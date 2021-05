SKJENKESLUTT: Restauranter, barer og kafeer i Kristiansander igjen pålagt å stanse skjenkingen. Foto: Tor Erik Schrøder

Ut mot nye Kristiansand-tiltak: − Er det mulig?

Flere i restaurant- og utelivsbransjen i Kristiansand reagerer sterkt på de nye tiltakene innført av kommunen. Ordføreren mener de ikke har noe valg.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av mai har coronasmitten i Kristiansand skutt i været. Lørdag trådte nye innstramminger i kraft for å slå tilbake spredningen av viruset.

Blant de nye tiltakene er skjenkestopp og stengte treningssentre – som del av at kommunen innfører tiltaksnivå 5b.

Det har fått utelivsnæringen til å reagere.

– Jeg ble kjempelei meg. Reaksjonen i går var: Er det mulig?

Det sier Frank Marvin Moe som driver Cafe Generalen i Ravnedalen – en restaurant og kulturscene like utenfor Kristiansand.

REAGERER: Frank Marvin Moe driver Cafe Generalen i Kristiansand. Foto: Privat

Moe stiller seg uforstående til skjenkestoppen:

– Hvorfor skal alltid vi i restaurantbransjen lide? Vi jobber med avstand. Så klart har det vært utbrudd på utesteder, men det må man regne med.

Ifølge Moe er han ikke avhengig av å servere alkohol, men hadde syntes det var «fint» å kunne tilby alkohol til gjestene.

I løpet av sommeren har de planlagt flere konserter og arrangementer, men med klare begrensninger for antall gjester – ned fra normale 450 til 100 som følge av avstandsreglene.

– Hvis tiltakene fortsetter gjennom sommeren og vi ikke kan ha arrangement, da er det kroken på døren, sier Moe.

Lørdag er det registrert 23 nye smittetilfeller i kommunen.

Slik har smittespredningen vært i Kristiansand:

– Det er i prinsippet det samme som å stenge oss

Leif Rune Sangesland, eier av «Hos Naboen» og Big Horn i Kristiansand, hevder å ha tapt 150.000 kroner som følge av at kommunen la strenge restriksjoner på utelivet i februar.

I april uttalte han til Fædrelandsvennen at han var usikker på om han turte å åpne restauranten igjen, ettersom han bekymret seg over å tape enda mer penger dersom de måtte stenge på nytt.

– De stenger oss ikke ned denne gangen, men de gir oss skjenkestopp, og det er i prinsippet det samme som å stenge oss, sier restauranteieren.

– Nå må jeg kanskje permittere igjen, og det synes jeg ikke noe særlig om, legger han til.

SKJENKESTOPP: Restauranteier Leif Rune Sangesland (t.h.) hevder å ha tapt 150.000 kr sist Kristiansand kommune stengte spisestedene i byen. Nå er han bekymret for at han kanskje må permittere ansatte. Foto: Tor Erik Schrøder

Sangesland understreker at det har vært få coronatilfeller de siste ukene i Kristiansand blant ansatte og gjester på spisestedene, og at smitten i stor grad har blitt knyttet til russefeiringen i stedet.

– Jeg skjønner at man må trå til fra et smittevernperspektiv, men hvis de skal stenge en bransje med 4000 ansatte i Kristiansand på 14 timers varsel så er de nødt til å gi oss en form for kompensasjon, sier restauranteieren.

Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand kommune presiserer overfor VG at skjenkestoppen og tiltakene ble innført av kommuneoverlegen med et hastevedtak.

De varer foreløpig frem til og med søndag. Samme dag skal formannskapet i ekstraordinært møte for å avgjøre hvilke tiltak som blir videreført.

TESTING: Innbyggere i Kristiansand står i bilkø for å teste seg ved testsenteret Havna i Kristiansand sentrum i mai. Foto: Tomm W. Christiansen

– Smitten kommer fra andre steder

Moe hos Cafe Generalen mener at politikerne er for sent ute med innstramminger og at tiltakene burde ha blitt innført for andre enn restaurant- og utelivsbransjen.

– Politikerne burde stanset russefeiringen og stengt ned alkoholsalget i butikker og Vinmonopolet i stedet for å innføre skjenkestopp. Det er fra fester og ansamlinger smitten kommer, ikke fra restaurantbransjen, hevder han.

– Har du ikke forståelse for at kommunen må innføre nye tiltak for å slå ned smitten?

– Nei, det har jeg ikke. Politikerne kunne for eksempel også ha sagt at det er forbudt å samle rundt hundre stykker til fredagsbønn. Smitten har ikke noe med utelivsbransjen å gjøre.

Fredag ble det registrert 54 nye smittetilfeller i kommunen – ett av utbruddene stammer fra fredagsbønnen i en moske.

De siste 14 dagene har om lag syv prosent har hatt ukjent smittevei, og tallet er ikke avtagende.

Ser ingen andre alternativer

– Så utvetydige råd som FHI har gitt, er det nærmest umulig å gjøre noe annet enn å innføre skjenkestopp i en periode. Vi må prøve å redde sommeren, sier ordfører Skisland til VG.

Han legger vekt på at kommunen har tett dialog med Folkehelseinstituttet og følger deres råd og anbefalinger.

– Vi opplever at det er vanskelig å mene noe annet medisinskfaglig enn det FHI gjør.

ORDFØRER: Jan Oddvar Skisland (Ap) i Kristiansand. Foto: Sven Arne Buggeland

– Kunne dere ikke innført strengere tiltak tidligere?

– Man kan alltids diskutere det, men vi har fulgt FHI dag for dag. Da smitten var i private hjem, innførte vi forbud mot mer enn fem gjester, og så var det russen i neste bølge, og da stanset vi alle arrangement og feiringen, sier Skisland.

Han legger til:

– Nå holder det ikke lenger med bare målrettede tiltak, vi må bredere ut enn som så.

– Hva vil du si til en hardt prøvet utelivsbransje, som nok en gang blir underlagt strenge restriksjoner?

– Jeg er fullt klar over at dette rammer, men vi er nødt til å følge FHI her. Dette er nok den eneste muligheten vi har for å få ned smitten. Da har vi ingen annen vei enn kraftige tiltak. Erfaringen fra andre steder i landet, er at det gir god effekt. Det satser vi på at de skal gjøre i Kristiansand.