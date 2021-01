SKREDUTSATT BOLIGFELT: Flere boliger i Nystulia gikk med i leirskredet lille nyttårsaften. Foto: NGI

Gjerdrum kommune: Mente rasrammet boligfelt ville stabilisere grunnforhold

Utbyggingen av det nå skredrammede boligfeltet i Nystulia på Ask «vil ha en stabiliserende virkning på grunnforholdene», ifølge dokumenter fra 2005 som Gjerdrum kommune frigjorde torsdag. 15 år etter raste deler av boligfeltet ut.

«Utbyggingen av B9 særlig, men også videre utbygging av sentrumsplanens østre område med hovedveg, vil i tillegg ha en stabiliserende virkning på grunnforholdene i forhold til eksisterende bebyggelse i Ask sentrum, hvor store deler er plassert i høyeste faregradsklasse i forhold til kvikkleireskred», heter det i kommunens saksfremlegg etter at reguleringsplanen for boligfeltet ble behandlet i Gjerdrum kommunes politiske organer i 2005.

Kommunen får delvis støtte fra NGI (Norges geologiske undersøkelser), som i et brev til utbygger Odd Sæter skriver at en ny vei i området også vil virke stabiliserende:

«Etablering av veien, som vil representere en avlasting av terrenget, vil gi en viss forbedring av områdestabiliteten. Skjæringen vil heller ikke bli så høy at den representerer noe vesentlig stabilitetsproblem», skriver Odd Gregersen og Ragnar Moholdt i NGI til utbyggeren av det rasrammede boligfeltet på Ask, Odd Sæther i september 2004.

SKREDOMRÅDET: Leirskredet på Ask spiste seg langt inn i det aktuelle boligfeltet i Nystulia. Foto: Tore Kristiansen, VG

Uavhengig geolog Erling Siggerud mener tvert imot at en utbygging av boligfeltet på Ask på ingen måte kunne virke stabiliserende i den krevende leirgrunnen i området.

– Nei, det er overhodet ikke riktig at en utbygging som dette kunne virke stabiliserende. Dette er et stort område med leire og kvikkleire. For at man skulle stabilisere et slikt område, måtte man i praksis ha fjernet alle massene, og det er selvsagt umulig, sier Siggerud.

Han mener det var en feilvurdering å bygge ut boligområdene som nå er skredrammet – basert på det man visste om grunnforholdene tidlig på 2000-tallet.

– Du kan ikke lage avbøtende tiltak når du ikke vet hva som feiler «pasienten», spissformulerer Siggerud.

Han påpeker at kvikkleireras kan oppstå helt uavhengig av masseforflytninger, motfyllinger og veibygging i et potensielt skredområde.

Birger Landmark (H) var aktiv lokalpolitiker i Gjerdrum da reguleringsplan og detaljer i Nystulia-utbyggingen ble vedtatt. Han hadde - og har - tro på kommunens formulering om at en utbygging av Nystulia-feltet kunne virke stabiliserende på et område med mye leirgrunn.

– Jeg kan ikke huske eksplisitt den formuleringen som VG referer til. Men på generell basis kan jeg si: Vi bor i et ravinelandskap i Gjerdrum. Jeg kan huske at det var et tema hvorvidt utbyggingen av Nystulia eller B9-boligfeltet og planering og grunnarbeider knyttet til dette ville kunne stabilisere grunnforholdene, sier Landmark til VG.

Legfolk

Han legger til:

– Vi lokalpolitikere er legfolk og avhengig av eksperters vurderinger for å fatte beslutninger. Men jeg ser absolutt ikke bort fra at planering, masseforflytning og grunnarbeider som ble gjort i tilknytning til boligfelt-utbyggingen, har stabilisert grunnen i området, forutsatt at det ble gjort på riktig måte, sier Landmark til VG.

Han synes både det er for tidlig og utidig av media å grave etter årsaken til skredet.

– Skredet er fortsatt et åpent sår i hele Gjerdrum-samfunnet, sier den tidligere folkevalgte.

Han har full tillit til at utbygger Odd Sæter fulgte regler og retningslinjer til punkt og prikke under utbyggingen av boligfeltet med tilhørende infrastruktur som veier, vanntilførsel og kloakksystemer.

UBEBOELIG: Nystulia boligområde er evakuert og ubeboelig etter leirraset 30. desember. Foto: Tore Kristiansen, VG

Det var NGI’s klare råd som lå til grunn for Gjerdrum kommunes oppfatning, at arbeidene ville minske risikoen for skred.

I 2002 laget NGI en risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjerdrum kommunes regning. Konsulentenes råd var tydelig: «Gjennomføring av reguleringsplanen vil ha en positiv effekt skredfaren for sonene Hønsisletta og Ask vestre», uttalte NGI.

Gjennom behandlingen i kommunen ble utbyggerne pålagt å gjennomføre alle tiltakene i terrenget før de fikk starte med bygging av boliger.

Protesterte

I dokumentene som Gjerdrum kommune nå har frigitt og publisert på sin hjemmeside, fremgår det tydelig hvordan utbyggerne prøvde å få endret pålegget om å gjøre ferdig alle sikringstiltak på en gang, og før byggestart:

«Det er langt å foretrekke at planeringene kan gjennomføres etappevis», skriver utbyggerne, Odd Sæther og Svein Sæther i selskapet Gjerdrum Boliger AS, til medlemmene av kommunens planutvalg i april 2005.

Utbyggerne reagerte på kostnadene ved sikring av terrenget, og argumenterte med at kommunen gikk altfor langt i å pålegge utbyggerne nye forpliktelser:

«De siste beregninger fra Øvre Romerike Prosjektering AS når det gjelder kostnader til infrastruktur er såpass store at prosjektet ikke vil være gjennomførbart», gitt avtalen mellom utbyggerne og kommunen, heter det videre.

En omgang

Men ifølge dokumentene holdt kommunen fast på sitt krav

I den endelige reguleringsplanen står det at «all nødvendig terrengbearbeiding for gjennomføring av hele reguleringsplanen skal skje i en omgang.

Terrengplaneringen tillates gjennomført i løpet av to sesonger slik at terrengplaneringen er avsluttet i kalenderåret etter at den er påbegynt».

Utbygger ble også pålagt å følge NGIs anvisninger for endringer i terrenget. NGI har fortsatt ikke bevart spørsmål om tiltakene ble gjennomført.