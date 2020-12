Hytteeiere til gruppesøksmål mot staten

1000 nordmenn med hytter i Sverige gikk fredag til søksmål mot staten for å få opphevet karanteneplikten.

Det skriver advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig i en pressemelding.

– Gruppen har siden mars 2020 vært underlagt karanteneplikt ved retur etter reise med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige, skriver de i pressemeldingen.

– For de fleste innebærer karanteneplikten i praksis et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom. Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie.

Ifølge pressemeldingen krever gruppen at domstolene skal vurdere lovmessigheten av karanteneplikten. De krever at det åpnes for å reise til egen fritidseiendom, med overnatting, uten karanteneplikt.

