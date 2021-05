FORVIRRING: De nye innreisereglene har skapt forvirring på Gardermoen. Bildet er fra tidligere i år og er ikke relatert til denne saken. Foto: Helge Mikalsen

Full forvirring om karantenehotell for reisende fra Storbritannia

Flere som kom fra Storbritannia til Gardermoen skal ha blitt sendt på karantenehotell – til tross for nye innreiseregler.

Torsdag trådte de nye innreisereglene i kraft. Reisende fra enkelte land trenger ikke lenger trenger å oppholde seg på karantenehotell, og kan gjennomføre karantenetiden hjemme eller på egnet oppholdssted.

Det gjelder blant annet reisende fra Storbritannia.







Men både torsdag og fredag har VG fått flere henvendelser fra reisende fra Storbritannia som hevder de likevel ble sendt på karantenehotell. Andre forteller at de måtte vente lenge før det ble avklart at de likevel kunne dra hjem for å gjennomføre karantenen der.

VG har snakket med en 26 år gammel student som reiste til Gardermoen fra London torsdag ettermiddag. Han ønsker ikke navnet sitt på trykk.

Dette er kravet Det gjelder land innenfor Storbritannia, EØS og Schengen som har hatt et smittepress på mellom 25 og 150 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. I tillegg må færre en fire prosent ha testet positivt i perioden. Storbritannia hadde 46,3 smittede per 100.000 innbyggere for uke 19 og 20 samlet, og 0,3 prosent testet positivt, ifølge Folkehelseinstituttets siste faglige grunnlag som ble publisert torsdag. Vis mer

Sitter fortsatt på karantenehotell

Flyet landet etter at de nye reglene trådte i kraft, men likevel ble han sendt på karantenehotell. Fredag kveld satt han fortsatt på hotellet.

– Da vi landet på Gardermoen var det voldsom kø i passkontrollen. Hver og en hadde en krangel med grensepolitiet, forteller han.

Selv fikk han også beskjed om at han måtte på karantenehotell. Der sitter han fortsatt lørdag kveld.

Justisdepartementet bekreftet fredag til VG at det ikke er påbudt for reisende fra Storbritannia:

– Reisende fra Storbritannia må ikke på karantenehotell nå, bekrefter Linda Hafstad, pressevakt i Justisdepartementet.

Også Helsenorge.no skriver det samme på sine sider.

Full forvirring

På spørsmål om hvorfor grensepolitiet, som er underlagt Justisdepartementet, fremdeles sender innreisende fra Storbritannia på karantenehotell, sier pressevakt Linda Hafstad at departementet ikke kan kommentere enkeltsaker.

Stabssjef i Politidirektoratet, Elisabeth Rise, viser til FHI sitt smittekart og sier at politiets oppgave er å veilede ved innreise, og vurdere hvem som skal på karantenehotell.

– Det gjøres også skjønnsmessige vurderinger i enkelttilfeller, og mye kan spille inn og gjøre at man vurderes til å måtte på et slikt hotell, sier Rise.

– Dersom man mener de er urettmessig henvist til karantenehotell kan de kontakte kommunen og dokumentere hvorfor de mener seg unntatt. Da kan kommunen, som er ansvarlig for karantenehotellene, eventuelt gjøre en ny vurdering.

Pressevakt i Ullensaker kommune, en av de to hjemkommunene til Norges største flyplass, sier de stoler på at vurderingene fra politiet er riktig, og bekrefter at de nye reglene har ført til forvirring.

VG har sett e-post-utvekslingen mellom studenten og Ullensaker kommune, der de hevder at reisende fra Storbritannia må på karantenehotell:

– Fortvilende

Kommunen skriver at «UK er ikke en del av EØS lenger, men som Schengen medlem er de listet som rødt pr. dato», og at studenten derfor må være på karantenehotell frem til negativ test på tidligst døgn tre. Storbritannia er ikke med i Schengen-området.

– Da jeg viste til Helse-Norge, hvor det står at reisende fra Storbritannia kan gjennomføre karantenen hjemme, ble jeg henvist til en vekter, sier han.

– Det er merkelig at de som sitter der ikke kan reglene. Det er fortvilende når FHI og Helse-Norge sier jeg ikke trenger å være her, men grensepolitiet og Ullensaker kommune mener noe annet, sier han.

26-åringen skulle rekke at annet fly for å komme seg helt hjem, men tilbringer også lørdag kveld på karantenehotell.

– Hva tenker du om at Justisdepartementet nå også bekrefter at du ikke trenger å oppholde deg på karantenehotell?

– Jeg får litt håp om at jeg kanskje får lov å reise snart, sier han.