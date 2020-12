Foto: Gisle Oddstad

Kong Harald om skredet: − Har gjort dypt inntrykk på meg

Etter flere intense og nervepirrende timer for både berørte og redningsmannskap, sendte kongen onsdag kveld ut varme tanker og en stor takk en hilsen til alle i Gjerdrum.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag ettermiddag sendte Kong Harald ut en hilsen til pårørende og redningsmannskap i forbindelse med leirskredet på Gjerdrum.

– Nattens skredulykke i Gjerdrum har gjort dypt inntrykk på meg og min familie. Mine tanker er hos alle som er berørt, skadet, har mistet hjemmet sitt og som nå lever i frykt og uvisshet om det fulle omfanget av katastrofen, heter det i kongens uttalelse.

Kongen uttrykker videre at han fortsatt har håp på vegne av de som fortsatt savner noen. Det er for øyeblikket 12 personer som ennå ikke er gjort rede for etter skredet som gikk 03.59 natt til onsdag.

– I en situasjon som fremdeles er uoversiktlig sender jeg et inderlig håp og min varmeste omtanke til alle som er rammet av katastrofen, og sender ut en takk til alle som nå arbeider på stedet, heter det videre.

– Jeg vil samtidig takke alle nødetater, kommunene i nærområdet og frivillige medarbeidere for den store innsatsen deres under svært krevende forhold.

Tidligere i dag besøkte også statsminister Erna Solberg åstedet som nå er rammet av skredet.

– Dette er en katastrofe. Det er et av de største rasene vi har hatt, og med størst konsekvenser, sa statsminister Erna Solberg onsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Dette vet vi om skredet.