VITNET I RETTEN: Pia Maria Roll avga vitneprov for Oslo Tingrett under straffesaken mot Laila Bertheussen i oktober i fjor. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Regissøren: Bertheussen ble heiet fram av andre

Regissør Pia Maria Roll sier til VG at hun føler en enorm lettelse over at politi og domstol har ført Bertheussen-saken fram til en fellende dom.

Publisert: Nå nettopp

Roll var regissør for «Ways of Seeing» - teaterstykket.

Oslo tingrett slår i dagens dom fast at teaterstykket var Bertheussens motiv for de straffbare handlingene som hun nå er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for.

– Jeg er glad og lettet over at PST og domstolen ikke har trodd på konspirasjonsteoriene fra høyresiden. Det er mange land hvor politiet aldri ville etterforsket sin egen sjef. Vi kommer til å fortsette å lage kunst uten å gi etter for skrekken for å bli forfulgt og hengt ut, sier hun.

Opprørt over teaterstykket

Oslo Tingrett skriver i dommen at Bertheussen var svært opprørt over at hennes og daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sin bolig var blitt filmet, og opptaket ble brukt i teateroppsetningen «Ways of Seeing» på Black Box høsten 2018.

– Hun var svært opprørt over teaterstykket. Retten legger til grunn at dette var motivet for at hun utførte denne handlingen, hun hadde både motiv og anledning, sa tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen.

Heiet fram av andre

Men Pia Maria Roll legger til at etter hennes mening er Laila Bertheussen brukt og heiet fram av andre, ut over det som dommen i Oslo tingrett beskriver:

– Ways of Seeing-saken var en politisk aksjon fra høyresiden hvor deler av Frp og Human Rights Service brukte Bertheussen for å stoppe kritiske stemmer, i dette tilfelle vårt teaterstykke, sier Roll.

– Hva bygger du det på?

– Det var sterke krefter rundt henne som heiet på henne og tilbød henne hjelp. Blant annet med kronikken i VG som ble skrevet med god hjelp fra folk i Frp, HRS og First House. Jeg håper folk forstår hvor ekstremt destruktivt det er, om man lar folk med makt bruke konspirasjon for å stilne kritiske stemmer som oss. Det er beinhardt å stå i, sier Roll.

– Derfor er jeg så lettet over at tingretten avviser alt dette. og at PST hadde mot til å gå hjem til landets justisminister. Det er på ingen måte selvsagt i alle land, legger hun til.