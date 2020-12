SKOLENE LUKKET: Mye av Norge stengte ned i mars og april for å bremse corona-pandemien. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny rapport: Barn og unge rammet av vold og overgrep da skolene stengte

Ny forskningsrapport viser hvordan barn og unge i skolealder opplevde vold og overgrep under nedstengningen i vår. Samtidig opplevde mange at skolehelsetjenesten og psykisk helsevern ble redusert eller forsvant.

En ny forskningsrapport slår fast at særlig barn og unge i lavinntektsfamilier og funksjonshemmede ble rammet av vold og overgrep da skolene stengte i mars, for å bremse corona-pandemien.

Bak rapporten står forskerne Gertrud Sofie Hafstad og Else-Marie Augusti ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), som er eid av det offentlige. 3575 ungdommer i alderen 13 til 16 år fra alle landsdeler har deltatt.

Nettovergrep

Rapporten er laget på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Funnet som overrasket forskerne mest gjaldt nettovergrep under nedstengningen.

– Halvparten av dem som opplyste at de noensinne hadde opplevd seksuelle overgrep på nett, sa de opplevde det for første gang i løpet av nedstengningen i vår. Det er en tankevekker. Det kan ha med at ungdommene tilbrakte mye mer tid på nettet disse to månedene. Vi vet at denne formen for overgrep er like skadelig som fysiske overgrep begått i samme fysiske rom, sier Hafstad.

FORSKER: Gertrud Sofie Hafstad ved seksjon for vold og traumer hos NKVTS. Foto: Krediter Cynergi.

Totalt fortalte én av seks at de hadde opplevd vold eller overgrep i løpet av disse to månedene. Ifølge skoleelevene skjedde volden i all hovedsak hjemme. Forskerne sendte ut spørreundersøkelsen elektronisk i juni, slik at ungdommene var tilbake på skolen og kunne svare helt fritt.

Nedstengning av skoler har vært et stridstema siden mars. Leder i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sa til VG i sommer at hun var kritisk til prosessen og at FHI frarådet stengning av skoler.

Debatter om hvorvidt skoler bør stenges har gått lenge. I går kunngjorde flere kommuner at de vil stenge skoler fram mot jul.

– Det ser ut til at det først og fremst er ungdom som i utgangspunktet hadde et hjelpebehov fra før, som krisen har rammet ekstra hardt. 80 prosent av dem som opplevde vold og overgrep under nedstengningen hadde også opplevd det tidligere, sier Gertrud Sofie Hafstad ved NKVTS til VG.

Funksjonshemmede rammet

Ifølge rapporten var barn med funksjonshemninger en særlig utsatt gruppe:

«Nesten en tredjedel av ungdom med noe grad av selvrapportert funksjonsnedsettelse eller ADHD/ADD forteller om volds- og overgrepserfaringer under samfunnets nedstenging og mens skolene var stengt. Dette er dobbelt så stor andel som ungdom uten funksjonsnedsettelser.»

FORSKER: Else-Marie Augusti ved seksjon for vold og traumer hos NKVTS. Foto: NKVTS

Rapporten er allerede sendt til Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

– Rapporten underbygger det Bufdir har advart mot gjennom hele coronaperioden. Krisen rammer de som i utgangspunktet har et hjelpebehov ekstra hardt, sier direktør Mari Trommald til VG.

– Sårbare grupper bærer de tyngste belastningene. Det viktigste er at tjenestene er åpne slik at stabile relasjoner opprettholdes i denne tiden. I tillegg er det viktig å identifisere og sette inn forsterkede tiltak for å hjelpe, sier Trommald.

BUFDIR: Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Foto: Frode Hansen, VG

Mistet kontakt med hjelpere

Mange ungdommer i skolealder får oppfølging av skolehelsetjenesten. Ifølge rapporten opplevde:

en tredjedel av skoleelevene at de ikke fikk informasjon om hvordan de kunne komme i kontakt med skolehelsetjenesten i perioden.

en tredjedel av elevene som til vanlig mottok oppfølging fra skolehelsetjenesten eller psykisk helsevern at den kontakten ble redusert da skolene stengte.

et mindretall at kontakt og oppfølging overhodet ikke fortsatte under nedstengningen.

– Vi vet av erfaring av skolehelsetjenesten er førstelinjen for mange elever som sliter hjemme med ulike problemer. Vi synes det er mye når en tredjedel av elevene i undersøkelsen svarer slik, sier Hafstad.

Helsesykepleiere omdisponert

VG avdekket i november at helsesykepleiere i 234 kommuner ble bedt om å løse coronaoppgaver i mars og april. Helsesykepleiere er spesialutdannet for å skulle følge opp sårbare barn og ungdom. I 40 kommuner som ikke hadde et eneste smittetilfelle, ble de likevel omplasserte til smittearbeid. VG avdekket også at det kom halvparten så mange bekymringsmeldinger fra helsesykepleiere i mars.

– Vi har ikke sett på årsaker til at tilbud forsvant eller at skoleelever mistet kontakt med helsetjenestene. Men det er jo logisk å trekke en slutning om at en slik omdisponering VG omtalte kan ligge bak våre funn, sier Hafstad.

Opplevde redusert barnevern

Forskerne har undersøkt hvordan unge som hadde kontakt med barnevernet opplevde oppfølgingen i vår.

– Blant ungdom som mottok hjelp fra barnevernet opplevde halvparten at kontakten fortsatte som før, mens en tredjedel sa at kontakten ble betydelig redusert under nedstengningen. Resten sa de ikke hadde behov for oppfølging i perioden, sier Hafstad.

I Bufdir mener man smittevernråd ble tolket for strengt lokalt.

– Vi er kjent med at mange tilbud ble redusert i pandemiens første fase. På bakgrunn av funn vi gjorde i kartlegging i april slo vi alarm om at barn og unge ble hardt rammet. Smittevernrådene ble tolket for strengt og mange tjenester ble mer eller mindre stengt ned.

Det ble satt ned en koordineringsgruppe for å følge med på de lokale tjenestene til barn og unge fortløpende. Bufdir ba også fylkesmennene sikre at kommunene ikke stenger eller endrer tjenestene uten at konsekvensene for barn og deres rettigheter vurderes.

Slik gikk forskerne frem: Data ble samlet inn i perioden 1. juni til 24. juni 2020. Det var 3575 ungdommer som deltok i undersøkelsen (50,1 % jenter) og utvalget utgjorde Delrapport 1 er basert på en nasjonal undersøkelse av norsk ungdom i alderen 13 til 16 år, og er en oppfølging av UEVO-studien som ble gjennomført i starten av 2019. Deltagere ble rekruttert på skolen, og undersøkelsen ble gjennomført i skoletiden. 75 prosent av ungdommene som var på skolen undersøkelsesdagen. Undersøkelsen var digital, og elevene besvarte spørsmålene på telefon, PC eller nettbrett. Det digitale spørreskjemaet i undersøkelsen var fleksibelt, og ga mulighet for tilpassede oppfølgingsspørsmål. De benyttet direkte og konkrete spørsmål, som er den anbefalte standarden i forskning på alle tema, også forskning om vold og seksuelle overgrep, skriver forskerne i rapporten. Vis mer

Rapporten er den andre i rekken i et forskningsprosjekt om psykososiale konsekvenser av pandemien for barn og unge i Norge, som er planlagt å gå over flere år.

Da ungdommene svarte i juni, oppga et flertall at de da opplevde færre kroppslige plager og søvnvansker enn året før.

Hafstad tror det kan skyldes hjemmeskole og at færre aktiviteter bidro til mindre stress. Men for for ungdom med tidligere voldserfaringer, og ungdom i familier med dårlig råd, økte symptomene på angst og depresjon betraktelig under nedstengingen, sammenlignet med året før.