OPTIMISTISK: Helsebyråd Robert Steen håper at bestemmelsen om massetesting i skolen vil føre til at kommunen oppdager smittede, isolerer, sporer opp nærkontakter og setter i karantene tidligere enn de ellers ville gjort. Foto: Tore Kristiansen

Oslo vil gi elever så «normalt liv som mulig» med massetesting i skolen

Onsdag åpnet regjeringen for regelmessig massetesting av skoleelever. Oslo kommune vil starte testing av de eldste elevene så snart videregående skoler åpner opp igjen, forteller helsebyråd Robert Steen.

– Ved å teste elever og lærere regelmessig, er målet at skolene skal oppdage smittede tidlig, isolere dem som er smittet, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene.

Det sier byråd for helse i Oslo, Robert Steen, til VG onsdag. Samme dag kunngjorde Erna Solberg at regjeringen nå åpner for nettopp denne type regelmessig massetesting av skoleelever i kommuner med høyt smittetrykk.

Oslo-elever er blant dem som står først i køen for det nye massetesting-opplegget, grunnet det jevnt høye smittetrykket over lengre tid – og smitteøkningen blant unge.

– På denne måten vil den aldersgruppen som nå opplever en stor andel smitte, kunne leve så normalt som mulig i en svært unormal tid, forklarer Steen.

Allerede før påske kunne assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, fortelle at de har bestilt og kjøpt mange millioner hurtigtester, prøvepinner og annet utstyr som trengs for å gjennomføre massetesting.

Det er disse Helsedirektoratet nå vil tilby kommunene.

Oslo: Vil starte med de eldste elevene

Til VG forteller Steen at Oslo planlegger å starte opp massetestingen hos de første videregående skolene så snart de åpner for fysisk undervisning igjen.

– Vi begynner med de eldste elevene og vil så vurdere eventuell utvidelse til andre klassetrinn, forklarer han.

Til Aftenposten sa statsministeren at det nasjonale målet er å komme i gang med systematisk og regelmessig testing i skoler fra midten av april. Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som har sett på hvor ofte og hvilke områder elever bør testes.

– Noen steder trenger man ikke det i det hele tatt, men i noen områder er det viktig å få testet elever en eller to ganger i uken, sier Nakstad.

Dette sier Nakstad om testing i skolene:

Prioriterer kommuner med høy smitte

Testene skal elevene kunne ta selv i fremre del av nesen og analyseres på stedet for raskt å få svar på om det er smitte blant elever. Frem til nå har skolene vært avhengig av testingen og smittesporingen som gjøres av kommunene for å fange opp smittetilfeller blant elever.

Nakstad har tro på at dette tiltaket kan hjelpe i tillegg til de eksisterende tiltakene.

– Vi vil også kunne finne smittetilfeller som kan spores tilbake til familier eller miljøer, og dermed vil smittesporingsarbeidet bli bedre, sier Nakstad.

– Hvilke kommuner vil få tilbud om hurtigtestene?

– Det er egentlig bare å se på smittekartet i Norge. Områdene med mest smitte har også mest smitte blant elever og studenter. Det er i første omgang kommuner i Oslo og Viken som har høyt smittepress, sier Nakstad.

Det er gjennomført ulike pilotprosjekter på Blindern, Stovner videregående skole og i Bergen og Trondheim. På Blindern testet om lag 50 prosent av studentene seg, og bare 7 av 2700 tester var positive.