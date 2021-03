SMITTETRYKK: Stovner er blant bydelene som får mer vaksinene fra neste uke. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Oslo får 18.000 vaksiner neste uke – minst 13.000 går til Oslo øst

Hoveddelen av vaksinedosene Oslo mottar neste uke, skal gå til seks bydeler med mye smitte.

Da får Oslo 13.100 ekstra Moderna-doser, som følge av at FHI gikk inn for det de kaller en «beskjeden skjevfordeling» av vaksiner. Det er en 20 prosent økning for flere uker som kommer i én bolk nå før påske, ifølge Oslos helsebyråd Robert Steen.

Alle Oslos ekstradoser skal brukes i bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand. Resten av dosene fordeles likt mellom bydelene som før, etter andel eldre.

– Det gjør at vi blir ferdig med vaksinering av gruppen 75 – 85 i disse bydelene, og i tillegg får vi kommet et stykke inn på aldersgruppen under, 65–75, sier Steen til VG.

FHI pekte på at ekstradosene var tiltenkt disse seks bydelene. Men det har vært opp til Oslo å bestemme om de vil følge anbefalingen, eller omprioritere mer eller mindre. De har altså valgt å legge seg på FHIs linje.

Dette betyr at brorparten av vaksinene som kommer til Oslo neste uke går til de mest utsatte bydelene:

Utover de ekstra Moderna-dosene har Oslo fått beskjed om at de skal få 5076 nye Pfizer-doser neste uke, som fordeles til alle bydelene etter andel eldre. De var også forespeilet omtrent 5000 AstraZeneca-doser – men de skal ikke brukes fordi vaksineringen med denne vaksinen er satt på pause.

FLERE DOSER: Byrådsleder Raymond Johansen (t.v.) og helsebyråd Robert Steen i nedlagte Bryn brannstasjon i Oslo som brukes til coronatesting. Foto: Heiko Junge, NTB

I tillegg til Oslo, får Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss 20 prosent flere doser, mens 330 kommuner med få sykehusinnleggelser over tid må avgi opptil 3 prosent av sine. FHI har sagt at de starter med å fordele 15.000 Moderna-doser til de som skal få ekstra – de fire Viken-kommunene får altså 1.900 ekstradoser.

– Klart at det betyr noe

Oslo har lenge argumentert for at flere vaksiner bør fordeles til områder med mye smitte over tid.

– Vi har fått en del forklaringer fra regjeringen og nasjonale helsemyndigheter om hvorfor det ikke er så klokt. Så kom rapporten fra FHI for litt over en uke siden som var et brudd på den demningen – hvor jeg opplever at vi ifra smittevernfaglig hold i FHI fikk aksept for det vi mente var riktig, sier Steen.

Med fordelingen FHI har gått inn for omprioriteres under fem prosent av dosene som kommer til Norge.

– Det er ikke så mye som blir omfordelt?

– Det er 13.100 stikk som blir satt i disse bydelene i Oslo som de ellers ikke ville fått. Så det er klart at det betyr noe. Det vil fortsette å komme 20 prosent ekstra doser til Oslo og disse fire kommunene – og da vil det også gå til disse seks bydelene.

Forskjellene mellom bydelene i Oslo er store – mens Alna hadde 399 nye smittede de siste 14 dagene, hadde Ullern 70. Oslo kunne selv velge om de ville følge FHIs anbefaling, eller fordele annerledes.

– Det kan sikkert være en diskusjon om det skulle være mer omfordeling i Oslo. Men dette er i tråd med prinsippet om at smittetrykk bør ha noe å si for fordelingen av vaksiner.

Konkluderte ikke tidligere

Oslo hadde også selv regnet på hvordan de kunne omfordele doser innad i byen – men de rakk ikke å konkludere før FHI endte med å fordele flere doser til de utsatte områdene.

– Hvorfor gjorde dere ikke dette selv tidligere?

– Våre vurderinger har vært at det ikke ville vært en stor gevinst av å omfordele vaksiner innenfor Oslo mens vi fortsatt driver med sykehjem og de aller eldste. Vi har vurdert det, men ikke kommet til en realitetskonklusjon på det tidligere, sier Steen.

Han sier også at det er viktige forskjeller mellom Oslo og Norge:

– Alle våre femten bydeler har over 200 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dager. Og det betyr at alle er over 10 ganger rødt med et smittetrykk som er mer enn gjennomsnittet nasjonalt, sier han og legger til:

– Vi har ikke så smittelette områder å prioritere fra, som man har nasjonalt. Det er en liten by – du kan gå fra den ene enden til den andre. Det er årsaken til at det er mye smitte i hele byen. Og vi treffes i sentrum alle sammen.

Samtidig har Oslo vurdert at det er noen risikofaktorer som er større i noen av bydelene.

– Vi vet jo at det er ikke tilfeldig at der det er tettbebodd er også levekårsutfordringene størst, og en del av de underliggende sykdomsbildene er ganske store. Så det er flere utfordringer som kommer sammen på de samme geografiske områdene – det er ikke bare det at man bor tettere på hverandre.

– Litt irritert

Steen sier han er komfortabel med den modellen FHI nå har valgt – og understreker at de i Oslo også har vært enige i at det er riktig å gi vaksiner til sykehjemsbeboere og de eldste andre steder i landet.

– Jeg har blitt litt irritert for at disse uttalelsene har blitt tolket som at alle vaksinene skulle til Oslo – meg bevisst er det ikke noen som har sagt det. De eldste og mest sårbare først. Men at smittetrykk skal være en komponent inn i det regnestykket har vi ment, og det er også det FHI nå sier, sier han.

Men den største endringen forrige uke, var at FHI etter hvert kommer til å endre slik at vaksiner fordeles mellom kommunene basert på hvor mange innbyggere de har over 18 år, i stedet for hvor mange innbyggere de har over 65 år. Det slår kraftig ut for Oslo som har en ung befolkning – og som da vil få 43 prosent flere vaksiner enn før.

– Det skulle nesten bare mangle at man endrer dette når du er ferdig med de eldste. Vi krysser fingrene og håper på at det kommer mange doser. Da får vi jo bare vår andel av vaksinene til de aldersgruppene som skal vaksineres. Det vi har fått ekstra, er disse 20 prosentene.

Han vet ikke når disse dosene kommer, eller hvor mye det vil bli i praksis.

– Kan det være aktuelt å prioritere annerledes i Oslo når man får en større andel doser fremover?

– Smittespredning foregår mest blant dem som er mest sosiale, og de tilhører ofte de yngre aldersgruppene – å beskytte liv og helse treffer de eldste, og særlig de eldre som beveger seg i områder med høyt smittetrykk, sier Steen.

Når de eldste og risikogruppene er ferdig vaksinert, utelukker han ikke at diskusjonen kan endre seg.

– Da kommer diskusjonen til å bevege seg fra å beskytte mot alvorlig sykdom og død til å beskytte mot smittespredning.