SELVTILLIT: Sp-nestleder Ola Borten Moe sier de må ha selvtillit nok til å be velgerne om mandat til flertall for Sp og Ap. Foto: Terje Bringedal

Borten-Moe gir velgerne et nytt alternativ

Sp-nestleder Ola Borten Moe drømmer om at Ap og Sp alene kan få flertall ved valget til høsten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Jeg mener det er realistisk at de to partiene kan greie å samle flertall ved stortingsvalget 13. september. Forutsetningen for det, er at vi ber om det: At vi viser folk at det er et alternativ, sier Borten Moe.

– Da må vi ha selvtillit

Han sier det dreier seg om å vise folk at det faktisk er et mulig regjeringsalternativ.

– Folk har en tendens til å stemme på de alternativene som blir presentert. Da må vi ha selvtillit nok til å be velgerne om mandat til det.

Han sier at det er mer en enn drøm.

– I siste målinger har de to partiene hatt opp mot 79 mandater sammen. Da er vi ganske nære. Da mangler vi 6-mandater. Det er ingenting i en valgkamp. Vi er få mandater unna rent Sp/Ap-flertall, sier han.

Mangler noen mandater

De to siste nasjonale målingene bekrefter hans mandatvurdering:

I Norstats måling for NRK/Aftenposten 2. juni fikk Ap 24,5 prosent og Sp: 17,0.

Det ville gitt Ap 45 mandater, Sp 33 mandater. Til sammen 78 mandater.

De trenger 85 for å få flertall.

I Kantars måling for TV2 1. juni fikk Ap, 24,7 og Sp 17,5.

Det gir Ap 47 mandater, Sp 32 . Til sammen 79 mandater.

På VGs partibarometer for mai var de to partiene noe lengre unna.

Da fikk Ap 21,5 prosent, Sp 18,3 prosent, som ville gitt Ap 38 mandater og Sp 34 mandater.

STATSMINISTER-STUM: Ola Borten Moe vil ikke svare på om Trygve Slagsvold Vedum blir deres statsministerkandidat Foto: Terje Bringedal

Borten Moe mener det er fullt mulig for Sp å bli jevnstore med Ap, hvor begge partiene ligger mellom 20 og 25 prosent oppslutning.

– Jeg mener det kan skje. Valgkampen avgjør. Hvis vi ikke ber om tillit og viser et tydelig alternativ, da blir det vanskeligere for folk å stemme på det.

– Vi har selvtillit til å be om det mandatet så utfordrer vi Ap til vise samme selvtillit.

– Har partiet ditt selvtillit nok til å fremme Vedum som statsminister i dag?

– Det vil jeg kan vi snakke om senere i dag.

Sp avslutter sitt digitale landsmøte lørdag ettermiddag, med gjenvalg av partileder Trygve Slagsvold Vedum.

I løpet av fredagen har partiledelsen kommet under press fordi sterke krefter jobber for å erklære Trygve Slagsvold Vedum som Senterpartiets statsministerkandidat lørdag ettermiddag.

Avklares lørdag ettermiddag

Tidligere partileder i Sp, stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete, sa til VG fredag at hun synes det er bra at det avklares at Vedum står frem som statsministerkandidat.

– Ja, det er en god ide. Alternativet er å peke på Støre; det er bare to i denne ektesengen og Trygve er vår kandidat.

VG skrev lørdag at sentralstyret fredag kveld tok en fot i bakken og diskuterte saken.

En avklaring av det spørsmålet kan skje like etter valgene lørdag ettermiddag.