FOLKETOMT: Bydel Nordre Akers vaksinesenter har kapasitet til å sette 5000 doser i uken. Lørdag har de bare 50 vaksiner å sette. Foto: Fredrik Solstad

Velbemannede vaksinesentre trenger doser å sette: − Går og venter på det store rushet

Foreløpig er det lett å holde to-meteren på vaksinesentre i Oslo. Nå ser helsepersonell frem til å få flere vaksinedoser.

Publisert: Nå nettopp

Én person ved inngangen, én ved utgangen, vaksinatører, vaksineassistenter og observatører – det er mange roller som må fylles når befolkningen skal vaksineres mot coronaviruset.

Men med manglende doser, er mange vaksinasjonslokaler tidvis folketomme.

– Det er ikke noe man får gjort noe med. Vi må bare vente til vaksinene kommer. Og vi er klare når det smeller, sier Gerd Steinheim.

VG møter henne på Domus Athletica – et coronastengt idrettsanlegg som for tiden huser Nordre Akers vaksinesenter. Der har de kapasitet til å sette 5000 doser i uken. Lørdag skal 50 doser settes.

KJEDER SEG IKKE: Vaksinatør Gerd Steinheim og assisterende prosjektleder i Nordre Aker forteller at de har mye annet å gjøre når det ikke er vaksiner å sette. Foto: Fredrik Solstad

– Vi er nok folk på jobb til enhver tid, men det er også alltid nok å gjøre. Vi går og venter på at det store rushet skal begynne, sier Steinheim.

Hun er en av 17 personer på jobb i idrettshallen lørdag. Senteret har 27 ansatte helsepersonell, i tillegg til støttepersonell.

I perioder har de få eller ingen vaksiner.

Dødtiden fyller de med annet nødvendig arbeid for å sikre at de har alle prosedyrer på plass, at alle har nødvendig opplæring og at de er oppdatert på ny informasjon, forteller Steinheim.

FLERE ROLLER: En ansatt sitter ved inngangen til vaksinesenteret på Domus Athletica. Foto: Fredrik Solstad

Assisterende prosjektleder for vaksinesenteret, Benedicte Varvik, forteller at alt ligger til rette for et skikkelig vaksineinnrykk.

– Vi sammenligner oss med brannmenn. Det er ikke alltid det brenner, men vi øver på branner i mellomtiden og er klare når det begynner å brenne, sier Varvik.

– Skulle du ønske at dere fikk flere vaksiner med en gang?

– Selvfølgelig. Det hadde vært en gave. Når vi får vite at vi får ekstra, er vi i ekstase.

Ifølge Varvik forsøker de å bemanne ut fra størrelsen på vaksineleveransene. Men noen ganger er det vanskelig å si hvor mye de får. Da er det bedre å ha for mange enn for få på jobb, påpeker hun.

– Det er kort holdbarhet på vaksinene, så det er ingen tid å miste. Det viktigste for oss – uansett, alltid – er at ingenting skal gå til spille. Alt vi får inn skal settes i en arm, uten unntak.

VAKSINERES: I løpet av lørdagen vaksineres 50 personer på bydel Nordre Akers vaksinesenter. Totalt er 2610 vaksinert og 1486 personer fullvaksinert i bydelen. Foto: Fredrik Solstad

Fredag registrerte Oslo sitt høyeste antall smittede siden pandemiens begynnelse.

Ifølge VGs oversikt har 56.310 osloborgere så langt fått satt én vaksinedose. 2,9 prosent av Oslos befolkning er fullvaksinert.

Oslo-regionen gikk på vegne av over 60 kommuner ut i begynnelsen av februar og krevde flere vaksiner til områder med høy smitte – andre kommuner er uenige.

Tidligere i februar intervjuet VG vaksinekoordinator for bydel Nordre Aker, Anja Bergenshus. Hun fortalte at det hele tiden er tilfanget av vaksiner som styrer aktiviteten.

– Jeg skulle ønske at vi hadde fått mange flere vaksiner. Jeg håper det kommer mer og mer i tiden som kommer. Vi vil jo ha fullt trykk, for vi er klare.

– Tilfanget er veldig variabelt. I forrige uke var det veldig bra aktivitet, men denne uken har vi bare fått 50 hetteglass med Moderna-vaksiner som tilsvarer cirka 550 vaksinedoser, sa Bergenshus da.

Denne uken har senteret fått 1184 doser.

– Får ikke vært effektive

Ved inngangen til et coronastengt kjøpesenter på Haugerud møter VG helsesykepleier Signe Hulgaard-Bruvold. Hun jobber til vanlig i bydel Alna, og er på vaksinesenteret i helgene. Alna er per lørdag blant de to bydelene i Oslo med høyest smittetrykk.

VG ankommer senteret ved lunsjtider. Frem til da har teamet vaksinert 30 personer.

Senteret er klare til å kjøre tre vaksinasjonslinjer. Nå har de bare doser nok til én linje.

ALT DE FÅR, BLIR SATT: Det er kanskje for lite vaksine, men det som er skal ikke gå til spille, forsikrer helsesykepleier i bydel Alna, Signe Hulgaard-Bruvold. Foto: Fredrik Solstad

– Det skal være mulig å vaksinere tre hvert femte minutt. Men det er det ikke vaksiner til, forklarer Hulgaard-Bruvold mens hun og makkeren samarbeider om å få riktig mengde dose i en vaksine.

Etter at de har gjort sin kontroll av vaksinedosen, sendes den videre til en tredje person for siste kontroll. Det skal ikke stå på vaksinesvinn.

– Alt vi får, det blir satt.

Ventesone, registreringsluker, vaksineringsrom og observasjonssone – alt står klart. Ventesonen er det foreløpig ikke så mye bruk for.

– Har dere nok å gjøre her nå?

– Vi har hatt vaksiner når jeg har vært her, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde flere, sier Signe.

– Vi er masse folk på jobb, og dere ser jo at det er rolig her.

Hun tror de hadde trengt én ekstra sykepleier og én ekstra helsesekretær om de hadde maksimalt med vaksinedoser.

– Vi vil bare stå på og jobbe så mye som mulig for å få det ut til folk. Men vi kan ikke gjøre det bedre enn vi gjør det nå når vi ikke får flere vaksiner.

VIL VÆRE EFFEKTIV: Tove Simone Emberland og hennes kollega holder oversikt over hvor lenge de nyvaksinerte har sittet til observasjon. Foto: Fredrik Solstad

I observasjonssonen sitter to damer og registrerer klokkeslett og holder oversikt over hvor lenge de enkelte skal sitte til observasjon.

– I dag er det sånn passe tempo her, sier helsesekretær Tove Simone Emberland.

På spørsmål om hva hun synes om tempoet på vaksineleveransene, svarer hun at det er frustrerende.

– For vi får ikke vært effektive. Det er det vi ønsker å være.

Regjeringen skal ta stilling til skjevfordeling

I lokalet sitter også Tone Strømberg som akkurat har fått satt sin første AstraZeneca-vaksine.

– Jeg gleder meg til å bli ferdig med den andre også, sier Strømberg.

– Det var raskt og effektivt. Ingen kø, påpeker hun.

FØRSTE DOSE: Tone Strømberg fikk sin første vaksine på bydel Alnas vaksinesenter lørdag. Foto: Fredrik Solstad

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), skriver i en e-post til VG at man i Oslo har kapasitet til å sette langt flere vaksiner enn man gjør i dag. Men med for få doser får man ikke gjort stort.

– Å være i beredskap kan tidvis være å ha lite å gjøre, men å være forberedt på å ha mer å gjøre. Vår vurdering er at det er bedre å være klare, beredt og ha brukt tiden til å øve enn at vaksinene dukker opp uten at vi er klare, sier Steen.

– Jeg håper regjeringen endrer sin vaksinestrategi og prioriterer områdene med høyt smittetrykk. Oslo har gjennom hele pandemien hatt det høyeste smittetrykket i landet, og de strengeste tiltakene.

FHI har drøftet spørsmålet om geografisk skjevfordeling basert på smittetrykk, og har oversendt vurderingen til Helse- og omsorgsdepartementet. FHIs vurdering vil først bli offentliggjort når regjeringen fatter et vedtak.