11 personer fortsatt savnet etter jordskred - Politiet «ganske sikre» på at det er mennesker i rasområdet

GJERDRUM (VG) Politiet har fortsatt ikke gjort rede for 11 personer etter skredet, men opplyser at de nå begynner å få oversikt over de siste savnede.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi mener med ganske stor sikkerhet at det er mennesker i rasområdet, men om det er de 11 eller færre kan vi ikke slå fast med sikkerhet.

Det sa innsatsleder i Øst politidistrikt, Roger Pettersen klokken 20.15.

Tallet på personer som ikke er gjort rede for etter jordskredet i Gjerdrum på Romerike i Viken fylke ble nedjustert fra 12 til 11 i 20-tiden onsdag kveld.

Samtidig opplyser politiet om at om lag 900 personer er evakuert. Planen er å evakuere 1500.

Det var først meldt om 26 savnede i skredet. Det er foreløpig ikke kjent om personene som er har blitt gjort rede for nå, har blitt hentet ut av skredområdet eller om de har vært andre steder.

– Vi holder fortsatt muligheten åpen for at flere har evakuert seg selv, ikke tatt kontakt med politiet, eller at de er nede i den røde sonen der vi leter, sa Pettersen i et intervju med TV 2 klokken 18.35.

Han presiserer at redningsmannskapet fortsatt leter etter overlevende, ikke omkomne.

– Det er håp, sier han.

Samtidig er statsminister Erna Solberg klar på at Norge også må forberede seg på at dårlige nyheter kan være like rundt hjørnet:

– Jeg er glad for at tallet har blitt mindre i løpet av dagen, og jeg håper at det blir enda mindre, men jeg tror vi må sko oss for at det har vært noen inne i disse husene, sa statsministeren på Dagsrevyen onsdag kveld.

Søker videre i mørket

Ved 20-tiden opplyser innsatslederen videre at de nå har droner i luften og helikopter som overvåker og skanner stedet kontinuerlig.

– Dette for å se om det skjer noe i raset og for å se om vi får noe livstegn fra personer som eventuelt befinner seg nede i raset, sier innsatsleder Roger Pettersen under lyden fra Sea King-helikoptre som fremdeles søker etter de som ikke er gjort rede for i jordskredsituasjonen.

– Mørket har kommet, og det gir oss utfordringer. Vi vil lyse opp stedet med lyskilder så langt det lar seg gjøre, men det vil være en begrensning.

Politiet har satt inn ekstra etterforskningsressurser for å få oversikt over personene. Pettersen sa tidligere onsdag at 14 adresser, med et ulikt antall leiligheter, er berørte.

Så langt er ti personer bekreftet skadet. Én av dem er ifølge innsatslederen sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader.

900 personer er berørte eller blitt evakuerte i forbindelse med skredet, men innsatslederen understreker at tallet endrer seg fortløpende.

– Det er fortsatt dårlig vær, det gjør det vanskelig og krevende. Men så langt er det ingen funn. Vi har ingen bekreftet omkommet per nå, og jeg har heller ikke fått ytterligere bekreftelser på at flere er skadet, sier Pettersen.

Les også: Jordskredet i Gjerdrum: Dette vet vi

Arbeidsforholdene er krevende: Det er på grunn av sikkerhetshensyn ikke mulig for bakkemannskaper å ta seg inn i kjernen av skredområdet. Evakuerings- og redningsarbeid i denne sonen må derfor skje ved hjelp av Sea King-helikoptre.

– Det er særdeles krevende beslutninger å ta: Å iverksette eller ikke å iverksette redningsarbeid. Vi vurderer om vi kan gjøre flere tiltak inne i området, sier Pettersen.

Ved 16.40-tiden opplyste politiet han at ytterligere tre hus har falt ned i den røde sonen.

– Vi kan ikke se bort fra at flere hus vil lide samme skjebne, da dette er bygninger som ligger på skredkanten i et område der kanten er veldig høy.

SKRED: Det røde feltet i kartet viser hvilke hus som er tatt av raset, som ifølge NVE er omtrent 300 meter bredt og 700 meter høyt: Foto: Grafikk: Einar Otto Stangvik

Blant de evakuerte er beboere og ansatte ved sykehjemmet Gjerdrum bo- og behandlingssenter.

– Det går bra med alle sammen. Vi har også evakuert fra noen leiligheter rundt, som det går bra med, sier innsatsleder helse Hans Christian Jørgensen.

les også Dramatiske meldinger til politiet etter jordskred i Gjerdrum: – Har sagt at de ligger under takplater

NVE: Fare for at flere hus vil bli tatt

Regionsjef i Region Øst i NVE, Toril Hofshagen, beskriver skredet som det største kvikkleireskredet i nyere tid: 300 ganger 700 meter.

– Det foregår fortsatt avskallinger i skredgropene, og vi har ikke full kontroll på hvor langt det vil gå før det stopper opp, sier hun.

NVE har gjennom morgenen og formiddagen gitt løpende vurderinger til politiet og nødetater om evakuering og redningsarbeidet.

– Det er fare for at flere hus vil bli tatt. Skredet pågår fortsatt, understreker regionsjefen.

Det er for tidlig å si noe om årsakssammenhengen, men NVE har fått på plass en borerigg i området og skal sette i gang undersøkelser så fort det er forsvarlig.

– Årsakssammenhengen blir nok gjenstand for nitidig granskning. Det kan være naturutløst, men det kan også være andre årsaker. Det må vi komme tilbake til, sier Hofshagen.

På spørsmål om man vil kunne ta seg inn med mannskap til de innerste områdene i dag, svarer hun:

– Det er et veldig stort område vi snakker om. I enkelte områder er det tilrådelig, i andre områder ikke. Da må de reddes fra luften.

Jorden ble flytende

Faren for flere ras gjør søk- og redningsarbeidet vanskelig. Forsker Louise Vick ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Tromsø forteller til VG at det kan ta tid før mannskapene vil kunne ta seg ned i rasområdet.

– De vil sannsynligvis vente på stabilt vær og de vil også se etter tegn på fremtidig ustabilitet i bakken. Du kan se at et leirras er i ferd med å bli utløst ved at vann kommer fra bakken eller at det kommer mindre ras langs sårkanten.

Hun forklarer at forskerne nå trolig tar prøver av bakken fra forskjellige dybder for å analysere hva slags jord det er. På den måten kan de begynne arbeidet med å finne årsaken til raset.

les også Mye nedbør nær skredområdet

– Basert på det vil de finne ut hvilke andre områder som er i faresonen. Ofte når disse rasene skjer vil rasene også bevege seg oppover i bekker, så det som kan starte som et lite skred kan bli en større hendelse, sier Vick.

Ifølge forskeren er kvikkleire et ganske unikt skandinavisk problem. Det ble til av sedimenter som ble etterlatt av isbreer for tusenvis av år siden og eksponert for luft, og blir flytende under trykk.

– Nå ser de sannsynligvis etter hva som gjorde at leiren ble flytende. Det kan være mye nedbør, snøsmelting eller fra menneskelige inngrep, som for eksempel ved at det ble lagt for mye vekt på bakken, forklarer hun.

KO: Frivillige fra Norske redningshunder planlegger arbeidet og venter på klarsignal i Gjerdrum. Foto: Norske redningshunder

Det var Forsvarets Forum som omtalte Orion-flyet først.

– Flyet har i hovedsak blitt brukt i søk på bakgrunn av den kapasiteten den har av sensorer. Hvor lenge den blir vet vi ikke, men vi har mange andre kapasiteter som også brukes. De to Bell 412-flyene vi har sendt fra Rygge brukes til søk og redning, og transport av personell, sier Barclay Gaasland.