ORDFØRER: Rita Ottervik i Trondheim. Foto: Geir Otto Johansen / Øystein Hernes

Trondheim med smitterekord: Anbefaler folk å avlyse julefester

Det er kalt inn til ekstraordinære møter i Trondheim både første og andre juledag etter smitterekord julaften.

Publisert: Nå nettopp

– Vi kommer til å innkalle til formannskapsmøte både i morgen og andre juledag for å vurdere smittesituasjonen og de ulike tiltakene som kan være aktuelle, og forberede eventuelle forskriftsvedtak, sier Trondheim-ordfører Rita Ottervik til VG.

Hun kan ikke gå nærmere inn på hvilke konkrete tiltak som vurderes.

– Vi må få en bred vurdering av smittesituasjonen og hva som kan virke. Men der må vi vurdere tiltak for romjula spesielt i forhold til avgrensning av folkeansamlinger, og hva som skal til for å sørge for at det ikke blir smitte, sier hun og legger til.

– Vi er allerede nå der at vi anbefaler folk å avlyse hvis man har tenkt til å ha juletrefester eller samlinger på tvers. Begrens antallet nærkontakter og ha små oversiktlige juleselskap.

Raser mot festmiljø

Lille julaften ble det registrert 46 nye smittede i Trondheim. Det er det høyeste for kommunen gjennom pandemien. Det står i kontrast til begynnelsen av desember, da Trøndelag hadde lavest smitte i landet. Ottervik forklarer det slik:

– Vi fikk to utbrudd for godt og vel 14 dager siden som har spredd seg med forgreininger, som vi forhåpentligvis har greid å ta ned. Det er også et festmiljø i byen som bryter regler og som nå er i ferd med å øke smittetallene.

Onsdag sa hun til Adresseavisen at smittesporingen har avdekket miljøer som festet, planlagt omfattende sosial kontakt gjennom jula, og ikke har gått i karantene etter å ha kommet fra røde land.

– Det gjør meg virkelig opprørt fordi det er folk som verken har problemer med språk eller mangler ressurser til å sette seg inn i smittevernreglene. Åpenbart bryr de seg ikke om konsekvensene det får for andre, sier Ottervik til VG julaften.

– Det er forstemmende å se at noen ikke bryr seg, med de konsekvensene det får i begrensninger i andre menneskers liv.