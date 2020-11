STENGT: Alle elevene ved Tromsdalen VGS i Tromsø skal testes for corona etter et smitteutbrudd blant videregåendeelever i byen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Coronastengte skoler i Tromsø: − Mange har litt panikk

TROMSØ (VG) Et større smitteutbrudd ved videregående skoler i Tromsø gjør at rundt 1300 elever er satt i karantene.

– Dette er en dramatisk situasjon, som får konsekvenser for ganske mange mennesker. Ikke bare de som er direkte berørt, men også familie, venner og andre nærkontakter, sier rektor ved Tromsdalen videregående skole Torill Hvalryg til VG.

Onsdag ble det klart at alle elevene ved skolen hun er rektor for, skal testes for coronaviruset. Foreløpig er tre elever bekreftet smittet.

Tromsø står overfor et større smitteutbrudd etter at elever ved flere videregående skoler i byen har fått påvist coronavirus de siste dagene. Tirsdag ble alle elever ved Kongsbakken videregående skole testet og satt i karantene, og nå står altså en ny skole for tur.

Totalt er 19 personer knyttet til de to skolene bekreftet smittet og rundt 1300 i karantene. Det forventes flere positive prøvesvar i løpet av dagen.

– Overraskende

Celina Malmo Robertsen (18) er elevrådsleder ved Tromsdalen videregående skole. Hun forteller at elevene opplever situasjonen som dramatisk.

– Akkurat nå er det mange som har litt panikk. Mange tenker på at de har besteforeldre eller andre familiemedlemmer som er i risikogrupper. Jeg har hørt fra elever som har isolert seg på rommet sitt hjemme for å ikke utsette resten av familien for smitte, sier Robertsen.

Hun forteller at flere elever er redde fordi de kan ha blitt smittet på arrangementer i forbindelse med Halloween i helgen.

– Smitten blusset plutselig veldig opp i Tromsø, så jeg tror det kom litt overraskende. Jeg tror mange har glemt corona litt den siste tiden, sier elevrådslederen.

Robertsen er glad for at alle elevene på skolen nå skal testes.

Forberedt på situasjonen

Rektor Hvalryg forteller at skolen foreløpig ikke vet hvordan testingen av elevene skal foregå, og at de venter på beskjed smittevernteamet i kommunen. Inntil videre har elevene digital undervisning.

– Det fungerer fint, slik det også gjorde i hele vår. Vi er trygge på at vi har et godt opplegg for elevene, sier rektoren.

Hun sier at skolen har vært forberedt på at en slik situasjon kunne oppstå, og at de senest forrige uke gjorde en større risikoanalyse.

Torsdag kalte Tromsø kommune inn til en hastepressekonferanse i forbindelse med smittesituasjonen på skolene.

– Vi ser en dramatisk utvikling i smitten på Tromsø. Vi tok et grep ved å teste alle 700 skoleelever for å få kontroll og oversikt. Nå tikker resultatene inn, og det viser seg at det var riktig grep, sa Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø på pressekonferansen.

– Det viser seg at det var urovekkende mange positive prøvesvar, og vi står overfor en meget alvorlig situasjonen i kommunen.

Kan komme nye tiltak

Tirsdag varslet ordføreren nye tiltak i kommunen, blant annet påbud om registrering av gjester ved serveringssteder og krav om maks ti personer på besøk i eget hjem, ifølge Nordlys.

I tillegg anbefales økt bruk av hjemmekontor og bruk munnbind på offentlig transport der det ikke er mulig å holde én meters avstand.

Klokken 14 samlet kommunens krisestab seg for å vurdere om det skal innføres flere tiltak lokalt for å forsøke å få kontroll på smittesituasjonen.

