han.

SENK AVGIFTENE!: Frp krever at regjeringspartiene reduserer avgiftene på typiske grensehandelsprodukter, som brus. Foto: Tore Kristiansen

Kan bli slalåmkjøring

Dersom regjeringspartiene ikke blir enig med Frp kan de bli slalåmkjøring i Stortinget om det reviderte budsjettet, ifølge Limi.

Opposisjonen har frist innen mandag for å legge inn sine forslag.

Istedenfor å stemme over et samlet forslag fra Frp og regjeringen, vil alle stemme for individuelle forslag om enkeltsaker.

– Vår dør er fortsatt åpen. Men alternativet er at vi må begynne å legge inn våre primærforslag i komiteen, sier Limi og legger til:

– Alternativet er ordinær komitébehandling med ulike flertall og litt slalåmkjøring.

FINANSPOLITIKER: Høyres Mudassar Kapur sier at samtalene med Frp er konstruktive. Foto: Mattis Sandblad

– Konstruktivt

Høyres finanspolitiske talsperson, Mudassar Kapur, sier at samtalene er konstruktive og håper å komme i mål.

– Samtalene er konstruktive. Jeg opplever at våre fire partier har samme mål: styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og gi et løft til dem som er hardest rammet av krisen, skriver Kapur i en sms til VG.

– Vårt mål er å finne gode løsninger og det er det sporet vi jobber langs.

