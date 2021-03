PAUSET: Torsdag ble all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen satt på pause i Norge. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Slik jobber de for å finne vaksine-svar

Fire personer under 59 år har fått blodpropp etter coronavaksinasjon i Norge. Et av disse tilfellene er knyttet til AstraZeneca-vaksinen.

Torsdag avgjorde Folkehelseinstituttet å sette all vaksinering med AstraZeneca-vaksinen på pause. Nyheten kom etter at Danmark stoppet vaksinen som følge av et dødsfall.

Bråstoppen i Danmark skjedde som et føre-var-tiltak etter signal om en mulig alvorlig bivirkning i form av dødelig blodpropp.

Fredag publiserte Legemiddelverket en rapport der de har gått gjennom alle tilfellene av blodpropp i Norge.

Totalt har det kommet 31 meldinger om blodpropp tilknyttet vaksinering i Norge. De fleste av disse gjelder personer over 80 år.

Det er registrert ett tilfelle av blodpropp hos en person under 30 år, tilknyttet AstraZeneca-vaksinen. Det er registrert tre tilfeller av blodpropp hos personer under 59 år tilknyttet Pfizer-vaksinen.

Det er ikke kommet noen meldinger om blodpropp tilknyttet Moderna-vaksinen.

«Det betyr at meldingene hovedsakelig dreier seg om eldre som ofte har annen underliggende sykdom, uten at det er fastslått sammenheng med vaksineringen,» står det i rapporten.

SJELDNE TILFELLER: Steinar Madsen i Legemiddelverket mener det ikke er grunn til bekymring. Foto: Kyrre Lien

Legemiddelverket: Veldig sjeldne bivirkninger

Ifølge fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, er tallene som forventet.

– Vi vet at risikoen for blodpropp øker med alderen, og det er derfor ikke unaturlig at tallene i denne aldersgruppen er høyere enn for yngre personer. I Norge får veldig mange blodpropp hver år, og i flere av disse tilfellene kan det være snakk om et tilfeldig sammenfall i tid, sier Madsen til VG.

– Dersom det er spesielle omstendigheter knyttet til et tilfelle, avklarer vi dette nærmere.

Madsen sier at Legemiddelverket nå jobber med å undersøke flere av disse tilfellene nærmere.

Han mener nordmenn ikke har noen grunn til å være bekymret:

– Vaksinene er gitt til et stort antall personer over hele verden og bivirkningene er svært sjeldne. For oss er det viktig å undersøke hver tilfelle nøye. På den måten kan vi gi bedre råd om hvordan vaksinene skal brukes, sier Madsen.

– Denne typen bivirkninger er så sjeldne at man ikke alltid ser dem under utprøving. Det kan man se på som en positiv ting, fordi det viser hvor sjeldne de er.

Slik jobber Legemiddelverket og FHI nå

Fredag kom meldingen om en alvorlig hendelse etter vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i Innlandet. Meldingen gjaldt hjerneblødning mellom vaksine og det uventede dødsfallet.

Dette tilfellet blir undersøkt av Legemiddelverket.

Ifølge Tynset kommune var det en kvinne i 30-årene ansatt i helsetjenesten i kommunen som døde.

– Det er en veldig alvorlig hendelse og vi synes det er helt tragisk for de som er berørt. Men vi vet ikke nok om hendelsen og det finnes foreløpig ikke nok opplysninger for å kunne vurdere sammenhengen med vaksinen, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Gro Evensen, til VG.

Folkehelseinstituttet jobber nå med å hente inn opplysninger fra sykehuset og eventuelt obduksjonsrapporten. Først når FHI har gått gjennom dette kan de vurdere om vaksineringen og dødsfallet henger sammen.

– Tror dere det kan ha en sammenheng?

– Det er mange hendelser som kan oppstå som ikke nødvendigvis har med vaksinen å gjøre. Vi vet ikke om hendelsen skyldes vaksinen eller ikke. Det var helt uventet og kom veldig brått på.

FHI jobber også sammen med Legemiddelverket for å avklare sammenheng på andre måter, blant annet ved å søke gjennom alle tidligere bivirkningsmeldinger på AstraZeneca-vaksinen i Norge.

I tillegg har Legemiddelverket kontakt med andre land i Europa, for å høre om det har vært lignende tilfeller i andre land.

– I dette tilfellet var det en hjerneblødning. Da ser vi på blødningstilfeller, sier Evensen.

I tilfellet med Danmark, ser de på blodpropp.

– Vi er helt avhengig av flere medisinske opplysninger for å vurdere årsakssammenheng.

– I tillegg til å gå gjennom meldingene i bivirkningsregisteret har vi personer som gjør analyse av helseregisterdata både norske og i samarbeid med andre skandinaviske land, om det er tegn til økt tendens til blødning hos vaksinerte sammenlignet med uvaksinerte, sier Evensen.

– Hva gjør dere hvis dere ser at det er en sammenheng mellom vaksinen og f.eks. blodpropp?

– Hvis man oppdager at det er flere hendelser med blodpropp hos vaksinerte må vi se om det er spesielle grupper som peker seg ut, om de har underliggende sykdommer, behandling med andre legemidler og er spesielt utsatt. Da vil vi endre anbefalingene som følge av dette.

Kan endre «bruksanvisningen»

For eksempel kan Legemiddelverket legge inn forsiktighetsregler i «bruksanvisningen», der det presiseres at personer med en viss diagnose eller som går på visse medikamenter må følges spesielt opp.

– Hva hvis man ser at personer har fått hjerneblødning/blodpropp uten å ha noe underliggende?

– Ulike sykdommer oppstår i alle aldersgrupper. Først dersom forekomsten av en sykdom eller symptom er høyere blant vaksinerte enn blant uvaksinerte, kan det mistenkes at vaksinen er årsaken og videre tiltak iverksettes. Man må veie opp risiko for alvorlig sykdom som følge av infeksjon mot å beskytte seg mot infeksjon.

– Når kan vi få svar på Tynset-tilfellet?

– Det er for tidlig å si.