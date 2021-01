TESTKRAV: Alle utenlandske reisende til Norge må fremvise attest på negativ coronatest som er tatt i løpet av de siste 72 timene før innreise. Foto: Line Møller, VG

Helsedirektoratet: Meldt om «stort antall falske attester» på negative coronatester

Attester på negativ coronatest som må fremvises ved innreise til Norge har «liten verdi», ifølge Helsedirektoratet.

Publisert: Nå nettopp

Grunnen er at det er for stor usikkerhet om attestene er ekte, skriver Helsedirektoratet i sin situasjonsvurdering av tiltakene for å redusere importsmitte datert mandag 11. januar.

«Det meldes om et stort antall falske attester», skriver de i rapporten.

Siden 9. november 2020 har utenlandske reisende til Norge måttet vise dokumentasjon på negativ coronatest som er tatt i løpet av de siste 72 timene før ankomst, eller en attest for gjennomgått sykdom i løpet av de siste seks månedene.

– Vi har ikke oversikt over hvor mange attester over gjennomgått sykdom eller innreisetest som er falske, fordi det generelt er stor usikkerhet rundt ektheten i mange av disse attestene, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

I Vestnes kommune har 70 utenlandske arbeidere fått påvist coronavirus siden nyttår. Ifølge kommuneoverlegen hadde alle papirer på negativ coronatest før innreise, men testet positivt etter at de kom til Norge.

Usikkerheten knyttet til om attester er ekte er en utfordring i hele Europa, ifølge Nakstad.

– Kravet til dokumentasjon er likevel viktig for å hindre innreise av smitteførende personer i størst mulig grad. Derfor er det nå påbegynt et arbeid med å lage vaksinesertifikater i Europa, sier han.

Onsdag hadde regjeringen pressekonferanse hvor de presenterte strengere tiltak for å redusere importsmitte.

IKKE OVERSIKT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det er stor usikkerhet knyttet til om attestene som blir fremvist ved innreise er ekte. Foto: Andrea Gjestvang

– Utlendinger med falske attester på negativ covid-19-test vil ikke bare bli bortvist, men bøtelagt, sa justisminister Monica Mæland under pressekonferansen.

Manglende opplysninger

I rapporten, som ble sendt til regjeringen i forkant av onsdagens pressekonferanse, peker Helsedirektoratet også på en rekke utfordringer knyttet til registreringen av alle innreisende fra røde områder, som har vært et krav siden 21. desember.

Siden 2. januar har det også vært krav om at innreisende må teste seg senest 24 timer etter ankomst.

Av de innsamlede innreiseskjemaene har én av tre mangelfulle opplysninger.

På grunn av kapasitetsproblem ved grensepasseringene, blir ikke utfyllingen kontrollert av politiet.

– Det kan bety at man ikke klarer å følge opp disse etter innreise, da får man heller ikke kontrollert at de gjennomfører karantenen i tråd med covid-19-forskriften, sier Nakstad.

Helsedirektoratet skriver at det er et gjennomgående inntrykk at ingen, eller bare få, kommuner har hatt kapasitet til å benytte informasjonen fra innreiseregistreringen.

– Det innebærer at de ikke kan kontrollere hverken gjennomført testing eller at de innreisende går i karantene.

Om man har tatt coronatest har heller ikke vært en del av opplysningene de innreisende har måttet oppgi i innreiseskjemaet.

– Kommunene sier at de ikke kan ha oversikt over hvem som kommer til kommunen uten å være testet fordi

dette ikke kan leses av innreiseregistreringsskjemaet, skriver Helsedirektoratet.

Dette er reglene som gjelder for innreisende til Norge: Alle som passerer grensen til Norge, også norske statsborgere, skal fylle ut et innreiseregistreringsskjema. Du må registrere deg før du ankommer Norge.

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ coronatest, og testen må være tatt innen 72 timer før innreise. Her er noen unntak

Dersom du i løpet av de siste 14 dagene har vært i et land eller område med karanteneplikt skal du ta en coronatest så snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Alle reisende fra land eller områder i EØS/Sveits med høy smitte (såkalt røde land eller områder) eller reisende fra land utenfor EØS/Sveits må i reisekarantene i 10 døgn. Vis mer

Mange er ikke registrert før innreise

Da kravet om registrering ble innført, skrev regjeringen at de tok sikte på at en digital løsning skulle være på plass tidlig på nyåret. Frem til dette var på plass, skulle skjemaet skrives ut og leveres på papir.

I Helsedirektoratets rapport står det at kun 20 prosent av de reisende benytter elektronisk innreiseregistrering og at en stor andel av dem som kommer til grensen ikke har fylt ut dokumentasjon for innreise.

Skjema på papir må registreres i etterkant av Helsedirektoratet, noe som krever 50 til 70 ansatte per dag.

– Innreiseregistreringen blir likevel stadig bedre nå som alle kan fylle ut skjemaet elektronisk, sier Nakstad.

Øker kapasiteten

På onsdagens pressekonferanse varslet regjeringen en økning av testkapasiteten på grenseovergangene. Til dette er det bevilget 650 millioner kroner. For å bistå kommunene skal det også opprettes et nasjonal telefonsenter som skal følge opp alle reisende.

– Når testkapasiteten er styrket vil regjeringen vurdere å innføre obligatorisk test på grensen. Det vil si at 24-timersgrensen fjernes, og føre til at alle innreisende må teste seg ved grensen, sa justisminister Monica Mæland under pressekonferansen onsdag.

Registreringen av innreisende skal også gjøres elektronisk for samtlige reisende.

– Vi jobber dessuten med å bedre den digitale løsningen slik at det blir umulig å komme videre i skjemaet uten å oppgi fullstendige opplysninger. Det vil effektivisere kommunens arbeid med smittesporing og gjøre det enklere å følge opp at innreisende faktisk gjennomfører pliktig testing, opplyste Mæland.