Gjerdrum: Utsetter behandling av ny skredfare-innsigelse

Behandlingen av enda en innsigelse om skredfare er utsatt på ubestemt tid grunnet kvikkleireskredet i Gjerdrum. – Nå blir alle baller kastet opp i luften på nytt, sier lokalpolitiker Anne Kristine Næss (V).

Denne gang er det behandlingen av kommuneplanens arealdel for 2020 til 2032 i Gjerdrum som er gjenstand for innsigelse fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

NVE er ikke fornøyd med at kommunen ikke har gjennomført en konsekvensutredning for hele kommunen med tanke på naturfare.

Fagdirektoratet reagerer også på at kommuneplanen åpner for ny utbygging i områder som kan være utsatt for naturfare, uten at tilstrekkelig sikkerhet er ivaretatt.

Innsigelsen ble fremmet så sent som i november.

I sin konklusjon skriver også NVE under overskriften Skred at kravene til sikkerhet mot kvikkleireskred må tilfredsstilles. I tillegg - at utbyggere og kommunen må forholde seg til konkrete krav om at områdestabiliteten må være på plass.

Og dette må skje uavhengig av om planområdet ligger innenfor eller utenfor en tidligere kartlagt faresone.

Vassdrags- og energidirektoratet peker også på at Gjerdrums viktigste plan for de neste tolv årene har mangler knyttet til en helhetlig tilnærming til sikker vannhåndtering. Dette sees i sammenheng med erosjon og faren for kvikkleireskred.

Innsigelsen er den siste i en rekke innsigelser fra overordnet fagmyndighet som berører faren for kvikkleireskred i romerikskommunen.

Mønsteret fra tidligere saker, er at NVE og Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) fremmer innsigelse. Men disse trekkes senere tilbake etter at Gjerdum kommune har lovet å rette seg etter innsigelsene.

Hva som skjer med den aktuelle innsigelsen fra NVE om kommuneplanen etter kvikkleireskredet på Ask, er for tidlig å si noe om, ifølge plansjef Berit Adriansen i Gjerdrum kommune.

– Vi skulle ha begynt gjennomgangen av dette i januar. Men nå er det satt på vent. Vår saksbehandler som skulle ha jobbet med kommuneplanen, bruker alle sine krefter på å betjene politiet og andre myndigheter etter skredet på Ask, sier Adriansen til VG.

– Vil skredet endre fremtidige planer i kommunen?

– Det er altfor tidlig å mene noe om det. Nå konsentrerer vi oss om å samle all relevant dokumentasjon tilbake i tid for etterforskningen av skredet, svarer plansjefen.

FREMMET INNSIGELSE: Toril Hofshagen er regionsjef i NVE. Her er hun avbildet under en av pressebriefingene etter skredet i Gjerdrum 30. desember. Foto: Terje Pedersen, NTB

Regionsjef Torill Hofshagen i NVE, som har skrevet under på innsigelsen mot Gjerdrum kommunes kommuneplan så sent som 4. november 2020, ønsker heller ikke å uttale seg nærmere om saken.

– Når det gjelder saksbehandling og konkrete vurderinger som er gjort i Gjerdrum kan NVE ikke kommentere dette ennå. Det vil bli gjennomført en grundig gjennomgang av hendelsen og politiet har varslet at saken at blir etterforsket. Dette vil være et omfattende arbeid, og av respekt for dette ønsker vi ikke å kommentere detaljer om hendelsesforløp eller vurderinger som er gjort tidligere, skriver kommunikasjonsrådgiver Laila Perine Høivik i NVE i en e-post til VG.

Venstre-politiker Anne Kristine Næss i Gjerdrum kommunestyre, er imidlertidig tydelig om at det tragiske skredet vil få store konsekvenser for både arealdisponering og utbygging i Gjerdrum fremover.

– Vi hadde blant annet store planer for å gjøre sentrum mer attraktivt gjennom utbygging av boliger for småbarnsfamilier i Ask sentrum. Nå blir alle baller kastet opp i luften på nytt, sier Næss til VG.

– Hvordan ser du på alle innsigelsene kommunen har fått knyttet til faren for kvikkleireskred?

– Mitt inntrykk er at kommunen har innrettet seg etter- og fulgt opp de innsigelsene. Jeg opplever ikke at administrasjonen er utbyggingskåte, men at man utreder saker godt, samt legger vekt på innspill, sier Næss til VG.

– Kunne ha undersøkt grundigere

Ordfører Anders Østensen (Ap) sa samme dag som skredet hadde gått til VG at kommunen rettet seg etter innsigelser. Men han utelukket ikke at grunnforholdene kunne vært undersøkt enda bedre.

– Det er mulig vi kunne ha vært grundigere i våre undersøkelser av kvikkleire-holdige grunnforhold ved utbygginger. Men å spekulere i det, er for tidlig. Hele Romerike og Gjerdrum består av store leirområder. Disse kan også endre seg over tid, sa Østensen.

Han la til - i forbindelse med innsigelser mot detaljplanen for utbygging av Gjerdrum bo og behandlingssenter like ved rasområdet:

– Vi er vant til å få innsigelser fra NVE. Det er utrolig strenge krav knyttet til slike utbygginger. Vi svarer ut alle innsigelser før planer blir godkjent.