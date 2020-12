KAN INNEHOLDE FLERE DOSER: Hetteglassene til Pfizer-vaksinen er beregnet på fem doser, men med riktig sprøytespiss kan man få nok til seks-syv doser. Bildet viser en fryseboks full av hetteglass som åpnes i USA. Foto: Ted S. Warren / AP

FHI vurderer å bruke vaksinerester: Kan gi opptil 500.000 ekstra doser

Norge kan få opptil 2,5 millioner doser av Pfizer-vaksinen. Disse kan derimot bli til nærmere tre millioner, dersom FHI godkjenner bruk av restdoser som er i vaksineglasset.

Publisert: Nå nettopp

Forrige uke uttalte det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet (FDA) at vaksinen til Pfizer/BioNTech inneholder flere doser enn antatt.

Tilbakemeldinger fra farmasøyter tyder på at glassene kan inneholde opp mot seks-syv doser, i stedet for fem som det står på pakningen, ifølge Politico.

FDA anbefalte samtidig å ta i bruk disse restdosene, og sa at de på den måten kan øke vaksineringen i USA med opptil 40 prosent.

Pressesjef Joachim Henriksen i Pfizer bekrefter overfor VG at hetteglassene, altså glassbeholderne som vaksinen oppbevares i, kan inneholde flere doser enn beregnet.

– Når man bruker smale sprøytespisser med lite dødvolum kan man få flere enn fem doser ut av hetteglasset, sier han.

Hovedårsaken, forklarer Henriksen, er at sprøyter har ulikt dødvolum.

Noen sprøyter «kaster bort» litt mer væske, som blir sittende i sprøyten etter vaksineringen. Derfor fyller selskapet opp hetteglassene slik at man er sikker på at det i praksis er minst fem doser i hvert glass.

Legemiddelverket: – Faglig forsvarlig

Pfizer har ingen formening om hvorvidt restdosene bør tas i bruk. Det er opp til legemiddelmyndighetene å bestemme, understreker pressesjefen.

– Begge deler er helt greit for oss, men vi må forholde oss til at i dokumentasjonen er dette hetteglasset beregnet på fem doser.

Spørsmål om hvor mange doser man kan få av hvert hetteglass er noe vi vurderer nå, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til VG.

– Det vil ha en del praktiske konsekvenser dersom vi skal endre dette, og vi må i så tilfelle for eksempel lage egne veiledere til dem som skal bruke vaksinene ute.

VURDERER: Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at de nå vurderer om de skal ta i bruk restdosene som vil være igjen i vaksinene som kommer fra Pfizer. Foto: Jil Yngland

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk forklarer det slik:

Vaksine-hetteglassene inneholder nok til fem doser

Hver dose er på 0,3 ml

Fem doser tilsvarer 1,5 ml, altså skal det være 0,75 ml igjen i glasset

Noe blir brukt fordi sprøytespissen ikke blir tømt under injeksjonen

– Men det er gjort forsøk som viser at det stort sett går greit å hente ut seks doser dersom man er nøyaktig. Dette er ikke godkjent av den europeiske legemiddelmyndigheten (EMA), men FDA har sagt at det er faglig OK. Det er også vårt råd til FHI, sier Madsen.

Han tilføyer at det ikke er noen forskjell mellom fem og seks doser, så lenge den sjette dosen er en full dose på 0,3 ml.

– Det er ikke godkjent, men faglig forsvarlig. Og vi advarer derfor ikke mot en slik praksis, sier fagdirektøren.

STARTER SNART I NORGE: I Norge settes de første dosene mellom 27. og 29. desember. Bildet er fra vaksineringen i Storbritannia. Foto: Danny Lawson / PA Wire

Madsen viser til at det er FHI som står for den praktiske gjennomføringen av vaksineringen og som eventuelt må ta stilling til denne muligheten.

– Men som sagt kan 500.000 bli til 600.000 doser, sier han.

Norge kjøper av vaksiner med EU via Sverige. Gjennom avtalen som gjelder med Pfizer er det ventet at vi får omtrent 500.000 vaksinedoser i første kvartal, sa Sveriges vaksinekoordinator til VG tidligere i desember. Totalvolumet i avtalen er 2.5 millioner, har han opplyst.

Skulle man få til å hente ut én ekstra dose fra alle hetteglassene, vil man altså få rundt 500.000 ekstra doser til sammen – nok til å vaksinere 250.000 personer.

Man trenger to doser av Pfizer-vaksinen. Den andre må settes tre uker etter den første.

Vaksinering starter i romjulen

Pfizer-vaksinen ble tirsdag godkjent av EU-kommisjonen og kommer snart til Norge. Helsemyndighetene planlegger at den første vaksineringen vil starte i syv kommuner i østlandsområdet fra den 27. desember. Denne første pakken er på 9750 doser, som kommer den 26. desember.

Kort tid etter, tredje juledag, mottar Norge den første normale leveransen på omtrent 40.000 doser. Disse dosene lagres i fryselagre, før de fordeles videre til alle landets kommuner etter antall innbyggere i risikogruppene. Vaksinering kan starte fra uke én, og leveransene vil fortsette ukentlig.

Vaksinen holder seg i seks måneder på minus 70 grader, men bare i fem dager etter at de er tint opp for å sendes til kommunene. Fordi kommunene bare skal sette første dose i begynnelsen, og ikke kan lagre vaksinene selv frem til den andre må settes, vil de motta omtrent halvparten så mange doser i de tre første ukene, har FHI forklart.

