På dette sykehjemmet bor det bare to. De er brødre.

UTSIRA (VG) På sykehjemmet på Utsira er brødrene Alf Magne (93) og Agnar (86) Hansen de eneste beboerne. Besøkene fra storebror Leif Tobias (95), kommunens eldste innbygger, er et kjærkomment lyspunkt i hverdagen.

– Vi ser alltid frem til at Leif Tobias kommer. Det er fint å ha ham i nærheten, sier Agnar.

Da pandemien rammet Norge i mars i fjor, ble sykehjemmet i landets minste kommune stengt for besøkende. I dag er restriksjonene lempet på. Besøk er igjen tillatt, under strenge smitteverntiltak.

– Alf Magne og Agnar har ikke så mange å snakke med her, så besøk er ekstra viktig når det er så få pasienter. De synes det er voldsomt kjekt når Leif Tobias kommer, sier fagarbeider Anny Elise Austrheim til VG.

LANDETS MINSTE: Med to beboere er sykehjemmet på Utsira trolig landets minste sykehjem. Geriatrisk sykepleier Sigrid Ankervik Thomassen (t.v.) og fagarbeider Anny Elise Austrheim (t.h.) passer på at Agnar Hansen (86) og Alf Magne Hansen (93) har det bra. Foto: Hallgeir Vågenes

Praten går livlig når VG er på besøk på Siratunet, som også huser kommuneadministrasjon og svømmehall. Været er alltid et aktuelt tema, slekten likeså, men corona og pandemi nevnes ikke med ett ord rundt kaffebordet.

– Vi snakker mest om gamle dager, da vi var på havet og fisket. Så snakker vi litt om politikk, sier Alf Magne.

Sykehjemmet på Utsira har åtte sengeplasser, men de siste årene har seks av plassene stått ledige. Kommunen har satset mye på hjemmebasert omsorg, slik at de eldre kan bo hjemme så lenge de ønsker og klarer det.

UT PÅ VEIEN: Leif Tobias Hansen (95) har aldri hatt bil. Her er han på vei for å besøke brødrene på sykehjemmet som ligger i det store røde bygget i bakgrunnen. Foto: Hallgeir Vågenes

Søskenflokken i Hansen-familien, fire gutter og to jenter, vokste opp under enkle kår på Utsira på 20- og 30-tallet. Nå er de bare fire igjen.

Den fjerde broren, Sigvald, døde for fem år siden. Søsteren Solveig døde for tre år siden. Den yngste søsteren, Else, bor i Sandnes.

Alf Magne har vært fisker og bodd på Utsira hele sitt liv. Til sommeren har han vært på sykehjemmet i to år. Agnar flyttet tidlig fra øykommunen og har jobbet som kraftstasjonsmaskinist flere steder rundt om i landet. Han kom tilbake til Utsira og fikk sykehjemsplass i mars i fjor.

– Jeg følte det var naturlig å bli sirabu igjen. Her har jeg det godt, sier han.

PÅ BESØK: Leif Tobias Hansen (95) (i midten) synes det er kjekt å besøke brødrene Alf Magne (93) (t.v.) og Agnar Hansen (86) på sykehjemmet. Foto: Hallgeir Vågenes

På Utsira er det fortsatt ikke påvist coronasmitte. Kommunen har lenge toppet statistikken over kommuner som har vaksinert flest innbyggere, i forhold til folketallet, og i forrige uke startet kommunen vaksinasjon av personer født på 50-tallet.

På fastlandet har smittesituasjonen forverret seg i flere kommuner de siste ukene, med et økende antall smittetilfeller av den engelske virusvarianten. Onsdag innførte regjeringen regionale tiltak for syv kommuner i Haugesunds-området, deriblant Utsira, gjeldende til 11. april.

Både Alf Magne, Agnar og Leif Tobias har fått begge vaksinedosene.

– Det er veldig betryggende å ha fått vaksinen. Men så er vi veldig forsiktige, vi drar ikke så mange steder, sier Agnar.

Kona til Alf Magne bor fortsatt hjemme i huset, og i en lang periode kunne de ikke møte hverandre. Nå som begge er vaksinerte, får kona besøke Alf på sykehjemmet, eller han får komme hjem en tur.

– Jeg er veldig glad for vaksinen, sier 93-åringen.

– Alf er så heldig at han har en datter og en svigersønn som bor her ute som er utrolig flinke til å komme på besøk. Da får jo også onkel Agnar besøk samtidig, sier Anny.

GARASJEN: Leif Tobias Hansen (95) har firehjulingen sin stående på lading i kjelleren. Den bruker han til daglige turer på butikken, og når han skal besøke brødrene på sykehjemmet. Foto: Hallgeir Vågenes

Med kun to beboere er sykehjemmet på Utsira trolig landets aller minste sykehjem, etter antall pasienter.

Personalet er glade for at besøksrestriksjonene er lempet på. For Alf Magne, som har fire barn, ni barnebarn og tolv oldebarn, var det en stor endring.

– Perioden med stenging var tøff for både pasienter og pårørende. Det er klart at en sykehjemspasient kan føle seg ganske isolert når det ikke er tillatt med besøk.

– Det var ikke så kjekt å se barn, barnebarn og oldebarn stå ute og vinke gjennom vinduene. Det var enda vondere at barnebarn og oldebarn som bodde i Stavanger ikke kunne komme til Utsira, sier Anny Elise Austrheim.

SKJENKER OPP: Sigrid Ankervik Thomassen er geriatrisk sykepleier ved sykehjemmet på Siratunet. Foto: Hallgeir Vågenes

Sigrid Ankervik Thomassen er geriatrisk sykepleier på sykehjemmet. Hun sier at de har forsøkt å aktivisere pasientene etter beste evne.

– Vi har tatt dem med på kjøreturer rundt om på øya. De har sitt eget treningsprogram, og vi har skaffet oss massasjestol.

KOMMUNENS ELDSTE: På Utsira kjenner alle Leif Tobias Hansen (95). Han er kommunens eldste. Foto: Hallgeir Vågenes

Med sine 193 innbyggere er Utsira i Rogaland Norges minste kommune, målt i antall innbyggere. Rutebåten bruker 70 minutter mellom Haugesund og Utsira. Den har tre-fire daglige avganger og frakter både folk, last og biler.

– Vi er på en måte en kohort her ute på Utsira. Vi er så få. Vi har en butikk, en skole og en barnehage, sier Anny.

YNGSTEMANN: Agnar Hansen (86) har vært på sykehjemmet på Utsira i ett år. Foto: Hallgeir Vågenes

Sykehjemmet på Utsira ble bygget i 1985. Før den tid måtte de som trengte sykehjemsplass i kommunen sendes til institusjoner på fastlandet.

– Det var veldig vanskelig for mange. Jeg har hørt om en pasient fra Utsira som satt i sengen på sykehjemmet og tok rotak, fordi han ville hjem igjen, sier Anny.

Leif Tobias Hansen har bodd hele livet på Utsira, men på 80-tallet pendlet han i ti år til Kristiansand. I denne perioden var han styremedlem i Norges Makrellag, og bodde i sørlandshovedstaden fra april til juli.

FISKEBÅTEN: «Hjartøy» var i mange år arbeidsplassen til tre av brødrene i søskenflokken fra Utsira. Foto: Hallgeir Vågenes

95-åringen er glad for at han kan bo hjemme. Av og til tenker han på at også han kan komme til å trenge sykehjemsplass en dag.

– Ja, jeg er fullt klar over at jeg må hit den dagen jeg ikke klarer å stelle meg selv. Men nå har jeg fått hjelp til klesvasken, det er en god hjelp, sier han.

NEST ELDST: Alf Magne Hansen (93) var den første på Utsira som ble vaksinert. Foto: Hallgeir Vågenes

Hver formiddag kjører Leif Tobias med firehjulingen sin til butikken for å hente post og handle det han måtte trenge. Hvis det er vær til det, som han sier.

Turen til sykehjemmet er litt lenger. Langs den rundt to kilometer lange ruten passerer han både butikken, den gamle skolen som er blitt restaurant, og bedehuset på Utsira.

– Jeg tror de setter pris på at jeg kommer. Du vet, vi har alltid vært sammen. Alf og Sigvald og jeg var på samme båt i mange, mange år. Alf var skipper. Før det var faren vår skipper. Vi snakker mye om den tiden. og alt vi opplevde.

STOREBROR: Leif Tobias Hansen (95) bor fortsatt hjemme i huset han og kona bygde i 1956. Foto: Hallgeir Vågenes

Hver dag får Leif Tobias middagen levert på døren av kommunens hjemmetjeneste. Ellers klarer han seg selv.

– Dagene går med til å se på tv, og se ut gjennom vinduet. Arbeidslyst har jeg ikke lenger. Man blir litt giddalaus når man blir så gammel som jeg er.

95-åringen ser frem til besøkene på sykehjemmet. Han er der minst en gang i uken nå, ofte to.

– Før gikk folk mye til hverandre her ute. Nå er det ikke noen å besøke lenger. De jeg vokste opp med er borte. Men barna mine, som bor i Sandnes og Ål, er flinke å besøke meg. I morgen kommer sønnen min. Han skal være her en uke. Det gleder jeg meg til.

PARKERT: Leif Tobias Hansen (95) har parkert kjøredoningen sin utenfor sykehjemmet på Utsira. Foto: Hallgeir Vågenes