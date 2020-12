forrige





TRANSPORTBIL: Dette er en av bilene som skal brukes til transport når coronavaksinen ankommer Norge.

Kommunene rigger seg for vaksinering: − Pust med magen

Det er knapt med tid til alle kommunene i Norge må være klare til å sette de første vaksinestikkene. Flere reagerer på korte frister.

– Det er lett å stå på talerstolen og si at vaksinene rulles ut, men det ruller ikke så lett som regjeringen tenker at det skal gjøre, sier Adelheid Kristiansen, kommunedirektør i Meløy i Nordland.

– Samtidig skal vi klare det, sier hun.

Oppstarten for vaksinering i Norge nærmer seg med stormskritt: Pfizer-vaksinen kan bli godkjent i EU-systemet allerede før jul, og innen 18. desember skal alle kommuner levere en plan for hvordan de vil gjennomføre vaksineringen.

Det vil starte i Oslo-området, men alle kommuner må være klare fra januar. Da er det mange detaljer som må på plass. Og planene legges samtidig som det er en rekke spørsmål kommunene fortsatt ikke vet svaret på:

Når leveres en vaksine til kommunen?

Hvor mange doser kommer i hver pakke?

Hvilke vaksiner kan leveres når, og hvor mange vil man få av hver av dem?

Hvordan blir prioriteringsrekkefølgen etter at de på sykehjem og eldre, som prioriteres først, er vaksinert?

Å lage planer med flere usikkerhetsmomenter, løser Norges 356 ulike kommuner på ulike måter.

Dette er kommunenes vaksinerings-oppgaver Kommunene har ansvar for å tilby vaksinasjon til egne innbyggere, også for covid-19.

Alle kommunene skal nå ha utpekt en vaksinasjonskoordinator, og de skal ha levert en plan for hvordan coronavaksinasjonen skal gjennomføres innen den 18. desember. Planene leverer til fylkesmannen, som har en koordinerende rolle. De skal gjennomgå planene, og være ferdige med det innen den 23. desember.

Fordi Pfizer-vaksinen er vanskelig å lagre, vil den først sendes til fryselagre av selskapet selv. Fra fryselagrene vil vaksinen sendes ut til kommunene, som vil varsles minimum fem dager før levering om antall doser som er fordelt til dem. Da må de også være klare til å sette dosene, som går ut på dato fem dager etter at de er tint opp for å sendes ut.

FHI har sendt ut en oversikt til kommunene om hva de må planlegge for. Vis mer

Ulike forhold i kommunene

I Meløy, som har hatt ett smittetilfelle hittil, sier kommunedirektør Kristiansen at logistikken og nok helsepersonell er noen av utfordringene som må løses. Hun sier det ikke blir aktuelt å bruke idrettshaller til vaksinering, men at mye vil foregå på legekontor.

Kommunen består av ti øyer og bygder.

– Det er viktig å puste med magen nå. Det jeg er bekymret for, er at det skapes en forventning hos innbyggerne som gjør at vi får unødig press på tjenestene mens vi planlegger, sier hun.

I den største byen i samme fylke, Bodø, har smittevernlege Kai Brynjar Hagen sagt til VG at kommunen både har leid et lokale og gjort avtale med personell som kan leies inn. De planlegger detaljene for å kunne vaksinere 1000 personer om dagen.

– Forholdene er jo veldig forskjellige. Noen kommuner er sårbare fordi det er lite personellressurser å ta av, og man skal ivareta absolutt alle oppgaver som større kommuner har mer folk til. Men i vår region er det godt samarbeid mellom kommunene, og vi er forberedt på å være til hjelp for hverandre hvis det skulle trengs, har han forklart.

– På kanten til å være urimelig

Kommuneoverlege Karin Møller i Ringerike sier kommunen har overordnede planer med oversikt over ting som egnede lokaler, antall eldre i kommunen, og relevante aktører.

– Vi kan være klare når de kommer, men siden det ikke er klart når og hva som leveres, må vi ta utgangspunkt i det vi kjenner og normalt gjør. Ut fra det kan vi øke kapasitet når det blir nødvendig. Vaksinasjonen av mange vil bli en vanskelig oppgave men den må og kan håndteres, sier Møller.

Hun sier kommunen fikk beskjed via fylkesmannen fra helsemyndighetene den 13. desember om at fristen for å levere inn en vaksinasjonsplan var den 18. desember.

– Det synes jeg er på kanten til å være urimelig i forventningen til hvordan kommunene skal prioritere sine ressurser. Mange kommuner har økt smittebelastning, det har også vi. Det er de samme menneskene i mange kommuner som skal håndtere både smittesituasjonen og planarbeidet.

Samtidig som hun understreker at hun forstår behovet sentrale myndigheter har for å vite om planene, mener hun den korte fristen gjorde det vanskelig i praksis.

– For mange av oss blir det en rask nedskreven skisse, som tar tid og ressurser fra andre oppgaver, men som ikke vil være dekkende før vi vet mer.

Einar Braaten er kommunelege i Nore og Uvdal, Flesberg, Rollag, Kongsberg og Øvre Eiker. Han mener også fristen var kort:

– Da sier det seg selv at det vi har ferdig er et planverk, mens detaljene i hva som skal løses er noe som må ferdigstilles når vi får flere opplysninger.

Ønsker seg flere anslag

Barbro Kvaal, kommuneoverlege i Indre Østfold, understreker at kommunen ikke kan levere alle detaljer i en plan ennå.

– Vi har ikke datoer, og vi vet heller ikke hvilke eller hvor mange vi får. Da kan vi heller ikke booke inn folk eller leie lokaler. Vi kan få 500 vaksiner i en leveranse, eller vi kan få 8000 – det vet vi ikke. Så det er mye usikkerhet og kommer nye opplysninger hver dag, sier hun.

Det vil ha mye å si for kommunen om man får nok til å starte med noen sykehjem, eller gjennomføre vaksinasjon av en større andel av befolkningen med en gang.

– Men når vi vet disse tingene kan vi snu oss fort rundt, legger hun til.

Hun forteller at det er lagt planer for hvilket personell som kan spørres, i tillegg til at man håper at mange melder seg frivillig fra lag og foreninger. De har også jobbet med å bestemme hvor det er ideelt å gjennomføre vaksinasjon.

Den helt nye storkommunen med 45.000 innbyggere har hittil planlagt at vaksineutstyret skal tas imot på legevakten. Ifølge Kvaal er tallet på personer over 65 år i kommunen 8365.

– Vi har tenkt til å sende brev til innbyggerne når dato og fremmøtesteder er klare, sier hun.

Kommunene må kunne ta imot vaksiner på minst fem dagers varsel, skrev FHI i en veileder mandag. Det synes hun er kort tid så lenge man ikke vet hvor mange vaksiner som kommer i hver forsendelse.

Kvaal understreker at kommunen skal få vaksineringen til, men sier de gjerne skulle fått flere anslag fra sentrale myndigheter på både tidsplan og mengde vaksiner, selv som det ikke er avklart.

Ulike scenarioer

I hovedstaden har helsebyråd Robert Steen sagt at man vil være klare til å sette de første vaksinene før nyttår, hvis man får utstyr i god nok tid. En arbeidsgruppe i kommunen har de siste ukene jobbet med å planlegge vaksineringen, og leverer en mer konkret plan i dag.

– Vi har planlagt for mange ulike scenarioer, det er fremdeles mye vi ikke vet om vaksiner og logistikken, har han sagt.

I Bergen legges det opp til at sykehjemmene og fastleger får en viktig rolle, og hjemmeboende over 85 år kan kontakte fastlegen allerede nå, skriver de i en pressemelding.

– Prosjektgruppen som jobber med dette får jevnlige oppdateringer fra Folkehelseinstituttet, men det er fortsatt mange usikre faktorer som gjør arbeidet utfordrende. Det er nødvendig at planene våre hele tiden må være dynamiske, sier helsebyråd Beate Husa i pressemeldingen.

FHI: – Full forståelse for at det er krevende

– Det er veldig lett å forstå at kommunene synes dette er vrient å planlegge med såpass mange usikkerhetsmomenter. Men det er dessverre sånn det er også for oss nasjonalt. Det er mye som endres hele tiden, og lite som er fastlagt når det kommer til antall doser vi skal få og når, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI.

– Vi har ikke bedt kommunene om å sette opp personer som skal vaksineres på liste ennå, men om å ha planene klare. Så har vi prøvd å gi gode signaler på at det ikke blir den store massevaksineringen med en gang, men at det vil handle om å få vaksinert den eldste delen av befolkningen.

– Men de har ikke fått noen anslag på antall doser?

– Nei. Det har vært såpass mye usikkerhet i anslagene vi har fått at det har vært vanskelig. Hvis man først sier et tall kan det fort feste seg.

OVERLEGE: Are Stuwitz Berg i FHI. Foto: Heiko Junge

Berg sier det ble gitt signaler om at kommunene måtte ha planer før det ble sendt ut brev med en frist.

– Men jeg skjønner igjen veldig godt at det er korte frister her. Jeg har full forståelse for at det er krevende å få til det med strukkede ressurser i kommunene

Han påpeker også at kommunene skal ha planverk for vaksiner og ikke begynner fra null, men har erfaring fra influensavaksinasjon og var gjennom en pandemivaksinering i 2009.

– Men dette er noe helt nytt og krever mer detaljer og nøyaktighet. Så det har vært ekstra viktig for regjeringen å være sikre på at vi får til dette, derfor har denne fristen kommet for å se at kommunene har tilstrekkelig planleggingsarbeid på gang.

Han legger til at han er imponert av det som gjøres av godt arbeid i kommunene.