FERIEBOLIGER: Nordmenn med feriebolig i Sverige er nå underlagt karanteneplikt når de kommer hjem fra overnattingsbesøk på hyttene sine. Her fra Värmland. Foto: Marte Vike Arnesen

Hytteeiere til gruppesøksmål mot staten: − Vi føler oss litt diskriminert

1000 nordmenn med hytter i Sverige gikk fredag til søksmål mot staten for å få opphevet karanteneplikten. – Det skal være forholdsmessig, og det ser vi ikke at det er, sier hytteeier.

Det skriver advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig i en pressemelding.

– Gruppen har siden mars 2020 vært underlagt karanteneplikt ved retur etter reise med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige, skriver de i pressemeldingen.

– For de fleste innebærer karanteneplikten i praksis et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom. Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie.

De krever at det åpnes for å reise til egen fritidseiendom, med overnatting, uten karanteneplikt. De vil akseptere påbud om bruk av egen transport og et forbud mot nærkontakt i Sverige.

Jostein Halle har fritidsbolig i Eda kommune i Värmland, og er en av de 1000 hytteeierne bak søksmålet. Han sier til VG at de vil at lovmessigheten ved karanteneplikten skal vurderes.

– Nå er vi på niende måned hvor vi i praksis har vært utestengt. Vi har bare kunnet reise dit på dagstur for strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn. Så nå vil vi se på om staten har lov til å gjøre det de har gjort mot oss, sier Halle.

Han mener staten ikke har hatt faglig dokumentasjon for å innføre karanteneplikt for gruppen med fritidseiendom Sverige.

HYTTEEIER: Jostein Halle eier en fritidseiendom i Eda kommune i Värmland. Foto: Privat

– I strid med krav til likebehandling

Gruppen fremmer et argument om at karanteneplikten kan være lovstridig blant annet fordi det ikke er «gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav». De mener også at de ikke har blitt tilstrekkelig hørt og involvert i saksbehandlingen som ledet til bestemmelsene.

I tillegg argumenterer de for at karanteneplikten er både uforholdsmessig og i «strid med krav til likebehandling og ikke-diskriminering, blant annet vurdert mot eiere av fritidseiendom i Norge».

Dette stiller Halle seg bak. Han mener at nordmenn som eier fritidseiendom i Sverige kan reise fra dør til dør og holde avstand til lokalbefolkningen på lik linje med de som eier hytter i Norge.

– Vi handler vanligvis på Kongsvinger, pandemi eller ikke, sier han, og legger til at han selv er i risikogruppen.

– Jeg reiser ikke dit for å bli smittet.

– Så dere mener at det ikke er noen forskjell på å reise til fritidseiendommer i Sverige og Norge selv om smittesituasjonen der er en helt annen?

– Ja, vi kan ikke se noen forskjell der. Det er sikkert mange som ikke kan skjønne at vi går til sak på det, men det er veldig viktig for oss å få prøvd det her i retten når det har gått så lang tid.

Han mener at karanteneplikten de nå er underlagt er uforholdsmessig og ikke i samsvar med smittevernloven.

– Det skal være forholdsmessig, og det ser vi ikke at det er, sier han.

– Vi føler oss litt diskriminert her, det gjør vi.

Publisert: 04.12.20 kl. 22:03 Oppdatert: 04.12.20 kl. 23:22

