STATSFORVALTER: Valgerd Svarstad Haugland. Foto: Terje Bringedal

Statsforvalter: Kan bli aktuelt med felles tiltak

Alle kommuner i Viken er hasteinnkalt til møte om smitteutviklingen og tiltak i regionen. – Vi må ha en felles innsats for å få ned R-tallet, sier statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mandag klokken 12.00 møtes alle kommunene i Oslo og viken til møte hos Statsforvalteren.

Valgerd Svarstad Haugland, statsforvalter i Oslo og Viken, sier til VG at hun ikke vil gå inn på hvilke tiltak som ligger på bordet i forkant av møtet.

– Hovedformålet med møtet er å få en forståelse blant kommunene i Oslo og Viken om at vi må ha en felles innsats for å få ned R-tallet. Økningen i smitte er for sterk fra dag til dag nå, og vi må ha en samlet innsats for å få den ned, sier hun.

– Vi hadde egentlig innkalt kommunene til et møte i morgen, men i har fremskyndet møtet til i dag. Vi har også hatt møter med FHI i helgen.

Aktuelt med delvis regionale tiltak

I Oslo har 3300 personer fått påvist smitte de siste 14 dagene, ifølge kommunens egne tall. Det noe utgjør 473 personer per 100.000 innbyggere, og kommunen har varslet strenge tiltak.

Flere kommuner Viken har også høye smittetall, deriblant Lillestrøm, Drammen og Lørenskog.

– Vil det være aktuelt at kun deler av Oslo og Viken innfører felles tiltak?

– Det kan være aktuelt, men det må vi komme tilbake til, sier Haugland.

– Hva tenker du om at det kan komme tiltak også i kommuner i Viken som har lite smitte?

– Mange er hyttekommuner, så det kan hende de ønsker tiltak nå, men det blir interessant å høre hva de sier på møtet, sier hun.

les også 66 nye smittede i Drammen: - Utviklingen går i feil retning

Kommunene avventer

Ordfører i Lier kommune, Gunn Cecilie Ringdal (H) er en av ordførerne i Viken-kommunene som er hasteinnkalt til Statsforvalteren mandag. Hun er ikke kjent med temaet for møtet, men sier:

– Situasjonen med høye smittetall gjør imidlertid at vi er forberedt på at det tas raske avgjørelser. I Lier har vi to skoler på rødt nivå – Hallingstad og Hegg – men jeg er foreløpig ikke kjent med at det gjøres vurderinger om å rødt nivå for flere skoler i vår kommune.

VG har kontaktet en rekke andre kommuner i forkant av møtet.

– Nå avventer vi møte med Statsforvalteren i dag, svarer Lisbeth Hammer Krog (H), ordfører i Bærum kommune, på spørsmålet om kommunen ønsker regionale tiltak.

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen kommune sier til VG i forkant av møtet at hun ikke kjenner innholdet, og derfor ikke kan uttale seg.