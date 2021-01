IKKE TILFREDS: Frps Hans Andreas Limi. Foto: Frode Hansen

Frp krever krisetiltak: − For svakt

I november ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om krisehjelp for coronarammede bedrifter. Nå må det mer til, mener Hans Andreas Limi (Frp).

Publisert: Nå nettopp

– Utfordringen er at regjeringen har vært for lite foroverlent og frempå. Det har vært for stort sprik i tid mellom smitteverntiltak og kompenserende tiltak, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp).

Da Frp og regjeringen ble enige om ny krisepakke i november, var Frp-leder Siv Jensen storfornøyd:

– Nok en gang har Fremskrittspartiet forbedret og styrket krisepakkene i Stortinget, sa Jensen til VG da.

Bedriftene får 85 prosent av omsetningsfallet i november og desember kompensert, men etter planen kun 80 prosent i januar og februar.

les også Regjeringspartiene og Frp enige – dette er den nye krisepakken

De har også fullmakt til å redusere kompensasjonen for de to neste månedene.

Nå mener Frp at regjeringen må jekke opp kompensasjonen til de rammede bedriftene, etter enda en runde med nye innstramminger og smitteverntiltak.

– Det er i hvert fall ikke sånn at situasjonen tilsier at kompensasjonsgraden bør justeres ned, snarere tvert om. Man bør videreføre det nivået som Frp fikk gjennomslag for i november og desember, på 85 prosent, sier Limi til VG.

– Når vi gir tydelige signal, kan regjeringen forvente at det er flertall i Stortinget for å gjennomføre ytterligere tiltak.

IKKE TILFREDS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Line Møller

Skeptisk støtte fra Sp og Ap

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum understreker at partiet hans jobbet for en helt annen kompensasjonsordning – og etterlyser mer forutsigbarhet. Likevel støtter han Frps forslag.

– Vi vil være med på enhver forbedring av kompensasjonsordningen.

– Man trengte ikke være rakettforsker for å se at det kunne komme ny smittebølge, og at det kunne bli vanskelig for norsk næringsliv etter jul, fortsetter Vedum.

– Vi har hele tiden sagt at vi ønsker en bedre kompensasjonsordning som treffer bedre, sier Terje Aasland (Ap).

– Vi går gjerne med på å forsterke ordningen som er, men vi ønsker samtidig å diskutere forbedringer i ordningen så den treffer flere.

– Handle raskt

Limi vil ikke felle dom over smitteverntiltakene, men er ikke tilfreds med tiltakene for folk og bedrifter som er rammet av coronakrisen:

– Det som har kommet fra regjeringen har vært for svakt, så Stortinget har måtte styrke det vesentlig, sier Limi.

– Det må være sammenheng mellom smitteverntiltakene som kommer og kompensasjonen som er nødvendig. Vi har opplevd for mange ganger at regjeringen innfører restriksjoner som rammer enkeltpersoner og næringer, og så tar det for lang tid før man får på plass tiltak.

les også Regjeringen med nye tiltak: – Må sette det sosiale livet vårt på vent

Limi forteller at Frp har bedt regjeringen få opp farten.

– Regjeringen skal komme tilbake med forslag til nye tiltak i løpet av januar, men nå haster det enda mer. Det er et enda større behov for å handle raskt nå enn før jul.

Frp-toppen er bekymret for servicenæringen, som sliter når folk må bli hjemme. Det gjelder særlig utelivsbransjen i de store byene, som allerede har gått glipp av store inntekter før jul.

– De nye smitteverntiltakene og innstramming vil ramme svært mange, spesielt en del bransjer som har store utfordringer fra før av.

les også Nye tiltak: Bekymret for studentene

Vil diskutere student-hjelp

– Det som er utfordrende er at de som berøres av tiltakene får veldig kort tid til å forberede seg. For eksempel studenter, som plutselig fikk beskjed om at de ikke skulle vende tilbake til studiestedet likevel, men som har kjøpt flybilletter og togbilletter.

– Du nevner studenter. Bør de kompenseres for billettene de har kjøpt, hvis de må kjøpe nye?

– Det er helt naturlig at det spørsmålet reises, men det har ikke vi diskutert i Frp foreløpig. Jeg ser det som et aktuelt tema å ta inn i diskusjonen videre.