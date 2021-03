LØSLATT: Den terrortiltale kvinnen har sittet ett år i varetekt, men ble løslatt uken før rettssaken. Foto: Odin Jæger

Venninne av IS-kvinner: Mente mennene var attraktive

I avhør med politiet har et vitne forklart seg om det som skal ha vært forklaringen på at fire unge venninner dro fra Norge til Syria: De syntes mennene der var attraktive.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

I saken mot den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen som står tiltalt for terrordeltagelse, har retten fått høre vitner som skulle svare om tiltalte forsøkte å få andre kvinner til å følge etter henne til Syria.

En 27 år gammel kvinne har forklart seg om samtaler hun hadde med flere av de norske kvinnene som endte opp som IS-bruder i Syria, før disse reiste fra Norge.

– De viste meg bilder av mennene i Syria, og sa at de var veldig pene og kjekke. At de var veldig attraktive, sier vitnet.

27-åringen var på dette tidspunktet venninne av den tiltalte kvinnen, men det skal ha vært kvinnene kjent fra boken «To søstre» som viste frem bildene.

les også Tiltalt IS-kvinne til VG: – Jeg kjørte livet i grøften

FORKLARER SEG I RETTEN: Den norsk-pakistanske kvinnen er tiltalt for terrordeltagelse. Foto: Odin Jæger

Møttes i Islam Net

Samtalen fant sted under et arrangement i regi av den omstridte organisasjonen Islam Net, der både vitnet og tiltalte var aktive. Totalt fire kvinner som ble kjent gjennom Islam Net dro til Syria.

Vitnet kunne ikke svare på om kvinnene planla å dra til Syria på det tidspunktet hun fikk se bildene fra det krigsherjede landet.

– Jeg vet ikke om de ville reise til Syria, det eneste var at de viste frem disse bildene og syntes det var attraktive menn, sier vitnet.

I avhør har vitnet også sagt at den terrortiltalte kvinnen skal ha sagt at «hun ønsket seg en slik mann» da hun fikk se bildene, men i retten kunne ikke vitnet bekrefte dette.

Tiltalte dro til Syria for å gifte seg med terrorkrigeren Bastian Vasquez. Hun har fortalt at hun på det tidspunktet var radikalisert og svært forelsket i Vasquez.

les også Fniste og lo av krigshandlinger: – Jeg var ganske radikal

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Mener hun «glorifiserte» livet i IS

I rettssaken står den norsk-pakistanske kvinnen tiltalt for terrordeltagelse gjennom ekteskap med tre IS-krigere i årene fra 2013–2019.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria.

Men rettssaken har også et annet element. I tiltalen som er tatt ut står det:

«Under ekteskapet med Vasquez uttalte hun seg også positivt om ISIL og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen».

– Vi mener at hun glorifiserte livet i ISIL, og at det er med på å vise hennes deltagelse i en terrororganisasjon, sa statsadvokat Geir Evanger til VG før rettssaken.

MØTTE VG: VG fikk ta bilder av kvinnen etter at hun ble løslatt fra varetektsfengsling i forkant av rettssaken som begynner i neste uke. Foto: Odin Jæger

Avlyttet samtale

Én av dem som påtalemyndigheten mener at tiltalte oppfordret til å dra til Syria, er den 27 år gamle venninnen fra tiden i Islam Net.

Bakgrunnen er en telefonsamtale som vitnet mottok fra Syria i mars 2014. Samtalen ble avlyttet av PST i forbindelse med en etterforskning mot terrorkrigeren Bastian Vasquez.

Venninnen forteller i retten at det ikke var tiltalte, men en felles venninne som også hadde reist til Syria, som førte an i samtalen. Denne kvinnen er fransk statsborger, men oppholdt seg i Norge og dro inn i Syria sammen med tiltalte.

I avhør har vitnet sagt om denne samtalen: «De ville at jeg skulle komme, men jeg nektet. De levde bra der, levde på islamsk vis og hadde egen leilighet».

les også Bakgrunn: Den terrortiltalte kvinnen (30) dro til Syria – det neste året fulgte tre venninner etter

– Kun én samtale

I retten sier vitnet at det primært var den andre kvinnen som snakket, men at tiltalte var til stede i rommet, og skal ha bekreftet at hun var trygg i Syria.

– Men det var ikke slik at hun sa til meg, «kom hit til Syria», det var mer at de hintet om det. Jeg oppfattet at mannen hennes hadde sagt til henne at hun skulle være på trygt sted.

– Dette var rett etter at hun dro til Syria, og jeg har tenkt at hun bare hadde det bra i begynnelsen. Det var kun én samtale vi hadde, sier vitnet.

Tiltalte har vedgått at ektemannen ville presse henne til å overtale andre kvinner til å komme til Syria.

les også Faren til Bastian Vasquez: – Den mannen er ikke min sønn

LES TIDLIGERE ARTIKLER FRA RETTSSAKEN: